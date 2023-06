Lufta er gått ut av bybanesaka. No går den ut av Bergenslisten også.

Trond Tystad skulle skape ein ny politisk sensasjon i Bergen. Det ser dårleg ut.

Viss dei ikkje mobiliserer no – når det skal det skje?

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator i BT

Folk i fleire parti har vore litt skjelvne heilt sidan Trond Tystad i november 2021 erklærte at han ville etablere ei protestliste.

Han gjorde det som ein reaksjon på at Ap i Bergen pressa gjennom bybanetrasé langs Bryggen. Bergenslisten skulle kjempe for bybanetunnel og meir gjennomslag for folkeviljen i bergenspolitikken.

No er det tre veker sidan det historiske, og truleg endelege, vedtaket om at Bybanen skal gå langs Bryggen.

I dag presenterer BT si første måling etter vedtaket.