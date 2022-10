Krisa kan vere Aps sjanse til å stoppe nedturen. Men då må dei droppe småpartia.

Rune Bakervik er mannen flest vil skal styre Bergen vidare. Han bør vurdere eit reint Ap-byråd.

Arbeidarpartiet treng litt sjølvpleie og «me-time».

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Etter to veker der Arbeidarpartiet og Høgre i Bergen har kasta rundt seg med skuldingar om kvarandre, veit me at begge får det som dei vil:

Høgre slepp å prøve å lage byråd. Arbeidarpartiets Rune Bakervik er mannen eit fleirtal i bystyret helst ser at styrer byen vidare.

Spørsmålet no er korleis byrådet hans skal sjå ut.

Skal Ap framleis klamre seg fast til sentrumspartia Venstre og MDG? Skal dei rette ut ei hand til SV? Eller skal dei rett og slett vende ryggen til alle, og gå vidare åleine?

Det siste ville vore overraskande, men også ganske lurt. Alle treng jo litt tid for seg sjølv i blant. Og er det eitt parti som treng etterlengta sjølvpleie og «me-time», så er det Ap i Bergen.