Fredsprisvinneren hadde et tydelig budskap: Ikke lytt til Erik Solheim

– Fred oppnås ikke ved at et land som er under angrep legger ned sine våpen. Det er ikke fred. Det er okkupasjon, sa Oleksandra Matvijtsjuk da hun mottok Nobels fredspris lørdag.

Ukrainerne må få lov til å vinne krigen.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Det finnes en ubehagelig sannhet om fredsavtaler: De kan bare inngås av krigsherrer.

Derfor er fredsavtaler sjelden rettferdige. De som har begått overgrep sitter ved forhandlingsbordet, og vil aldri gå med på en avtale der de stilles til ansvar for sine handlinger.

Men krig er lidelse. Jo raskere den avsluttes, jo mer lidelse forhindres, kan man argumentere.

Likevel må vi motvirke at Ukraina presses til forhandlingsbordet for å få en slutt på krigen. Det vil aldri gi en rettferdig fred for ukrainerne og for det demokratiske Europa.