Tredjeplassen vann i New Hampshire

Amy Klobuchar har mest grunn til å glise etter nominasjonsvalet i New Hampshire.

OVERRASKA: – På snittet av dei siste målingane, låg Klobuchar an til å få 11–13 prosent av stemmene. Ho enda på 19,7 prosent av stemmene, skriv Morten Myksvoll. Foto: Robert F. Bukaty/AP, NTB Scanpix

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Bernie Sanders fekk flest stemmer i nominasjonsvalet i New Hampshire, men sigeren kom med ein bismak. Valet vart jamnare enn målingane tyda på.

Sanders overtar favorittstempelet i nominasjonskampen, men klarte ikkje å riste av seg to av dei meir sentrumsorienterte kandidatane. Det må vere svært skuffande for Sanders, som slo Hillary Clinton med 22 prosentpoeng her for fire år sidan.

Då fekk han dobbelt så mange stemmer som i årets nominasjonsval.

Difor er det vanskeleg å seie at Sanders var den store vinnaren i natt. For det er ikkje nok å kome først, slik det fungerer i presidentvalet.

Sanders fekk nemleg flest stemmer i Iowa òg, men då var det Buttigieg som overraska. Medan Buttigieg steig kraftig på New Hampshire-målingane, låg Sanders flatt. Skjer det same no, kan Sanders vere i trøbbel.

Favorittstempelet kan tynge meir enn det gjer godt akkurat no. Det er vanskeleg å gjere det betre enn venta når forventningane er høge.

Sanders gjorde det litt dårlegare enn målingane tyda på førehand. Pete Buttigieg gjorde det marginalt betre enn målingane tyda på, medan Amy Klobuchar knuste forventningane.

På snittet av dei siste målingane, låg Klobuchar an til å få 11–13 prosent av stemmene. Nate Silvers prognose sa òg 13 prosent. Ho enda på like under 20 prosent.

Det er eit resultat som kan gi henne eit oppsving i dei neste delstatane, men òg nasjonalt. Det trengs, for ho har berre tre prosent av stemmene på snittet av dei nasjonale målingane.

Joe Biden og Elizabeth Warren skuffa stort i New Hampshire. Båe fekk mindre enn ti prosent av stemmene. Det dårlege resultatet kan føre til flukt på målingane. Biden har fram til for berre få daga sidan, leda på dei nasjonale meiningsmålingane.

No kan botnen falle ut av valkampen hans.

For at demokratane skal vinne mot Trump, held det ikkje å gjere det bra blant kvite veljarar. Men det er hjå dei kampen har stått til no, sidan både Iowa og New Hampshire er blant dei meir einfaldige delstatane.

Det forandrar seg i Nevada og South Carolina dei neste to vekene. Og i byrjinga av mars er det super-tysdag, med 14 primærval. Då skal kandidatane kjempe om stemmene i store statar som California, Texas, North Carolina og Virginia.

Difor er det framleis for tidleg å avskrive Biden og Warren, sjølv om begge hamna under ti prosent i New Hampshire. Desse kandidatane har blitt målt til å gjere det betre hjå minoritetsveljarar enn Buttigieg og Klobuchar.

Etter mange månader med intens valkamp og mange målingar, flyr primærvalkampen no vidare i blinde. Det er gjort langt færre målingar i Nevada og South Carolina, og mange av delstatane på super-tysdagen er knapt målt i det heile.

På dei få målingane som finst frå Nevada og South Carolina, har Biden og Sanders gjort det godt. Buttigieg og Klobuchar ligg godt under ti prosent. Overraskar dei igjen, kan det fort bli nytt favorittbyte.

