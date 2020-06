Flokkimmunitet

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Ser du ein svenske, så søk dekning! Slik er det blitt. Kypros og Hellas nektar svenske turistar tilgang, medan raude teppe blir rulla ut for nordmenn og andre akseptable folkeslag. I Norden blir svenskar sette i karantene når grensene opnar. Stakkars Nordens storebror.

Eg har alltid elska søta bror, den einaste etnisiteten det er fritt fram å diskriminera. Alle treng ein etnisk hoggestabbe for å driva ap med og rakka ned på og få ut gørret. Men kypriotar og andre nyslegne svenskofobar må finna sin eigen storebror. Svenskane er våre. Ingen andre må forsøkja seg på svenskehets.

Sverige skulle vera eit føredøme for andre jordiske land og rike. Ei humanitær stormakt med verdas første feministiske regjering, Ikea og Abba og svenska synden og europarekord i innvandring og ordning och reda. Så kom skyting og sprenging. Så kom korona. Så kom den internasjonale nedrakkinga og svenskofobien. Stakkars søta bror.

Du skal ikkje driva ap med folk som ligg nede for teljing, står det i førsteutgåva av Skikk og bruk for strilar. Sverige ville berre vera eit føregangsland, som vanleg, i koronisk tid, det einaste landet i verda som vedda bestemødrene sine på flokkimmunitet. Det kunne kanskje gått bra.

Immune svenskar kunne kanskje kyssa og klappa og drive forretningar med kven som helst i heile verda. Medan eg og alle andre ikkje-svenskar måtte dyppa oss i sprit og halde 1,5 meter fråstand i butikken. Det ville vore fint for overlevande svenskar. Det ville for så vidt vore fint for alle overlevande flokkimmune. Men eg ville hatt problem med endå ein svensk verdsrekord. Det lyt eg vedgå. Så høgt elskar eg ikkje svenskar.

Svenskofilien min kan bleikna og visna, kverva bort om det no er slutt med at nordmenn diltar etter det svenskar marsjerer føre. Og om kypriotar og andre framandkulturelle folkeslag held fram med å diskriminera svenskar, blir det ingen vits i å ha ein søta bror. Då vil eg ikkje ha andre enn austlendingar å forlysta meg med. Stakkars meg.