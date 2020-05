Slik kollapsa regionreforma

Dette prestisjeprosjektet skulle flytte makt, arbeidsplassar og pengar ut av Oslo. Så dolka Venstre og KrF si eiga reform.

Jens Kihl Kommentator

Ein gong i tida var KrF-leiar Knut Arild Hareide og Venstre-leiar Trine Skei Grande sentrale i å kjempe fram regionreforma. No har båe to gått av som partileiarar. Det var dårleg nytt for reforma. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix (arkiv)

Dei siste dagane har det kome stadig nye saker om korleis regionreforma lir ein sakte, men vond død:

Regjeringa vil likevel ikkje overføre store kulturinstitusjonar til fylka. Dei droppar å flytte store oppgåver i barnevernet ut frå staten.

Og det ligg an til at dei nye fylka ikkje vil bli valkrinsar ved framtidas stortingsval, slik Aftenposten kunne fortelje.

Regionreforma skulle vere KrF og Venstres store suksessreform i offentleg sektor. I staden ligg det an til å bli ståande som ein monumental fiasko.

Så korleis kunne vi kome dit at regjeringa stadig vekk stikk ein ny dolk i ryggen på si eiga reform?

Eg trur det er fleire krav som må vere oppfylt for at ei reform skal fungere.

Det må eksistere eit ønske om at det skal skje noko med denne sektoren. Reforma må vere skikkeleg planlagt. Det må vere nok tid og nok pengar til at reforma ikkje blir prega av hastverk og pengekrangel. Det må vere ei gudmor eller -far med makt som er villig til å bruke tid og prestisje på at reforma skal lukkast. Dei som driv fram reforma må vere villige til å gjere tilpassingar undervegs.

Regionreforma har bomma på fem av fem mogelege.

Så la oss gå gjennom denne fiaskoen i fem akter.

For det fyrste: Dei færraste av oss har nok meint at fylkesstrukturen var eit problem. Det var heller ikkje lett å påvise at fylka utførte (dei relativt få) oppgåvene sine dårleg.

For det andre: Planlegginga av reforma var for svak. Fordi KrF og Venstre ikkje hadde ein plan for kva staten skulle gje av oppgåver til fylka, blei oppgåvelista prega av «kva er det minst vondt for staten å gje frå seg»:

Litt på samferdsle, litt på kompetanse, litt i arealsaker og litt anna. I sum var det ingen oppgåver gårsdagens fylke ikkje kunne ha løyst heilt greitt. Utflyttinga av statlege arbeidsplassar frå Oslo har også stoppa opp.

I tillegg ville ikkje staten gje frå seg makt. For å ta eit døme: Då fylka ville ha andre inntaksmodellar i vidaregåande enn den regjeringa liker, blei det bråk. Plutseleg ville regjeringa lovfeste karakterbasert inntak.

For det tredje: Prosessen gjekk for fort og pengane som smører andre reformer mangla. Partia hadde kome langt i arbeidet med å skrive nye fylkesprogram før dei fekk ei avklaring hausten 2018 om kva slags oppgåver dei faktisk skulle styre over, til dømes.

Det kom for lite pengar til at ikkje konfliktnivået skulle auke. I kommunereforma har ein delt ut ganske rundhanda til kommunane. Noko sånt har ikkje skjedd med fylka.

For det fjerde: I dag er det knapt nokon av dei som pressa reforma gjennom, som er villig til å stå opp for henne. Det var Venstre og KrF som pressa gjennom fylkesreforma i byte mot å bli med på kommunereforma.

Sidan har vi knapt høyrt noko frå sentrumspartia. Det blei opp til kommunalministrane frå Høgre å forsvare ei reform dei ikkje ivra for.

Og for det femte: Det har ikkje vore vilje til å justere kursen. Alle kan sjå at Viken er ein håplaus konstruksjon eller at Troms og Finnmark verkeleg, verkeleg ikkje vil bli slått saman. Kloke statsrådar veit når ein skal lytte og når ein skal leie.

I offentleg sektor har mange irritert seg over det rotete kartet: Sivilforsvarsdistrikta er delt inn på éin måte, helseføretaka på ein annan og politidistrikta på ein tredje. Det er ikkje til det beste for beredskapen.

Men regjeringa har ikkje brukt reforma til å samkøyre sine eigne etatar. Dei nye politidistrikta stemmer ikkje med fylka. Fylkesmennene og Innovasjon Noreg fekk ei inndeling der Viken og Oslo blei eitt område.

Den nye fylkesstrukturen er ikkje meir effektiv enn den gamle.

Dermed er det mykje som tyder på at fasiten vil bli omtrent dette: Nokre fylke, som i Trøndelag og på Agder, slo seg frivillig saman medan andre blir splitta opp hausten 2021. Så kom det eit par nye oppgåver frå staten. Og det blei det.

Kanskje er det så enkelt som at politikarane skal seie «dette fungerte ikkje» og heller prøve noko anna neste gong.