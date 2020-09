Republikanarane er ikkje lenger eit fungerande parti

No er det eit identitetspolitisk prosjekt for kvite amerikanarar.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Trump talte til republikanaranes landsmøte, frå Det kvite hus. Det er i strid med amerikansk lov å bruke Det kvite hus til partipolitiske arrangement. Foto: Evan Vucci/AP, NTB Scanpix (Arkiv)

Lista over tidlegare Trump-tilsette som åtvarar mot presidenten byrjar å bli lang. Den er truleg lenger enn lista over tidlegare Trump-tilsette som no sit i fengsel.

Bodskapen er at Trump ikkje er skikka til oppgåva. At han er autoritær og vil bryte ned dei demokratiske institusjonane USA er bygd opp på. Åja?

Det forstod vel alle som såg han i valkampen for fire år sidan? Han har brukt åra i Det kvite hus til å hamre laus på maktfordelinga, rettsvesenet og ei rekke andre deler av det amerikanske demokratiets grunnmur.

Hadde Trump skjedd i eit austeuropeisk land, hadde tenkjetankane i Washington D.C. brukt fascisme-stempelet flittig. Om Trump var president i eit land i Midt-Austen, ville haukar i det republikanske parti anten snakka om regimeskifte eller store olje- og våpenavtalar.

Det er godt at det demrar litt for ein del i partiet hans – at Trump er autoritær. Men det har verken mangla på fareteikn eller varsel.

Før han vart republikanaranes presidentkandidat, sa Trump at han kunne skyte folk på Fifth Avenue i New York, og folk ville framleis støtte han. No forsvarar han ein person som skaut Black Lives Matter-demonstrantar i Wisconsin.

Han sa at Mexico sender valdtektsmenn over grensa til USA. No sit tusenvis av barn i interneringsleirar, skilt frå foreldra sine.

Trump laug om at tusenvis av muslimar jubla i New Jersey då tvillingtårna kollapsa 11. september 2001. Då han vart president brukte han muslimhatet til å stengje grensa for muslimar frå ei rekke land. Saudi-Arabia var eit unntak, sjølv om dei fleste 11. september-terroristane kom derfrå.

Les også Godtfred Johan og Åse Elin fikk hver sin sjekk fra Donald Trump. Da begynte problemene.

Når dei som no åtvarar mot Trump måtte jobbe med han for å forstå kor ille han var, så spørst det kor store spor dei åtvaringane set.

Dei færraste veljarane får oppleve Trump på nært hald, og Trump har brukt åra godt til å sikre seg mot slike angrep.

Trumps kontinuerlege åtak på pressa fungerer nemleg som isolasjon på veljarmassen hans. Dei som trur at alt som vert skriven om Trump er løgn, vil ikkje sjå kor ille han faktisk er.

Når veljarane hans trur på Trumps løgner, kan det vere grunnen til at han – trass alt som har skjedd – framleis kan vinne presidentvalet i november.

Noko av det mest typiske med Trump er at han stort sett har gjort det han skuldar demokratane for å ville gjere.

Han skuldar demokratane for å samarbeide med Kina for å vinne valet. Det er ganske klåre teikn til at Trump-kampanjen samarbeidde med Russland i førre runde.

Trump meiner at demokratane ikkje tar tilstrekkeleg avstand til valdelege demonstrantar. Den skuldinga kom han med like etter demokratanes presidentkandidat Joe Biden fordømte det dødelege angrepet i Portland, der ein høgreradikal demonstrant vart skoten.

Trump har på si side forsvart vald som har gått utover Black Lives Matter-demonstrantar, som i Wisconsin.

Trump påstår at demokratane oppmodar til valjuks, ved å gjere det lettast mogeleg å stemme via post. Det er ei ordning USA har hatt sidan borgarkrigen for 160 år sidan, og det er svært lite juks knytt til den metoden. No oppmodar han republikanarar til å stemme dobbelt, altså både i posten og i urna på valdagen.

Trump meiner at den einaste måten demokratane vinn valet på, er om dei stel valet. Republikanarane gjer kva dei kan for å innskrenke folks sjansar til å stemme, sidan høg valdeltaking er dårleg nytt for Trump.

Les også Debatt: «Donald Trump får fire nye år»

Trump bryr seg ikkje om kva som er sant, og set seg ikkje inn i sakene. Han har alle kjenneteikna til ein autoritær statsleiar, og han prøver ikkje eingong å vere ein president for heile nasjonen.

Og han har fått det republikanske partiet med seg. Dei som har stått opp mot Trump tidlegare har anten skifta syn eller er ute av biletet.

Trumpismen har overtatt partiet totalt. Då republikanarane arrangerte sitt landsmøte i førre veke, fann dei ut at dei ikkje trengde eit partiprogram. Landsmøtet skulle heller brukast til å støtte Trumps visjon for USA.

Politikken vert sett til side for ein person.

Seks av dei tolv viktigaste talane kom frå ein person med Trump som etternamn. Republikanarane er ikkje lenger eit fungerande parti. No er det eit identitetspolitisk prosjekt for kvite amerikanarar.

Trump-kulten har to store unntak: Kampanjeorganisasjonane «Lincoln Project» og «Republican voters against Trump» har oppstått angrip presidenten frå ein republikansk ståstad.

Det beste som kan skje det republikanske partiet, er at det taper makt. At partiet mister posisjonar og må bygge seg opp på nytt. Då kan dei kanskje kaste av seg Trump-maska og bli eit normalt parti igjen.