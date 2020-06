Til deg som er kvit lokalpolitikar: Det er ikkje du som skal vere sentrum i debatten akkurat no.

Vi i majoriteten må bruke «black lives matter»-kampanjen til å lære oss å lytte.

Jens Kihl Kommentator

Måleriet «Justitia» heng enn så lenge i bystyresalen. Ordførar Marte Mjøs Persen (Ap) meiner det bør forbli sånn, medan Paul Richard Johannessen (MDG) meiner det bør bort. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Skal bydelen Møhlenpris skifte namn? Skal måleriet «Justitia» bli fjerna frå bystyresalen?

Det er to av dei viktigaste antirasistiske spørsmåla no, om vi skal tru Tom Sverre Tomren, som inntil i haust sat i fylkestinget for KrF, og MDG-politikaren Paul Richard Johannessen, som sit i bystyret.

Bakgrunnen er velmeint: Møhlenpris og Thormøhlens gate er kalla opp etter Jørgen Thor Møhlen, som mellom anna var slavehandlar.

Måleriet «Justitia» viser rettferdsgudinna ved same namn. Under hennar føter ligg det ein svart mann. Mathias Blumenthal målte biletet i 1762 skriv BA, som fyrst omtalte saka.

Problemet er ikkje vond vilje. Men det er unekteleg noko rart med norsk-norske politikarar som no kjem springande med sine tankar om kva for symbol i byen som er rasistiske og ikkje.

Frå folk som sjølv har opplevd rasisme er det ganske andre problemstillingar som blir løfta fram: Ubehagelege møte med politiet, mobbing frå medelevar, dårlegare sjansar på arbeidsmarknaden, trøbbel med å få leigd hybel.

Ja, og rasistisk motivert vald, drap og terror, som Noreg har hatt altfor mykje av.

Er det noko dei siste vekenes debatt har lært oss, så er det at no bør vi høyre på minoritetane. Det kan ikkje alltid vere den kvite majoriteten som legg premissane for debatten.

«Det er på tide å snakke om den mørke historien bak navnet Møhlenpris», seier KrFs Tomren til BT.

Bydelen Møhlenpris er kalla opp etter ein slavehandlar. No går debatten om kva som er den beste reaksjonen på dét. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Jaha. På tide? BTs gjestekommentator Irene Kinunda, som sjølv kjem frå Kongo, skreiv om spørsmålet i februar. Ho var nok heller ikkje den fyrste.

Kinunda tok ikkje til ords for å endre namnet, men ville heller bruke det som eit utgangspunkt for å lære nye generasjonar bergensarar om ein del av den norske historia som vi er lite stolte av.

Hennar framlegg var ein «black history month» etter mønster frå utlandet. Men lokalpolitikarane plukka ikkje opp framlegget frå norsk-kongolesiske Kinunda, men hadde i staden sine eigne idear om kva som var viktigast no.

Kanskje er det meir behageleg å ta tak i eit gatenamn eller eit måleri heller enn dei djuptliggjande problema i det norske samfunnet?

I debatten om «Justitia» seier ordførar Marte Mjøs Persen frå Ap til Dagbladet at «bildet har vært en del av Rådhussalen i over 250 år og kan tolkes i mange retninger».

Det har ordføraren sjølvsagt rett i, og det kan godt hende at måleriet kan bli hengande. Argumentasjonen heng likevel ikkje heilt på greip.

BTs gjestekommentator Irene Kinunda Foto: Bård Bøe (arkiv)

Det er veldig mange kulturelle uttrykk som er 250 år gamle og som vi heldigvis har gått bort frå i dag. Ein del av dei kan også bli tolka i mange retningar.

Kallenamnet «Negerlandsbyen» på Kvamskogen kjem nok heller ikkje av vond vilje. Det er ikkje bra likevel.

Den rasistiske kampen handlar ofte nettopp om å bryte gamle mønster.

Om ein lokalpolitikar med synleg minoritetsbakgrunn seier at hen skulle ønskje biletet ikkje var der eller at namnet Møhlenpris må bort, bør bergenssamfunnet lytte. Førebels har ikkje det skjedd.

Så seint som i 2007 meinte Sylfest Lomheim, dåverande direktør i Språkrådet, at det var greitt å seie «neger». Ta ein kikk på argumentasjonen, slik den kom fram hos NRK:

«Dette har vi sagt hele tiden. Ordet ’neger’ oppleves kanskje for de fleste i Oslo som et ord de ikke vil bruke, og som oppfattes som diskriminerende. Men i resten av landet oppfatter folk dette som et helt nøytralt ord som er veldig naturlig for folk å si.»

Han argumenterte fyrst og fremst langs to liner: Vane eller tradisjon og korleis majoriteten oppfatta ordet. Det same er gjerne argumentasjonen no.

Kanskje det største problemet med Møhlenpris ikkje er namnet. Kva med å diskutere det faktum at husprisane er så høge at svært få med innvandrarbakgrunn har råd til å bu der?

Kanskje er ikkje det største problemet med bystyresalen at det heng eit måleri der som kan tolkast i tvilsam retning.

For byen som heilskap kan det fort vekk vere eit større problem at korkje Høgre, Frp, bompengelista, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, KrF eller Venstre har ein einaste fast representant med minoritetsbakgrunn i bystyresalen.

Og for å ile til med eit viktig tilleggspoeng: Vi i bergensmedia er diverre ikkje stort betre. Eg trur den lite mangfaldige samansetninga i redaksjonane gjer at vi går glipp av viktige saker, argument og kjelder.

Eigentleg seier det vel alt om problemet at eg, ein kvit mann, skriv denne teksten.

Kva om vi som går gjennom livet utan å kjenne rasismen på kroppen bruker den siste tidas debatt og demonstrasjonar til å lytte.

Det kunne hende at vi har noko å lære.