Usynlege pengeproblem på Stord

Stord styrer mot ein økonomisk hestekur etter valet. Heldigvis er kommuneøkonomi så komplisert at ingen veit kven som har skulda.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

FRAMTID: Stord er ein av kjernestadene for oljeindustrien. No er dei på veg til å bli ein del av løysinga på klimautfordringane. Like godt går det ikkje med kommunen, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Roar Christiansen

Stord er kjernen i den industrielle omstillinga Noreg er på veg inn i. Medan spørsmålet om kva vi skal leve av etter oljen er ein selskapsleik elles i landet, er omstillinga her svært konkret.

Måndag var eg sjølv vitne til det, på biblioteket i Leirvik. På podiet mellom hyllene for ungdomslitteratur og fantasy, sat listetoppane skulerett for elevar ved Stord vidaregåande. Spørsmålet var kva politikarane vil gjere for å møte klimakrisa.

Der politikarar andre stader snakkar om å stille klimakrav i kommunale innkjøp og slikt, kunne paneldeltakarane i tillegg peike i retning av Leirvik AS, Kværner Stord, Oma Baatbyggeri, Wärtsilä og den nasjonale klyngjeorganisasjonen Marine Clean Tech. Folk på Stord er stolte av å vere ein viktig del av løysinga på klimaproblema.

I kommunen der fleire enn nokon stad har alt å tene på at oljealderen held fram så lenge som mogeleg, var det imponerande vilje i panelet til å sjå framover. Litt publikumsfrieri var det sjølvsagt, men nærleiken til industrien gjev ein realisme som ofte manglar andre stader. Dei fleste her veit at ein må bu seg på framtida. Få nye bein å stå på.

KLIMA: Måndag kveld på biblioteket i Leirvik. Elevar ved Stord vidaregåande styrer valdebatt om klima og fritidstilbod. Hans K. Mjelva

Difor er det ikkje så rart som det kan verke, at klima faktisk er ei viktig sak i valkampen på Stord. Kanskje ikkje den viktigaste, men likevel viktig nok til at dei fleste partia har fått klima inn i partiprogramma.

Stordsamfunnet svingar i takt med konjunkturane i industrien og ordretilgangen til dei viktigaste bedriftene. Spesielt Kværner Stord, som i dag sysselset 1600 menneskje. Svingingane slår direkte inn i kommunekassa.

Stord er landets mest oljeavhengige kommune, målt i arbeidsplassar. Då oljeprisfallet slo inn over oljenæringa i 2015, merka dei det difor godt på i Sunnhordlands-kommunen. Mange jobbar forsvann, og med dei òg skatteinntekter til kommunen.

Trass i at dei fleste bedriftene på Stord har henta seg inn att og no går bra, sviktar skatteinntektene. Arbeidsløysa er låg, men det er òg fordi mange utanlandske framandarbeidarar har reist heim. Då blir det mindre skatt til kommunen.

Økonomien i kommunen er ikkje god. Stord var under administrasjon av staten, på den såkalla Robek-lista, så seint som i 2015. Sidan har det gått nedover att, men på ein måte folk enno ikkje merkar.

Netto driftsresultat, den viktigaste indikatoren på korleis det står til med økonomien i ein kommune, har falle som ein stein. Frå 3,7 prosent i 2015 til 0,2 prosent i fjor. Omsett til vanleg norsk: Stord kommune er i økonomisk trøbbel.

Og verre vil det bli. Stord investerer for tida tungt i skule og omsorg, med tverrpolitisk støtte. Vedlikehaldsetterslepet er stort. Berre den nye ungdomsskulen i Sagvåg vil venteleg koste ein stad mellom 250 og 300 millionar kroner, kanskje meir. Det vil auke den allereie høge gjelda til kommunen, og med det utgiftene til renter og avdrag.

I vår tok kommunestyret konsekvensen av dette, og vedtok eit generelt utgiftskutt i alle avdelingar på ein prosent. Det blir neppe det siste.

IDENTITET: Verftsarbeidaren på sokkel utanfor rådhuset på Stord. Hans K. Mjelva

Ein skulle kanskje tru at dette vil gjere økonomi til den viktigaste saka i valkampen. Opposisjonspartia Høgre og Frp prøver. Likevel har det berre blitt ei sak blant mange. SFO-prisar, skule, omsorg og klima er alle vel så viktige tema.

I tillegg til nokre samferdslesaker. Den siste ei fylkespolitisk sak om at elektrifisering kan gje stordabuen dårlegare ferjetilbod.

Dette viser att i meiningsmålingane. I den siste lokale målinga, som rett nok er ein månad gammal, kjem den styrande koalisjonen (Ap, Sp, KrF og SV) rimeleg godt ut. Ap får 29,4 prosent, berre eit par prosentpoeng bak valresultatet i 2015. Det er ikkje dårleg når partiet elles i landet går kraftig tilbake.

I skulevalet på Stord vidaregåande denne veka gjekk Ap fram, medan Høgre vart den store taparen.

Dels handlar dette om personar. Folk eg snakkar med i ulike leirar er samde om at ordførar Gaute S. Epland (Ap) og varaordførar Jakob Bjelland (Sp) er viktige årsaker til populariteten. Rett og slett fordi dei er likandes karar folk har tiltru til.

Høgre på si side stiller med ferskingen Øyvind Kyvik på topp. Likandes og rund i kantane han òg, men relativt ukjent.

Men vel så viktig er det at ingen har merka noko til den dårlege økonomien endå. Nye skular blir bygde, sjukeheimane driv på som før. Veljarar har ein tendens til å gje blaffen i økonomi heilt til det smell.

Dessutan: kommuneøkonomi er kompliserte greier. Ap kontrar åtaka frå Høgre og Frp med å seie at det ikkje er deira skuld. Dei viser til skattesvikten, og at Stord har kome dårleg ut i fordelingssystemet frå staten. Mellom anna skal Stord ha tapt fem millionar kroner i året fordi Fitjar sa nei til kommunesamanslåinga.

Dessutan kan Epland vise til at kommunen i fjor gjekk med 12 million kroner i «overskot» i fjor, 100 millionar til saman dei siste fire åra. At dette mindreforbruket er ein dårlegare målestokk enn det kompliserte «netto driftsresultat», er ikkje lett å forklare.

Uansett kven som vinn valet på Stord, vil den komande perioden bli langt mindre lystig enn den førre. Regjeringa har varsla strammare kommunebudsjett framover, noko som venteleg vil gjere problemet endå større.

Slår den siste målinga til, vil dagens koalisjon få klart fleirtal. Men KrF og Sp har tradisjon for å kjøpslå med båe sider. Så kven som får makta er difor ikkje sikkert, sjølv om stemninga i den rådane koalisjonen visst nok er god.

Så spørst det om den blir like god når livreima må strammast inn etter valet.