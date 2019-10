Vi blir snikamerikanisert

Hvorfor er det problematisk å miste norsk kultur til muslimske land, men ikke til USA?

Irene Kinunda Afriyie Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill

COWBOY OG INDIANER: Hvorfor er det problematisk å miste norsk kultur til muslimske land, men ikke til USA, spør gjestekommentator Irene Kinunda. Bildet er fra Norsk Countrytreff på Breim. Øystein Torheim (arkiv)

De siste ti årene har Frp-dronningen Siv Jensen og hennes følgere vært bekymret for snikislamisering av Norge. Ifølge Frp-erne er det slik at om Norge godtar at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn – ja, da er det snikislamisering og likestilling i revers.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) er også ofte redd for at andres kultur skal ta over for den norske. Hennes mest kjente replikk om Norge er at «her spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt».

Det kan diskuteres om hun snakker for alle nordmenn, men hun har som alle andre rett til å kjempe for sin kultur. Men hvorfor snakker vi bare om snikislamisering? Er dét den eneste trusselen mot norsk kulturarv?

Det er vanskelig å forstå argumentene om at snikislamisering bekymrer: Muslimer flest i Norge håndhilser, mange går ikke med hijab og mange drikker alkohol.

Og når det gjelder svin: Det er mange nordmenn som ikke spiser svin av forskjellige grunner, som miljø, helse og avsløringene av de dårlige forholdene hos flere svinebønder. Det skal også nevnes at det finnes mange nordmenn som tar sterkt avstand fra alkohol.

Men muslimer i Norge blir dessverre utsatt for mye mer hets. Noen bytter navn på grunn av sjikane eller for å bli innkalt til intervju. Fordi «muslim» er synonymt med «innvandrer», er dette et problem som rammer mange.

Mange skoler har sluttet med skolegudstjeneste, men skyldes det innvandrere? Hva med humanistiske nordmenn?

Norsk kultur kan være i fare, men det skyldes ikke innvandring eller snikislamisering. Det skyldes en myk amerikanisering av Norge som har skjedd over mange år.

Amerikansk kultur som halloween, babyshower, valentine og black friday er nå blitt del av den norske kulturen. Norske tv-kanaler er fulle av amerikanske programmer. Det er serier, filmer og reality-tv, og dette påvirker folk i Norge på alle måter.

Med hjelp fra sosiale medier blir norske kvinner så mye inspirert av amerikanske superstjerner at de vil betale 75.000 kroner for å få rumpa til Kim Kardashian og Jennifer Lopez.

Når det gjelder språket, kan man bare lure på hva Ivar Aasen hadde sagt i dag. Engelske innslag i det norske språket øker daglig. Før var det enkle ord som printer og cd. Nå er det blitt helt vanlig med setninger og uttrykk, som for eksempel «after ski party».

Norsk radio er overfylt av amerikansk musikk. Der er breakdance, RnB og hiphop mer vanlig enn hardingfele og norsk folkemusikk.

Norsk kultur er ikke noe som kan være uforanderlig. Kultur og tradisjoner forandrer seg fra en generasjon til en annen. Vi lever i en globalisert verden og Norge blir som alle andre land påvirket.

Taco, Grandiosa og kebab er blitt typisk norsk. Men av alle land har USA en helt spesiell plass, og det påvirker Norge både politisk og kulturelt.

Det lover ikke godt nå, når norsk politikk begynner å likne mer og mer på den amerikanske. Vi har nå politikere som innbyr til mindre toleranse og splitter befolkningen. Det blir spennende å se, hva skjer når Norge arver debattklimaet eller privatiseringskulturen fra USA.

Det største problemet i Norge i dag, er måten vi snakker om religion og «de andre» på. Det er ikke med på å bygge broer.

Den debatten kan være med på å distrahere oss alle fra en reell trussel mot norsk kulturarv, nemlig amerikaniseringen av Norge.