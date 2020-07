Feministikonet Sophie Elise

Anne Rokkan Kommentator

Sophie Elise er Instagram-kjendis og forfatter, og har eget TV-show og selvbruningsmerke. På hånden har hun tatovert «Forbilde». Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix (arkiv)

Sofie Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise, kan snart feire 10-årsjubileum som influencer – altså en person som er trendsetter gjennom sine sosiale medier.

Det finnes vel knapt et tydeligere – og for mange mer provoserende – symbol på influencernes æra enn den blonde og lett gjenkjennelige Harstad-kvinnen.

Isachsen begynte som 16-åring, og ble i stor grad kjent for å ønske seg, planlegge og gjennomføre omfattende plastisk kirurgi – grundig dokumentert på bloggen.

Samtidig er hun uttalt feminist, og har brukt sin stemme til å fronte en rekke hjertesaker og politiske synspunkt.

Hun har sterkt eierskap til seg selv og sitt produkt, og presiserer at hennes suksess kommer av egen dyktighet, ikke flaks.

Hun avviser kontant sammenhengen mellom å være blond og dum.

Da et bilde av Isachsen i en intim situasjon begynte å spre seg på nettet, plasserte hun skammen der den hørte hjemme – hos ekskjæresten som hadde tatt bildet uten hennes samtykke. Hun fikk også to medlemmer av Mannegruppen Ottar dømt til bøter etter å ha spredt bildet.

Isachsen stiller et klokkeklart krav om å bli tatt på alvor, til tross for et utseende inspirert av moderne erotikk.

Foto: Skjermdump fra Sophie Elises Instagram-profil

Isachsen er ikke den eneste feministen som tolker iscenesetting av seg selv som feministisk virkemiddel.

Den svenske artisten Zara Larsson uttalte i 2016 at hun ser på hver eneste selfie hun legger ut av seg selv som en bitte liten revolusjon, som til sist skal ta knekken på slut-shaming – altså at kvinner blir hetset for å fremstille seg selv som attraktive.

Danske Louise Kjølsen ga ut boken Luddermanifest i 2017. Kjølsen kaller seg Twerk Queen, stiller gjerne opp i undertøy og lateks, og sier til danske Information:

«Hele mitt liv har min kropp blitt seksualisert for å undertrykke meg og holde meg nede, og når jeg vil bruke det til min fordel, blir jeg shamet.»

Her er hun tett på kjernen i paradokset rundt kvinner, kropp og utseende:

Kvinner som oppfyller samfunnets tilmålte andel av skjønnhet og seksuell energi, blir belønnet med respekt, beundring og muligheter.

Kvinner som unngår eller ikke oppnår denne standarden, blir usynliggjort.

Kvinner som overskrider den, blir stemplet som vulgære og grenseløse.

Det er i denne kontekst fristende å hylle tilsynelatende modige og frie kvinner som Isachsen, Larsson og Kjølsen.

Jeg frykter samtidig at de er blinde for hvor behovet for å seksualisere seg selv egentlig kommer fra.

I et blogginnlegg fra 2011 skriver den da 17 år gamle Isachsen et ærlig innlegg om hvorfor hun drømmer om å operere seg.

«Jeg vil ta restylane i leppene, silikon i puppene og jeg vil at nesen min skal være mindre sånn at jeg slipper å være så utrolig redd og usikker hele tiden.»

Hun skriver at hun ikke vil operere seg for at gutter skal like henne, men for at hun skal like seg selv.

Det er trist lesning. I ettertid er både pupper, rumpe, hofter, mage, nese, kinnbein, lepper, kjeve, hake, kjønnslepper og hårfeste endret på.

Store bryster og liten nese er ikke noe Isachsen selv har funnet på, men noe hun har oppfattet at vil gjøre henne lykkeligere innenfor vårt skjønnhetsideal.

Isachsen har helt rett i at det er parodisk at samfunnets skjønnhetsnormer først får henne til å forstørre brystene, for deretter å klage på at hun viser dem frem.

Hun virker derimot blind for at hennes hyppige fremvisning av egen kropp ikke bidrar til et brudd med kroppshysteriet, men snarere mer av det samme.

Tidligere i juli fortalte Zara Larsson at hun har begynt å bli usikker når hun møter fans i virkeligheten, fordi hun ikke ser ut som på bildene.

Kanskje er hun fanget av sin egen bitte lille revolusjon.

Foto: Skjermdump fra Sophie Elises Instagram-profil

Det Isachsen misforstår i sin feministiske iver, er at det ikke er kampen for å få være seksuell som er viktig for kvinner flest. Det er kampen for å få slippe å være det.

Vi lever i en verden hvor skjønnhet er kapital. Pene mennesker får lettere jobb, høyere lønn, de blir bedre likt, de er beviselig lykkeligere, de får til og med lavere straff i rettssystemet.

Skjønnhet er makt.

For feminismen har det vært viktig å tildele kvinner egenverdi og ressurser som er frakoblet fra utseendet.

Det er hjernen, og ikke utseendet, som brødfør de aller fleste av oss.

Samtidig forsvinner ikke forventningen om at kvinner også skal være vakre, og det ligger fortsatt dypt i oss å justere vår egenverdi etter hvordan vi passer inn i samtidens skjønnhetsnormer.

Vi speiler oss i oppmerksomhet, og med sosiale medier finnes det ikke lenger noe hinder for å vise seg selv frem.

Verden ligger for de velsteltes føtter, og Isachsen slår inn åpne dører når hun poserer promiskuøst i frigjøringens navn.

Hun kjemper samtidig for alle unge jenters mulighet til å være like vakker og fri. Aller helst ved hjelp av kosmetikk de har kjøpt av henne.

I 2018 hadde Sophie Elise AS inntekter på i overkant av 4 millioner kroner. Pengene kommer i stor grad fra annonseinntekter på hennes sosiale medier. Her viser Isachsen frem klær, smører seg med selvbruning, bleker tennene, sminker seg, går til frisøren, barberer leggene og tar ansiktsmasker.

Alle produktene er must haves, og du kan kjøpe dem ved å klikke på den vedlagte lenken.

Isachsen ignorerer fullstendig det faktum at kvinnekroppen for lengst er blitt en kommersiell slagmark. Ved å gi kvinner en idé om at det muligens er noe forbedringsverdig ved utseendet deres, kan man også selge dem et produkt som fikser det.

Isachsen gjør gladelig seg selv til reklameplakat, mot prosenter av salget. Pengene kommer fra unge jenter som søker den samme populariteten og suksessen Isachsen i deres øyne innehar.

Isachsen har på mange måter kjørt seg fast i sin egen suksess.

Ved å slutte å reklamere for kosmetikk og produkter som lover å gjøre unge jenter penere, mister hun store deler av levebrødet.

Og ved å akseptere at kroppen hun har skaffet seg er et resultat av den falske ideen om at kroppsform og sjelefred henger sammen, er det ikke like lett å vise den frem som del av et feministisk prosjekt.

Det er mange ting det er lett å skryte av Isachsen for. Hun står modig og sårbar foran hele Norge som et eksempel på utfordringene ved å vokse opp i en seksualisert og utseendebesatt kultur.

Hun er en ung kvinne med driv og skarp businessteft. Jeg respekterer henne for så mangt, og jeg er spent på hvilken stemme hun etter hvert vil utvikle.

Noe feministisk ikon er hun likevel ikke. Ennå.