Det som kan lokke folk heim att til bygda, er å gjere bygda meir som byen

Vi må slutte å skite på byen. Vi må heller herme etter han.

Emil André Erstad Rådgjevar, internasjonale spørsmål, Tankesmien Agenda

Dei færraste som flyttar frå byen gjer det fordi dei vil skape seg ein småbruksidyll i gokk, skriv Emil André Erstad. Han har flytta frå Oslo til ei bygd i Hardanger, og har lova at han ikkje skal bli ein av dei som nyttar kvar sjanse til å klage på Oslo. Foto: Hedvig Idås

Denne teksten skriv eg som heimkomen vestlending. Tåka heng lågt nedover liene og fjellsidene. Regnet og yret drys jamt over oss, og huda er allereie i ferd med å bli konstant fuktig. Det forsterkar kanskje den melankolien me kjenner no som det stressande – men lukkelege – småbarnslivet i hovudstaden er historie.

«No må du ikkje bli ein sånn som nyttar kvar sjanse du har til å klage på Oslo», har ei god venninne sagt til meg fleire gonger den siste tida.

Ho tenkjer då på alle dei som kvart år flyttar frå byen til landet, frå aust til vest, for å etablere seg nærare røter og heimstad. Det skjer gjerne samstundes med at vedkomande får barn.

For ganske mange av dei som legg ut på denne reisa, går det urovekkande kort tid frå dei sit og nyt bylivets mange fordelar på ein kaffibar på Grünerløkka til dei byrjar å slenge skit om akkurat den byen dei nettopp flytta frå.

Eg har lova venninna mi – og meg sjølv – at eg ikkje skal bli ein av dei.

Ta Raudt-politikar Mimír Kristjansson for eksempel, som nyleg flytta frå Oslo til Stavanger for å gjere oljehovudstaden til kommunismens fyrtårn i vest.

Etter eit drygt år utanfor ring 3, er det ingen annan skyteskive som får gjennomgå så mykje i det Kristjansson skriv, som Oslo. Og når såpass oppegåande folk som Mimír Kristjansson hamnar utpå det køyret, så kan det vel skje den beste, har eg tenkt.

Folk likar kanskje å dyrke myten om at det å flytte ut av byen er eit opprør mot noko av det byen står for. At det handlar om eit rolegare liv eller mindre stress eller «å leve meir autentisk».

Denne myten er akkurat like sann som andre konspirasjonsteoriar, mytar eller anna bullshit: pisspreik.

Eg budde i utkanten av ei lita bygd dei første femten åra av livet mitt og kan nok seie at eg trur livet i byen er betre og enklare på dei fleste måtar.

Tenk alle mogelegheitene sonen min hadde utanfor stovedøra i Oslo, samanlikna med det avgrensa utvalet han no får – fordi foreldra hans ville at han skulle nyte den same utsikta til Hardangerfjorden som oldefaren sin.

Det er ingenting ved byen som gjer at eg heller vil bu ein annan stad. Spesielt ikkje ein storby av nær perfekt storleik som Oslo, der naturen er meir tilgjengeleg og tilrettelagt enn i dei aller fleste vestlandske bygder.

«Det blir vel betre for dykk å kome seg på tur, no som de skal flytte til Vestlandet?» har folk sagt til oss.

Men knapt nokon stad er vel dørstokkmila lengre enn i ein dal der dei einaste turmåla er hundrevis – ofte tusen – høgdemeter.

I Oslo var det ikkje noko problem å ta t-banen eller trikken til ein tur som barna heilt fint kunne klare på ein time eller to – i det som støtt kjendest som vill natur.

Det er sjølvsagt ikkje berre naturen som er betre med storbyen – det er masse andre fordelar òg.

Det å kunne forsvinne i mengda gatelangs. Det å kunne søke opp kva som helst på Finn.no når som helst på døgnet, og ha det i hendene ein time seinare. Det å kunne gå på bibliotek, kinoar, teater og dei ørten andre kulturtilboda som renn gjennom Facebook-feeden din som ei elv du aldri klarar å halde følgje med.

Det er ei langt meir tilfredsstillande kjensle enn kjensla av at det ikkje skjer noko som helst.

Lenge var sideren i Hardanger forvist til gårdskjelleren, men i dag skaper de tørre boblene samhold og dugnadsånd. Her skjenker Joar Aga Kyrre sidercruise-turistene.

Likevel er eg blitt vestlending att, i ei bygd i Hardanger.

Mange trur det er fordi eg ikkje likar byen eller livet der. Men det er feil. Heilt feil. Byen er jo sjølve grunnen til at vi nesten ikkje returnerte, og det som hindrar dei aller fleste i å flytte heim att.

Folk har ein tendens til å like byar. Sjølv dei som tviheld på ei oppfatning om at dei likar det rolege bygdelivet betre enn bylivet, reiser støtt og stadig på helgeturar og feriar til ... trommevirvel ... byar! Store byar.

Dei fleste bygder på Vestlandet slit med fråflytting. Alle som bur der kan sjå bit for bit av det livet dei kjenner forsvinn.

Kanskje er det ein skule som vert lagd ned, eller eit kontor for å ta førarkortet som flyttast – eller kanskje arbeidsplassar som vert sentraliserte.

Skal vi snu denne trenden, må vi slutte å skite på byen. Vi må heller herme etter han. Vi treng fleire bygdebyar på Vestlandet.

Ikkje alle som flyttar tilbake til ei bygd på Vestlandet drøymer om å ta over eit småbruk og skrive bok om det – slik stjerneforfattar Agnes Ravatn gjorde for nokre år sidan.

Dei fleste vil berre vere nærare dei fine folka dei vaks opp med, familie og vener. Eller så vil dei berre ha lågare bustadlån å betale på.

Fleire vestlendingar burde bli som Alfred Bjørlo, rikskjendisen som er ordførar på Nordfjordeid. Han har for lengst skjønt at det som skal lokke folk heim att til bygda, er å gjere bygda meir som byen.

Rikhaldig kulturtilbod, kafear som sel skikkeleg kaffi, levande handlegater framfor sjellause kjøpesenter. Og arbeidsplassar for folk som har utdanna seg på universitetet til noko anna enn sjukepleiar og lærar.

Tenk om vestlandsbygdene kunne brukt den mogelegheita som koronapandemien gav dei fullt ut: No kan alle jobbe meir heimanfrå.

Tenk alle dei byjobbane som no i alle fall delvis kan utførast frå bygda! Tenk om kommunane bygde kontorfellesskap for å lokke desse folka heim att. Tenk om dei snakka om korleis mykje av det fine bylivet framleis kunne levast på bygda.

Sanninga er nok at bygdelivet – i alle fall i bygder av ein viss storleik – liknar meir på bylivet enn mange skapar inntrykk av. Viss det kom fram oftare i forsøka på å få folk til å flytte heim att, ville kanskje fleire pakka flyttelasset.