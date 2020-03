Alle må være med på dugnaden

Mange vestlendinger er ikke så stødige i norsk. Hvilken informasjon får de nå?

Hvorfor lager ikke Bergen kommune informasjonsvideoer på mange språk nå? Det lurer BTs gjestekommentator Irene Kinunda på. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Irene Kinunda Afriyie Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill

En versjon av innlegget på swahili ligger nederst i teksten.

Toleo ya hii habari liko hapo chini.

Hvor får personer som ikke kan så godt norsk informasjon om koronaepidemien fra? Mange av dem går gjerne på norskkurs og har hatt skolen som eneste informasjonskanal, men nå er skolen stengt.

Regjeringen har fått kritikk for at tiltakene kommer for sent, men de kommer enda senere på andre språk enn norsk, og mye informasjon mangler.

Det er vanskelig å finne frem informasjon på andre språk. Det finnes noe om koronaviruset på Bergen kommunes nettside, og på enda flere språk hos Folkehelseinstituttet.

Mitt inntrykk er likevel at denne informasjonen ikke når folk. Hvorfor bruker de ikke video eller lydopptak på alle språk som er nødvendig å oversette til slik at også mennesker som ikke kan lese får det med seg?

For en person som ikke kan så godt norsk, er ikke Bergen kommune eller Folkehelseinstituttet det første de tenker på for å finne informasjon.

Om det viktigste er at folk er godt informert og gjør sin plikt, da må folk få informasjonen på et språk de forstår og myndighetene må bruke andre kanaler og metoder.

Det kommer stadig nye lokale tiltak: Denne uken kom det regler fra kommunen om skolegårder, fotballbaner og slikt som det er veldig viktig at barnefamilier får med seg. Denne informasjonen er ikke å finne på andre språk enn norsk.

Hvor får mennesker som ikke kan godt norsk informasjonen fra om den ikke kommer fra myndighetene? Whatsapp er en kommunikasjons-app som er mye brukt i innvandrermiljøer.

Man behøver ikke å kunne lese og skrive. Man kan spille inn lydmeldinger, dele bilder og videoer, lage grupper og mye annet. Der fikk jeg nylig en video om korona på mitt morsmål swahili.

Videoen sirkulerer rundt og blir sett av mange. Det er en dame som forteller at koronaviruset er et tegn på at verden har kommet til endetiden. Mange afrikanere er dypt kristne, så video eller lyd om Gud eller bønn er veldig vanlig.

Damen på videoen hadde en slags profeti. Hun sa at kirkene i Europa er stengt. De kommer til å stenge kirkene i Afrika. De kommer også til å stenge butikker. For å handle så må man vise et stempel med det djevelske tallet 666.

Hun mente at korona bare er en liten sykdom og at folk er hysteriske uten grunn. Det vi må gjøre er å tilstå våre synder, tilgi hverandre og be. Hun utfordret til slutt seeren om å be og dele videoen.

Selv om jeg er kristen, ble jeg veldig bekymret for at slike videoer sirkulerer på nettet. Det er ikke den eneste videoen jeg har sett med feilinformasjon om koronaviruset.

En annen video var av en mann som snakket om koronaviruset med enorm naivitet. Han mente andre kan være redde, men koronaen kan bare komme. Afrikanere har overlevd både kolera og ebola.

For at vi skal klare å bekjempe koronaviruset må alle ha riktig informasjon og gjøre sin plikt.

Regjeringen og kommunen kan ta ansvar og gi riktig informasjon på språk alle forstår. Media har vært dårlige på å ta hensyn og inkludere mennesker med språkbarrierer.

Koronakrisen har skapt frykt hos folk. Ingenting sprer seg mer enn frykt. God informasjon på et språk folk forstår kan være det beste våpenet nå.

Versjon på swahili:

Kila mtu lazima ajiunge kwenye dugnad/ujamaa.

Watu wengi apa Vestland hawajui Kinorsk vizuri. Wanapata information gani sasa?

Watu wenye hawajuwi ki norsk, wana pata habari za corona wapi? Wengi wangali wana jifunza ki norsk. Shule ndio ilikuwa inawapa habari za virusi vya korona. Lakini sasa shule zimefungwa.

Karibu kila siku serikali inakuja na hatua mpya za kupigana na virusi za Corona. Serikali mara nyingi ina pata ukosoaji kuwa ina chelewa sana. Shida ingine ni kuwa hatuwa za serikali ina chelewa zaidi kufika sana katika lugha zingine.

Ni ngumu kupata habari katika lugha zingine, lakini kuna habari inayofaa kuhusu virusi vya corona kwenye mtandao wa Bergen kommune. Lugha kadhaa katika folkehseinstitute. Mawazo yangu ni kwamba habari hii haiwafikii watu. Ingeli kuwa vizuri zaidi ku rekodi za video/ filamu fupi au sauti katika lugha zote ambazo zinahitaji kutafsiriwa ili hata watu ambao hawawezi kusoma waweze kujuwa kinacho endelea.

Kwa mtu ambaye hajui vizuri ki norsk, aki hitaji habari za korona, jambo la kwanza sio kuingiya kwa mtandao wa Bergen komunne au la helseinstitute. Nilazima watu wapate habari kwa lugha wanayoelewa na mara nyingi hutumia njia na njia zingine.

Hatua mpya za mitaa zinajitokeza kila wakati: Wiki hii kulikuwa na sheria juu ya yadi za shule, uwanja wa mpira na kwamba ni muhimu sana kwamba familia zilizo na watoto ziungane. Habari hii haipatikani katika lugha zingine isipokuwa lugha ya ki norsk.

Watu ambao hawawezi kusoma habari kwa ki norsk hupata wapi ikiwa haitoki kwa mamlaka? Mtandao wa “WhatsApp” ni programu ya mawasiliano ambayo inatumika sana na vikundi vya watu waliotoka nchi nyingine ambao ni wakaaji hapa. Huna haja ya kuwa na uwezo wa kujuwa kusoma wala kuandika. Unaweza kurekodi ujumbe wa sauti, kushiriki picha na video, kuunda vikundi na mengi zaidi.

Huko hivi majuzi nilipata video kuhusu corona katika Kiswahili. Video hiyo inazunguka na huonekana na wengi. Ni mwanamke ambaye anatuambia kuwa virusi vya corona ni ishara kwamba ulimwengu umekamilika. Waafrika wengi ni Wakristo, kwa hivyo video au sauti juu ya Mungu au sala ni kawaida sana.

Mwanamke kwenye video alikuwa na aina fulani ya unabii. Akasema makanisa Ulaya yamefungwa. Watafunga makanisa Afrika. Pia watafunga duka. Ku nunuwa chakula, mtu lazima aonyeshe stampu na nambari ya Ibilisi 666. Akasema korona ni ugonjwa mdogo tu na kwamba watu wana ogopa bila sababu. Chakufanya ni sisi tunapaswa kukiri dhambi zetu, kusameheana na kusali. Mwishowe alimpa changamoto mtazamaji kuomba na kushiriki video hiyo.

Ingawa mimi ni Mkristo, niliona vibaya video kama hiyo inayozunguka kwenye mtandao. Tatizo ni kuna video zingine ambazo hazina habari ya kweli kuhusu corona. Video nyingine ilikuwa mtu ambaye alizungumza kuhusu virusi vya corona na kutofahamu ukweli. Akasema wengine wanaweza kuogopa, lakini corona inaweza kuja tu. Waafrika wamepona kipindupindu, Ebola na mengi zaidi

Vyombo vya habari hazina fikiria kwa watu walio na vizuizi vya lugha.

Ili kuweza kupigana na virusi vya corona, kila mtu lazima awe na habari sahihi na afanye kazi yake. Serikali wanaweza kuchukua jukumu na kutoa habari sahihi katika lugha kila mtu anaelewa.

Corona imeunda woga kwa watu. Hakuna kina enda haraka zaidi ya hofu. Habari nzuri kwa lugha ambayo watu wanaelewa inaweza kuwa silaha bora ya hofu sasa.