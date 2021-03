Norsk oljepolitikk gamblar på at klimamåla mislykkast

Det er ikkje lett å vere klimamisjonær når det er olje å hente.

Nye investeringar oljesektoren kan gje både staten og oljeselskapa fleirfaldige milliardar i ekstra inntekter i tiåra framover. Men det krev at regjeringa ikkje får gjennomslag internasjonalt for sin eigen klimapolitikk, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

For eit par veker sidan stempla CNN-kommentatoren Ivana Kotassová Noreg som ein nasjon av klimahyklarar. Eg trur ikkje det var så mange elles i verda som fekk det med seg, men her i landet var det stor interesse.

Norske aviser likar jo når nokon i den store verda ser oss, men kommentaren trefte òg ein sår flik av det norske sjølvbiletet:

Sidan Gro Harlem Brundtland leia FNs «Verdenskommisjon for miljø og utvikling» på 1980-talet, har Noreg vore ei slags moralsk stormakt på klima.

Men dei same regjeringane har samstundes jobba for å få opp så mykje olje og gass frå norsk sokkel som mogeleg.

I 2005, når dei store oljeselskapa byrja å trekke seg ut, svarte til dømes Bondevik-regjeringa med å betale nye selskap som ikkje tente pengar for å leite etter olje.

Denne leiterefusjonsordninga var ein økonomisk suksess, ikkje minst fordi ho medverka til oppdaginga av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet.

Norske regjeringar har tilsynelatande levd godt med dobbeltrolla, ved å hevde at det ikkje er noko motsetning mellom norsk olje og det å redde klimaet.

Den store framtidsmeldinga som regjeringa nyleg la fram (perspektivmeldinga), er ikkje noko unntak. Trass i at klimaambisjonane er kraftig skjerpa, har regjeringa funne ut at Noreg ikkje treng å kutte meir i produksjonen enn det som skjer automatisk fordi brønnane går tomme.

Som klimaforskingssenteret Cicero har trekt fram, føreset dette mellom anna ny teknologi som gjer det mogeleg og lønsamt å suge ut CO 2 av atmosfæren, såkalla negative utslepp.

Det er slett ikkje sikkert at det går. Viss ikkje må ein kutte meir i utsleppa, og dermed i forbruket av olje og gass.

Etter perspektivmeldinga var lagt fram, hamna eg i ein diskusjon på Twitter med nokre karar med hjarte for oljenæringa. Dei meinte meldinga var for pessimistisk når det gjeld oljeinntektene framover.

Meldinga legg til grunn at verdas politikarar når måla i Parisavtalen. Eller for å vere meir presis, netto null utslepp innan 2050, med kraftige kutt allereie fram til 2030.

Det er ikkje så dumt. Eit halvt år før det internasjonale klimatoppmøtet i Glasgow i november, er netto null utslepp i 2050 i ferd med å bli ein internasjonal standard.

Skal utsleppa ned må forbruket av olje og gass gå ned. Då vil prisen bli lågare. I perspektivmeldinga opererer regjeringa med ein pris på rundt 50 dollar fatet i 2030.

Det vil vere nok til at dei aller fleste norske oljefelt vil gå med overskot. Blir prisen høgare blir sjølvsagt overskotet større. Det kan jo skje viss verda ikkje fører ein politikk for å nå måla i Parisavtalen.

Og det har karane på Twitter rett i: det er vel så realistisk at Noreg, EU og alle dei andre ikkje når sine eigne klimamål, som at dei gjer det.

På den andre sida kan regjeringas oljepris for 2030 på 50 dollar vise seg å vere for optimistisk. Til dømes viss teknologien for karbonfangst og lagring ikkje kjem raskt nok, slik at det må strengare politikk til for å kutte i fossilt brensel.

Eller viss utbygginga av fornybar energi i verda går raskare enn regjeringa legg til grunn, og pressar prisen på energi ned.

Ein må jo ta regjeringas eigne klimamål på alvor. Dei meiner dei jo så seriøst at Noreg i fjor vart det første landet som meldte inn nullmålet til FN. Og regjeringa jobbar aktivt for at det skal bli målet for heile verda.

Kva vil då skje med etterspurnaden etter olje og gass? Ifølgje det internasjonale energibyrået (IEA) vil ein slik politikk gjere at oljeforbruket i verda blir redusert med ein tredel frå 2019 til 2030.

Forbruket av gass blir òg redusert, men ikkje så mykje.

Kva prisar dette vil gje, er ikkje minst avhengig av kor mykje som blir investert i nye felt. Koronapandemien har gjeve lågare investeringar det siste året, men samstundes har pandemien òg redusert utsiktene til forbruket.

Med andre ord er mykje usikkert når det gjeld framtidas oljeinntekter.

Det er òg store sjansar for at Noregs produksjon av olje og gass blir større enn regjeringa legg til grunn i meldinga. Regjeringspartia har sjølve sørgja for det, saman med Ap, Senterpartiet og Frp.

Oljeskattepakken dei vedtok i fjor sommar har ført til ein kraftig oppgang i investeringane, i eit år der dei har gått ned i resten av verda.

Ordninga, som sikrar at staten tek rundt 90 prosent av investeringskostnadene mot å få att 78 prosent skatt, skal gjelde for prosjekt som blir godkjende innan utgangen av 2023.

Difor er vil det truleg kome fleire nye investeringsprosjekt framover, som vil bidra til å auke produksjonen.

Og nei, Twitter, det betyr slett ikkje at dette treng å bli dårleg business. Tvert om kan investeringane gje både staten og oljeselskapa fleirfaldige milliardar i ekstra inntekter i tiåra framover.

Men det krev at regjeringa ikkje får gjennomslag internasjonalt for sin eigen klimapolitikk.