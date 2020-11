Finans og feminisme

Når Sbanken nesten utelukkende ansetter menn i ledelsen, blir feministen i meg mildt irritert. Bankkunden i meg blir derimot alvorlig bekymret.

Anne Rokkan Kommentator

Administrerende direktør Øyvind Thomassen skal gjøre Sbanken mer lønnsom. Til å hjelpe seg har han ansatt syv menn og én kvinne. Foto: Marita Aarekol

Sbanken, den nettbaserte banken med hovedsete i Bergen, fylte 20 år i september.

De feiret med en video hvor administrerende direktør Øyvind Thomassen henvender seg til kundene sine:

«Vi skal fortsette å ikke være helt som de andre bankene – også de neste 20 årene!»

Da Thomassen noen uker senere presenterte sin flunkende nye ledergruppe til BT/E24, ble det tydelig at han holdt ord.

Bare én av de åtte nye lederne er kvinne.

Der de andre bankene i snitt har en kvinneandel på 46 prosent, har Sbanken bare 13.

De er dermed «ikke helt som de andre bankene,» men kanskje ikke på den måten de skrøt av i utgangspunktet.

– Det er ikke godt nok, sa Thomassen selv om kvinneandelen.

Deretter unnskyldte han seg med at de virkelig har hatt fokus på å finne kvinner, men at «talentbasen i Bergen er litt begrenset».

Dersom Sbanken har husket å ansette en kommunikasjonsrådgiver, er det på tide å begynne å bruke vedkommende.

Den faktiske talentbasen i Bergen ga forståelig nok kraftig lyd fra seg.

– Jeg tenker det alltid vil være mulig å finne gode kvinnelige kandidater, men det kommer litt an på hvordan man leter, sier Marianne Wik Sætre, leder for DNB i Bergen.

– Antakelig er det ingen av de mange dyktige kvinnene i finans i Bergen som hadde noe lyst til å jobbe der, skriver leder for Bergen Næringsråd, Marit Warncke på Twitter.

– Dette har ikke vært noe problem for oss, sier administrerende direktør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.

– Nå ble jeg fornærmet, sa administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet Nærø.

Når Sbanken hardnakket påstår at de simpelthen ikke klarte å finne flere enn én kvinne som kunne jobbe i ledelsen, beviser altså alle de andre bankene i Bergen at det er Sbanken, og ikke arbeidsmarkedet, det er noe i veien med.

Bergen er landets nest største finansmiljø. Banksjefens uttalelse om at byen har en begrenset talentbase, vitner ikke om annet enn banksjefens egen talentløshet.

Dersom det står så begrederlig til her i Bergen, kan en jo spørre seg hvorfor banken i det hele tatt har lagt hovedkontoret sitt her.

Bankkunden i meg blir minst like bekymret som feministen over slike uttalelser. Det å ansette kvinnelige ledere er nemlig ikke et spørsmål om veldedighet, eller politisk korrekthet.

Det er enkelt og greit et spørsmål om lønnsomhet.

Det utdannes omtrent like mange kvinnelige som mannlige økonomer, og de har like gode karakterer og evner. Blant landets topp ti dyktigste økonomer, vil dermed fem være kvinner – statistisk sett.

Sagt på en annen måte: Ansetter du to menn på rad, finnes det sannsynligvis en kvinne som er bedre kvalifisert enn mann nummer to.

Når Sbanken ansetter syv menn som ledere på rad, er det dermed ikke særlig tillitsvekkende.

At de er dyktige økonomer, er samtidig ikke den eneste grunnen til at det er lønnsomt med kvinner i ledergruppen.

Etter at kvinner ble en del av arbeidslivet og opparbeidet seg egen økonomi og kjøpekraft, har de aller fleste bedrifter skjønt at et kvinnelig perspektiv på produktutviklingen ikke er så dumt.

Og da snakker jeg ikke om selskap som produserer tamponger og nylonstrømpebukser. Kvinner kjøper biler, eiendommer, informasjon – og banktjenester.

Slike produkter må bedriftene tilpasse til mer enn én målgruppe.

Alder, geografisk og etnisk tilhørighet, kjønn og klasse er med på å forme konsumentenes preferanser.

En bedrift som nesten utelukkende ledes av hvite menn på 50 år, er derfor ikke nødvendigvis skreddersydd for å forstå markedets behov.

Til tross for at forskningen på dette varierer i sine konklusjoner, er mange overbevist om at en ledergruppe med bredere referanseflate og variasjon blant medlemmene, rett og slett er bra for business.

En av dem er Sbankens konkurrent, DNB.

De har satt seg som mål å ha minst 40 prosent kvinnelige ledere på alle nivåer, og lå i 2019 på 38 prosent.

Bankens tidligere konsernsjef Rune Bjerke uttalte at dette ikke bare var etisk riktig, men at det også vil bidra til at banken blir bedre på alle plan.

– Økt mangfold er til det beste for kollegene våre, kundene, eierne og samfunnet for øvrig, sa han.

Da Bjerke gikk av ble han for øvrig erstattet av en kvinne.

Sbanken lanserte seg i utgangspunktet som en moderne og progressiv bank. Det var den første banken som utelukkende var nettbasert, uten fysiske filialer.

De siste årene har forretningsmodellen imidlertid fått sterk konkurranse, og banken taper terreng og fortjeneste.

Behovet for nyskaping var i følge Thomessen grunnen til at Sbankens ledergruppe i utgangspunktet ble byttet ut.

Da er det ekstra merkelig at han valgte en ny gruppe som tilsynelatende er hentet fra 1960-tallet.

Ikke har banken klart å dyrke frem interne kvinnelige talenter, ei heller har de rekruttert eksterne. Dette vitner om en dette betydelig mangel på visjon, refleksjon og målrettethet.

Både bankkunden og investoren i meg holder derfor pengene tett til brystet i møte med Sbanken.

Feministen nikker for all del anerkjennende i bakgrunnen.