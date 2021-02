Vi må snakke mindre om kva folk har mellom beina og meir om kva dei har mellom øyra

Elleville påstandar, faktafeil og hersketeknikkar: Det må vere ein betre måte å prate om transpersonars rettar på.

Jens Kihl Kommentator

Transpersonars rettar blir hyppig diskutert. Her er ein demonstrasjon i Madrid i fjor. Foto: Juan Medina / Reuters / NTB (arkiv)

Alle politiske debattar handlar om makt. No er det på tide at transpersonar får sin del av den. Då treng vi å byggje debatten på fakta, ikkje mytar og fiksjon.

Transpersonar er inga sterk gruppe i Noreg.

Dei er få, opplever endå meir diskriminering enn homofile og lesbiske og lever eit liv folk flest kan for lite om.

Når vi i media skriv om spørsmål knytt til transpersonar, er det viktig at vi ikkje framstiller dei som mektige i samfunnsdebatten. For det er dei verkeleg ikkje.

Rundt sårbare grupper må vi vere ekstra nøye.

Dei siste dagane har det rast ein debatt om kor vidt ordet «mor» skal bli erstatta av «fødeforelder». Nettavisen skreiv fyrst om saka. Klassekampen og Nordlys er to av dei som seinare har sett opplysninga på trykk.

Alle pressefolk gjer feil. Men når vi skriv om sårbare grupper, som transpersonar, er det viktig å sjekke ekstra nøye.

Sånne saker vil av ein god del bli lesne som at det er transpersonar som no dikterer lovverket vårt. Dei kjem til å versere i lang tid, og det er nok dei færraste som får med seg rettingane.

Vi må gje dei viktigaste debattane mest plass.

Anki Gerhardsen, Frank Rossavik og Inger Merete Hobbelstad er berre tre av kommentatorane som har skrive om forfattar J. K. Rowlings syn på transpersonar. Denne debatten er stor i media, men meir perifer i transmiljø.

Kanskje er det fordi transpersonar ikkje orkar svare, fordi dei veit kva det kostar dei. Kanskje er det fordi dei ikkje bryr seg, fordi dei har viktigare kampar å ta.

Aviser som skriv metervis om Rowling, men aldri om diskriminering av transpersonar i arbeidslivet, bør sjekke prioriteringane sine.

Vi må snakke om røynda.

Garderobedebatten blir også amper: Vi kan ikkje ha folk med penis i damegarderoben som set seg nakne ned ved små barn, vel? I røynda er det blyge nordmenn med handklede rundt livet på veg for å dusje i ein bås.

Og kva med debatten om transkvinner som kanskje tek alle medaljane på kvinnesida i OL, fordi dei har muskulatur som ein mann? Dette kan såre det nasjonale sjølvbiletet, men: Dei fleste nordmenn skal aldri til OL.

Fleire ordskifte om transpersonar byggjer på perifere eller direkte oppkonstruerte premissar. Då fungerer dei meir som avleiingsmanøvrar enn som samfunnsdebatt.

Det er ikkje greitt å be folk bruke innestemme.

For majoriteten er det ubehageleg å stå i ein debatt om kva privilegium vi har, og kor vidt vi må gje frå oss nokre av dei. Ein del har i den debatten teke til ords for at transaktivistane bør bruke «innestemme».

Direkte utskjelling er ikkje bra. Samstundes kan vi ikkje krevje at dei som føler seg diskriminert alltid skal seie frå på ein venleg måte. Vi må tole å bli møtt med tøff språkbruk. Det er uansett ingenting mot kva transpersonar må leve med til vanleg.

Ja, nokon er faktisk transfobe.

Om du meiner at «aksepten for transpersonar har gått for langt» eller at vi på andre måtar skal ha eit skilje mellom transpersonar og andre, då nærmar vi oss nok eit punkt der det er snakk om transfobi.

Nokon meiner at transpersonar skal ha færre rettar, til dømes ved at det ikkje er opp til personen sjølv å velje om vi andre skal bruke ho, han, eller hen (eller noko anna) om vedkomande.

Dersom du meiner at nokon ikkje skal få avgjere ein så grunnleggjande ting om seg sjølv, vil du at det skal eksistere eit strukturelt skilje mellom transpersonar og andre. Då er det rett å seie at du har transfobe meiningar.

Dei fleste spørsmåla gjeld dei færraste av oss.

Nokre debattar om kjønn og seksualitet gjeld oss alle: Skal vi ta inn ordet «hen» i daglegspråket, til dømes? I kva samanhengar passar det, i så fall?

Andre spørsmål gjeld nesten berre transpersonar. Frp-nestleiar Sylvi Listhaug insisterer på at det berre finst to kjønn. Men det endrar jo ikkje kjønnet for oss andre om vi opnar for ein tredje kjønnskategori.

Det er ikkje eit forsøk på å kneble nokon debatt. Også transpersonar må tole kraftig motbør. Men samfunnet kjem lengre om vi bruker meir tid på dei debattane som gjeld oss alle, og mindre tid på dei spørsmåla som berre gjeld minoriteten.

Vi må vere nøye med orda vi vel.

Ofte blir ord som «identitetspolitikk», «woke» eller «polarisering» kasta inn transdebatten utan å få noka nærare forklaring. Men er det «woke» eller «identitetspolitikk» å ikkje ville bli banka opp på skulen? Og er det «polarisering» å seie frå om det?

Å bruke sånne ord utan nærare forklaring, kan fort fungere meir som hersketeknikk enn som analyse. Då må avsendaren forklare – eller skrive noko anna.

Det er lov å seie feil.

Vi må vere rause med kvarandre. Om du ikkje veit kva cis-mann, kjønnsinkongruens eller lhbtiq+ eigentleg er, bør du ikkje bli utdefinert av den offentlege samtalen. Det er lov å prøve seg fram og å seie feil.

Folk som høyrer til ein minoritet, må nok leve med å få spørsmål. Skilnaden ligg i om spørsmåla blir stilt på ein respektfull måte eller ikkje.

Nærgåande detaljar om kjønn, seksualitet og identitet kan vere vanskeleg å svare på for oss alle. For folk i ein allereie utsett minoritet kan det kjennest direkte trugande.

Vi treng å prate om trans. Det bidreg til kunnskap og aksept. Ingen kan vente at transpersonar skal få diktere alle rammene for den debatten, men det er heller ikkje eit realistisk scenario: Debatten byggjer på premissar lagt av majoriteten.

Om vi innser det, har vi allereie kome eit stykke på veg.