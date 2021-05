Frp blir til å kjenne igjen under Sylvi Listhaug

Listhaug er kontroversiell. Det er jo òg litt av poenget.

Etter 15 år som leiar i Framstegspartiet, går Siv Jensen av laurdag. Sylvi Listhaug tek over roret. Det kjem neppe til å forandre partiet så altfor mykje.

Listhaug vil leie eit populistisk parti som er veldig oppteken av ein restriktiv innvandringspolitikk. Slik har det òg vore under Jensen.

Likevel: Listhaug tek over eit annleis parti enn det som gjekk inn i regjering i 2013.

Då Jensen overtok for Carl I. Hagen i 2006, var målet regjeringsmakt. Ho brukte sju år på å førebu det som enda med litt over seks år i regjering.

Ho har difor vore den mest suksessrike av Frps få leiarar. Regjeringstida sleit på partiet, og entusiasmen for regjeringsprosjektet døydde ut.

I januar 2020 rant det over for organisasjonen. Då hadde regjeringa bestemt seg for å ta imot ei kvinne som hadde blitt med i terrorgruppa IS.

Partiet som hadde hatt dei siste sju justisministrane stolte ikkje på at det norske rettsvesenet ville takle møtet med denne kvinna.

Denne veka kom dommen. Kvinna vart dømt til tre år og seks månaders fengsel – ein dom ho ankar.

Dommen over Frps utgang frå regjering kjem ikkje før til hausten. Men Frp ligg lågare på målingane no enn før partiet gjekk ut av regjering.

Partiet får berre støtte av 9,9 prosent av veljarane i april, ifølgje nettstaden Pollofpolls.

Slik sett er både veljarane og Frp skjønt einige om at partiet ikkje skal tilbake i regjering med det første.

Som alltid når eit parti gjer det dårleg på målingane, lovar leiinga å bli tydelegare. I Frp har det ofte betydd å snakke meir om innvandring.

Det er ikkje så rart. Sist gong Frp gjorde det bra på målingane, var nemleg under flyktningkrisa i 2015.

Det er ein oppgang som er vanskeleg å gjenta. For det første var flyktningkrisa ein ekstremsituasjon, som ikkje berre dukkar opp når Frp treng større oppslutning.

Frp har òg eit godt grep om dei mest restriktive veljarane allereie – og koronaviruset har fått innvandringa til å stoppe opp. Heller ikkje stengde grenser har gitt Frp eit lyft på målingane.

Difor har Listhaug ein vanskeleg jobb framfor seg. Ho må breie ut partiet, og ikkje minst sitt eige rykte. Som leiar kan ho ikkje berre snakke om innvandring.

Det er lett å bomme på ei samanlikning mellom Jensen og Listhaug, fordi Listhaug har vore så kontroversiell dei siste åra.

Men det var Siv Jensen som kom opp med det konspiratoriske uttrykket «snikislamisering», som malar eit stygt bilete av den muslimske minoriteten i Noreg.

Det var Siv Jensen som leia partiet då Listhaug skulda Arbeidarpartiet for å setje rettane til terroristar framfor nasjonal tryggleik. Det var eit uhyrleg angrep på eit parti som 22. juli 2011 sjølv vart utsett for terror.

Listhaug måtte gå av som statsråd – men berre fordi stortingsfleirtalet samla seg mot henne. Jensen lét henne halde på.

Det seier noko om partiet at Listhaug no kan overta som leiar – utan motstand. «Kontroversiell» er eit adelsmerke.

Framstegspartiet har nokre tydelege fraksjonar. Det finst liberale og konservative Frp-arar, og det finst pragmatiske og prinsipielle Frp-arar. Dei mest kompromisslause og konservative delane av partiet er ofte dei som lager mest støy.

Listhaug kan me nok trygt plassere i den konservative delen – og omtrent midt mellom dei pragmatiske og kompromisslause. Listhaug har sete i maktposisjon i nesten heile hennar politiske karriere.

Fraksjonane gjer Frp til eit krevjande parti å leie. Siv Jensen klarte det ganske lenge, men regjeringsdeltakinga sleit hardt på leiarskapen hennar.

Det blir veldig spanande å sjå korleis Listhaug vil leie partiet, spesielt sidan mange har sett på henne som ein viktig del av den konservative fraksjonen. Som leiar må ho leie heile partiet.

I opptakten til landsmøtet har fleire medlemmer meldt seg ut i protest mot retninga partiet tar – og kritikken kjem frå både konservative og liberale delar av partiet.

Listhaug svarer at ho ikkje vil bli ein autoritær leiar. Det trur eg på, spesielt dersom ein skal samanlikne Listhaug med forgjengarane hennar.

Dei skal det godt gjerast å overgå.

Eksklusjonar, nedlegging av bråkete lokal- og fylkeslag og ein avgåande leiar som bestemmer kven som skal overta partiet.

Det er ein del av arva etter Siv Jensen.

Framstegspartiet mister ein svært erfaren partileiar i Siv Jensen.

Det blir umogeleg å ikkje legge merke til det, både internt og eksternt. Læringskurva blir bratt.

Fordelen til Listhaug er at Frp ikkje har for vane å byte leiarar ofte. Og når alt kjem til alt, så blir neppe Jensens og Listhaugs Frp så forskjellige.

