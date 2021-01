Har du slanking som nyttårsforsett?

Lykke til.

Anne Rokkan Kommentator

ILLUSTRASJON: TORD TORPE

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Den første slankeboken vi kjenner til ble skrevet i 1558, av italieneren Luigi Cornaro. Han anbefalte å alltid spise litt mindre enn man hadde lyst på, og ellers «kjenne etter» hva som passer for hver enkelt.

Enkelt og greit, altså. Men videre skriver han:

«Jeg har også forsøkt å avholde meg, så langt som mulig, fra de andre forstyrrelsene som det er mye vanskeligere å unngå; jeg sikter til melankoli, hat og de andre sterke følelsene i sjelen, som alle later til å påvirke kroppen enormt».

Slik knytter Cornaro forholdet mellom kropp og sjel, vekt og velvære sammen.

Han vet det ikke da, men over 400 år senere skal nettopp denne kunnskapen være essensiell i møte med vår største helseutfordring – fedme.

75 prosent av alle norske menn, og 60 prosent av kvinnene, er overvektige eller feite. At problemet er globalt, er muligens en mager trøst – i 2016 var det for første gang flere overvektige enn undervektige i verden.

Et faktum som er tyngre å svelge, er at vi er feitest i Norden. Til og med danskene, flasket opp på karbonader, øl og røde pølser, holder den slanke linje bedre enn oss.

Hilde Østby har nylig gitt ut «Mageboka». I denne reflekterer hun rundt sitt mangeårige hat til egen mage, og gir oss et tragikomisk innblikk i sin kamp for å gå ned i vekt og gjøre magen flat.

Kaloritelling, tidsregulert fasting, antiinnflammatorisk «omstart», lavkarbo og vegansk regime har ikke gjort Østby annet enn sulten, sint – og tykkere.

Hennes historie med mislykket slanking er langt i fra unik.

Forskning viser at 97 prosent av alle som slanker seg går opp den samme vekten, og gjerne litt til, i løpet av de neste tre årene.

At slanking er fetende høres ironisk ut, men blir mindre utrolig når vi vet hvordan kropp og sjel henger sammen.

Slanking er noe av det enkleste og vanskeligste vi driver med.

Teorien er enkel nok. For å gå ned i vekt, må man innta færre kalorier enn man trenger.

Ved å mobilisere litt viljestyrke, og – med Cornaros ord – spise litt mindre enn man har lyst på, skulle det heller ikke være så vanskelig i praksis.

Problemet er at hjernen har sine helt egne instinkter og prioriteringer, som sjelden motiveres av å se tynn ut i bikini.

For eksempel instruerer den kroppen om å spare på fettet i tilfelle vinteren blir hard, så jo mindre du spiser, jo mer kjemper kroppen imot deg.

I tillegg er hjernen et fysisk organ på lik linje med alle andre, slik at hvordan vi har det mentalt, får fysiske konsekvenser.

Når vi er redde eller stresset, skilles store mengder av hormonet kortisol ut i kroppen. Dette hormonet har en rekke negative helseeffekter – og det øker appetitten.

Ved å analysere kortisolnivået som ligger lagret i håret til folk, fant forskere ved University College London en klar sammenheng mellom dette og BMI.

Det å slanke seg, og å være sulten, er stressende i seg selv. I tillegg er overvekt og fedme forbundet med sterk skam og selvhat – noe som trigger kortisolnivået ytterligere.

Det er imidlertid ikke bare stress som gir økt risiko for overvekt.

Den amerikanske legen Vincent Felitti fant i en studie at hele 55 prosent av de overvektige hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Andelen er langt høyere enn i befolkningen forøvrig.

Felitti utviklet en liste over barndomstraumer. Dersom man kan krysse av for seks eller flere av disse, øker sannsynligheten for å utvikle sterk overvekt med hele 4600 prosent.

Jo mer vi lærer om sammenhengen mellom kropp og sinn, og hvordan vekt og mat er knyttet til hjernens belønningssentre og reaksjonsmønstre, jo vanskeligere blir det å konkludere med at slanking bare handler om å lære seg tallerkenmodellen.

Hilde Østby bestemmer seg for å heller lære seg å leve med den magen hun har, og slutte å konstant bekymre seg for hvordan kroppen ser ut og oppfattes.

En slik filosofi kan være direkte helsefremmende, og ligner på kroppspositivisters budskap om at skal du først være tykk, kan du like gjerne være tykk og lykkelig.

Det må være greit.

«Jeg kommer ikke til å angre på at jeg ikke slanket meg mer når jeg ligger på dødsleiet», skriver Østby.

Paradokset er at en del av oss ikke hadde ligget på dødsleiet i det hele tatt, dersom vi slanket oss litt mer.

FN har erklært at verden herjes av en fedmepandemi. Konsekvensene for helse, velvære og ren økonomi kommer bare til å bli større i fremtiden.

Menon Economics anslår at fedme alene, altså alvorlig overvekt, tar livet av 3200 nordmenn hvert eneste år.

Å behandle fedme som noe vi må lære oss å elske, er derfor ikke tilstrekkelig – verken for egen eller samfunnets del.

Vi trenger å slanke oss, og vi trenger hjelp til det.

Selv om årsakene til fedme er komplekse og personlige, kommer vi ikke unna det faktum at det er for mye mat, og for lite bevegelse, som er utløsende.

Når vi likevel vet at de klassiske slankekurene som hver og en av oss holder på med har ekstremt liten effekt, blir en naturlig løsning på problemet å heller endre omgivelsene vi lever i.

De faglige rådene til politikerne er helt tydelige: Innfør en differensiert sukkeravgift, og reguler reklame for usunn mat og drikke.

Noen hjelp fra oven kommer tilsynelatende ikke. I vinter ble avgiftene på sukker og sjokolade fjernet fullstendig.

Målet er å styrke handelsstanden, men noen økonomisk forklaring skal holde hardt: Sykdommer, tapt arbeidsinnsats og helsekostnader som følge av fedme, gir samfunnet en regning på omtrent 70 milliarder hvert år.

Da hjelper det ikke å sukre pillen med brus til 2,5 kroner mindre pr. flaske.

Koblingen mellom fedme og økonomi er allerede et monster som mater seg selv.

Amerikanere bruker 61 milliarder dollar på slanking, og nordmenn er ikke mindre besatt.

Et søk på ordet «slanking» i dag, gir over 22.000 treff hos nettbokhandelen Adlibris.

Det er mange som lever fett på våre tunge kropper.

Enn så lenge må vi kanskje lene oss på det innsiktsfulle rådet vi fikk i 1558: Spise litt mindre, men viktigst av alt - forsøke å ha det litt bedre.