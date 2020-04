Skal Noreg lukkast, må vi kome oss ut av teoribobla

Koronakrisa har vist oss at mange av dei yrka vi treng mest, er dei som som har lågast status.

Jens Kihl Kommentator

Om femten år kan Noreg mangle 90.000 fagarbeidarar. Her er elevar i tilrettelagt yrkesfagleg grunnutdanning i sving på Stend. Foto: Tor Høvik (arkiv)

«Han passa ikkje så godt til å sitje på skulebenken heile dagen. Det blei mykje betre då han fekk lære med hendene i staden.»

Vi høyrer dei støtt og stadig: Historier om ungdomar som ikkje finn seg til rette i den teoritunge skulen og i staden må finne andre tilnærmingar til stoffet.

Men felles for alle desse historiene er at dei plasserer ungdomane inn i eit hierarki. Teoretisk kunnskap tronar på toppen. Så får vi heller finne alternativ for dei som ikkje taklar den vegen.

Kvifor skal det vere sånn, når den praktiske kunnskapen ofte er den vi har mest bruk for? Under koronakrisa ser vi det godt, alle saman:

Det finst ingen samanheng mellom kva jobbar vi er mest avhengige av, og kva jobbar som kviler på teoretisk kunnskap – eller for den saks skuld: Kva jobbar vi premierer med best løn.

Det er desse paradoksa journalist Siri Helle ser på i si ferske bok «Med berre nevane: Eit forsvar for praktisk arbeid». Denne boka fortener verkeleg mange lesarar.

Utgangspunktet hennar er at ho slett ikkje er ein skuletapar. Tvert imot er ho utdanna agronom og jobbar som journalist og skribent med fleire bøker på samvitet. Likevel går ho fort i stå når ting skal bli pugga, ikkje forstått.

Som Helle poengterer: Alle elevar får i dag testa ut om dei passar til å lære på den teoritunge måten. I rikt monn. Men dei færraste elevane får eigentleg testa ut om dei passar best til å gå den andre vegen.

Sløydsalane forsvinn ut av norske skulebygg samstundes som vi kan mangle 90.000 fagarbeidarar i 2035. Det er nesten utruleg å tenkje på.

Den praktiske kunnskapen får konsekvensar også ut i økonomien, viljen til å halde reglar og og korleis vi organiserer samfunnet vårt.

Om du til vanleg skiftar dekka på bilen sjølv, vil du vite at det ikkje er mogeleg å gjennomføre det for ein hundrelapp og framleis betale skikkeleg løn (og alle avgifter til staten). Det same gjeld spørsmålet om til dømes vaskehjelp.

Som Helle skriv: «Di færre som veit kor mykje arbeid som ligg bakom å skifte eit vindauge eller dyrke ein blomkål, di vanskelegare vert det for snikkaren og bonden å få rettferdig betalt.»

Poenget er høgaktuelt. Dei siste vekene har heile Noreg oppdaga at både bygg- og anleggsbransjen og landbruket i praksis ikkje kan drive utan arbeidskraft frå andre land. Ord som «polakkyrke» har dukka opp i det norske språket.

Det er både trist og skammeleg. Trist fordi eit land bør ha nok kompetente folk innanfor så viktige næringar. Skammeleg fordi det seier noko om manges syn på den arbeidskrafta vi har gjort oss avhengige av og bør vere takknemlege for.

Noko av poenget til Siri Helle er nettopp å snu om på dette hierarkiet vi alle taper på. Til hausten dukkar det opp eit arbeidsretta handverksfag som valfag i ungdomsskulen. Det skal betre rekrutteringa til yrkesfag.

«Vel, bra og viktig», skriv Helle, « men er det berre dei som skal ha det som yrke, som skal få utvikle dei praktiske sidene sine? Skal vi ikkje ta oss råd til å gje alle den sjansen?»

Rammeforteljinga i «Med berre nevane» handlar om at Helle har arva ei hytte og finn ut at ho skal bygge ein utedo med dei materiala ho har for handa.

Slik viser ho kva ein kan få til om ein har litt kunnskap, litt tolmod – og høg toleranse for at ikkje alt blir perfekt.

Med dét tek ho lesaren inn ei verd der vi kan reparere ting i staden for å kjøpe nytt, der vi respekterer ulike måtar å lære eller jobbe på og der færre fell utanfor.

Og så viser ho fram éin ting til: Gleda over å få til noko sjølv.

Tenk om den kunne kome på moten igjen?

