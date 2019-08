Ta heller protestene til scenen

Boikott er for enkelt. John Olav Nilsen & Nordsjøen burde forklare bedre hvorfor de gjør Forum Scene til politisk kampsone.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

ÅPNINGSKONSERTEN: En annen og mer konstruktiv form for markering kunne være at bandene faktisk stilte opp på Forum Scene, og brukte konserten sin til å si hva de mener om nasjonalisme, muslimhat, Resett og Dan Odfjells skriverier, mener Frode Bjerkestrand. Jannica Luoto

Oppdatert nå nettopp

Rett før innslippet til åpningskonserten på Forum Scene torsdag kveld, ble det uro i køen utenfor. Da kom meldingen om at hovedattraksjonen John Olav Nilsen & Nordsjøen trakk seg fra festen.

Begrunnelsen var kortfattet: «Vi har valgt å trekke oss fra dagens åpning av Forum Scene. Deres og våre holdninger til kultur i tango med religion er ikke forenlige.»

Forklaringen er syltynn og arrogant, og kom så sent at den virker lite troverdig. Men ting kan tyde på at dette er begynnelsen på en større protest mot eierne av Forum Scene.

Nå boikotter også SV, MDG og Rødt en politisk debatt i Forum, fordi den omstridte skipsrederen Dan Odfjell eier 25 prosent av bygget.

«Huseiere mener gjerne mye forskjellig, uten at det er problematisk, men Dan Odfjell stiller likevel i en særklasse», sier SVs førstekandidat Mikkel Grüner til BA.

Fra før har bandet Romskip sagt fra at de ikke vil ha noe med Forum Scene å gjøre, av samme grunn.

Bandet ønsker ikke å bli assosiert med en huseier som har bidratt regelmessig til den islamfiendtlige ytre høyre-bloggen «Resett».

Protesten er ikke rettet mot Salt Bergenskirken, som eier de resterende 75 prosentene av bygget.

Les også John Olav Nilsen & Nordsjøen trakk seg fra Forum-åpning

Underlig nok er ikke boikotten rettet mot den omstridte TV-pastoren Jan Hanvold, som nettopp har solgt Forum til Salt-kirken. Hans selskap TV Visjon Norge skal fremdeles disponere Forum 60 dager i året, av ukjente grunner.

NRK har dokumentert hvordan Hanvold har bygget opp et privat eiendomsimperium ved både å sitte som huseier og leietaker, en rolleblanding som virker nokså ulekker.

Hopehavet med Hanvold er et like stort omdømmeproblem for Forum Scene som at en erkekonservativ investor eier 25 prosent av bygget.

Men at Dan Odfjell er kontroversiell, er ikke rart. I 2016 støttet Odfjell det høyreekstreme partiet Alliansen med en halv million kroner, og fikk følgende takksigelse fra «partileder» Hans Jørgen Lysglimt Johansen:

«Han (Odfjell) har et stort hjerte for Norge, og vil at vi skal få den nasjonale råderetten tilbake.»

Johansen har senere utmerket seg med flere bisarre utfall, blant annet mot jøder, som er et ekko av nazistisk ordbruk.

I videoer på Facebook-siden sin har han blant annet kritisert det han mener er «jødenes makt over norske politikere» – og hvordan «neger-kulturen» påvirker norsk ungdom.

Jeg undres på om Odfjell mener han har fått valuta for den halve millionen sin.

Les også BTs anmelder om Forum Scene: «Ikke like bra til all musikk»

Mange husker kanskje best Dan Odfjells angrep på daværende AUF-leder Eskil Pedersen etter terroren den 22. juli 2011.

Nesten ett år etter skrev Odfjell et debattinnlegg i BT, der han mente at Pedersens forklaring på hvorfor han dro fra Utøya med fergen MS «Thorbjørn», var et «eklatant forsøk på bortforklaring».

Han anklaget også Arbeiderpartiet for å «utnytte 22. juli i et velregissert politisk spill for blant annet å viske ut skillet mellom seg selv og nasjonen Norge».

Odfjell ble møtt med omfattende fordømmelse. Han ble selv et eksempel på det irrasjonelle og konspiratoriske hatet mot Arbeiderpartiet.

STILTE OPP: Bandet 9 Grader Nord og den fabelaktige vokalisten Dipha Thiruchelvam. Jannica Luoto

Jan Hanvold og Dan Odfjell har et par ting felles: De er sterke i gudstroen, og de befinner seg langt ute på den politiske høyresiden.

Sosialdemokrater og sosialister står derfor lavt i kurs hos de to. Statistisk sett finnes det en hel del av dem i kulturlivet og i musikken.

Sånn sett er Forum Scene et interessant eksperiment: Huset skal både fungere som scene for rockens raddiser og kristenlivets mest konservative – samtidig.

Ikke rart det blir gnisninger.

Det er forståelig at Romskip og John Olav Nilsen ikke ønsker å assosieres med «Resett», Dan Odfjells ytringer eller Hanvolds pengefikserte religionsutøvelse.

Men jeg tror taus boikott har lite for seg. Den fremstår som urettferdig overfor Salt Bergenskirken, som står bak oppussingen av signalbygget, og ønsker å gi Bergen en konsertscene byen sårt trenger.

Dessuten er den er et bastant hinder for dialog og debatt.

Les også Byråden: «Jeg var ung og forbannet da Forum kino stengte»

En annen og mer konstruktiv form for markering kunne være at bandene faktisk stilte opp på Forum Scene, og brukte konserten sin til å si hva de mener om nasjonalisme, muslimhat, «Resett» og Dan Odfjells skriverier.

Et slikt uttrykk ville vært et sterkt og åpent uttrykk for uenighet, og noe som kanskje ville gjort større inntrykk på kinoens gamle og nye eiere.

Bråket rundt Forum Scene er illustrerende for temperaturen i debatten om identitet, religion og nasjonalisme akkurat nå.

Det finnes bedre måter å håndtere dette på. En idé kan være at Salt Bergenskirken inviterer musikere og andre kritikere til debatt om eierskap, ytringsfrihet og trusselen fra hatefulle krefter på ytre høyrekant.

På nøytral grunn, kanskje.