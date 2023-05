Ja, vi elsker å ikkje forstå Bergen

«Bergen ut av Norge», syng Brann-fansen. Om du trur det stoppar nokon frå å feire Noregsmeisterskapen, forstår du lite av Bergen.

Mange vart overraskande sinte over at nasjonalsongen måtte gje tapt for eit kok berre Bergen kan stelle i stand.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Bergen og Brann viste seg fram frå si beste side i hovudstaden laurdag. Så bra var det, at nokon dikta opp ein skandale for å ha noko anna å snakke om.

Rett før kampstart laurdag skjedde det nemleg noko som fekk mange til å setje nasjonalismen fast i halsen: Brann-supporterane song «Nystemten», heller enn «Ja, vi elsker dette landet».

Er det verkeleg noko å bli sur for?