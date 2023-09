Laksesjefen har rett. Å sende hele regningen til de store selskapene er dårlig politikk.

Det er ikke rart at skattekrangelen fortsetter inn i valgkampen. Den lukter senterpartipolitikk.

Mowi-sjef Ivan Vindheim gikk opp på scenen med selvsikre skritt. Han skulle fortelle hele Vestlandet om nok et rekordkvartal for lakseselskapet, med nesten 16 milliarder kroner i inntekter.

Men laksesjefen hadde også andre nyheter til folkene på konferansen Vestland på børs. Mowi vil reise sak mot staten. Årsaken er at de mener grunnrenteskatten på havbruk er diskriminerende og i strid med EØS-reglene.

Vindheim brukte triggerord som «uforutsigbarhet», «over natten» og «konkurransehemmende». I salen nikket næringslivstopper, revisorer og analytikere anerkjennende.

Søksmålet mot den såkalte lakseskatten kommer ikke som en overraskelse. Vindheim har vært en av de som har protestert høyest mot det nye skatteregimet. Han har klaget sin nød i alt fra nisjeavisen iLaks til den internasjonale kringkastingsgiganten CNN.

Ivan Vindheim er toppsjef i et av verdens største lakseselskaper, Mowi.

Og han er ikke den eneste. Da lakseskatten ble varslet av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for snart ett år siden, raste ordførere mot egen regjering. Næringen varslet permitteringer.

Lakseskatt var også en viktig driver for det såkalte «Vestlandsopprøret». Det skulle være en protest mot «den mest fiendtlige regjeringen i manns minne». Bak opprøret sto to rike sunnmøringer som ikke ville betale så mye skatt. Og de fikk støtte av flere borgerlige politikere.

Etterdønningene av harmen har slått inn i lokalvalgkampen. Og narrativet om at regjeringen ikke forstår eller bryr seg om verdiskaping langs kysten, har for alvor fått fotfeste.

Partiene som lover mindre skatt og mer forutsigbarhet, ligger an til å gjøre det svært godt mange steder langs kysten.

I Ålesund kan Fremskrittspartiet og Høyre få flertall. I Møre og Romsdal kan Frp bli det største partiet.

På Vestlandet er det ikke uvanlig at kommunene er blåblå. Nå viser også målingene at det skattekritiske Industri- og næringspartiet har fått et solid fotfeste langs kysten.

«I Mowi er vi forsiktig med pengene våre. Det at du har hatt suksess noen kvartaler, betyr ikke at du vil ha suksess fremover», sa laksesjefen fra scenen.

Likevel er det noe som skurrer.

Det er vanskelig å ha sympati for et selskap som snart er like effektiv i å eksportere tusenlapper som laks ut av landet.

Så bra går butikken i fjorden, at Mowi betaler ut en milliard kroner i utbytte. Det skjer samme dag som de forsøker å tegne et bilde av elendige rammevilkår og en usikker fremtid.

Timingen på søksmålet kan ikke beskrives som annet enn elendig.

Riktignok går ikke selskapet til sak mot selve skatten, men forskjellsbehandlingen den legger opp til.

Og laksesjefen har rett i én ting. Det er dårlig politikk å overlate hele regningen til de store.

Alle oppdrettsselskaper burde betale grunnrenteskatt. Men det legger ikke regjeringen opp til.

Slik forklarer de det selv: «Et bunnfradrag på 70 millioner kroner innebærer at bare selskaper med betydelige overskudd vil betale grunnrenteskatt».

Dette grepet har til hensikt å skjerme små, lokale oppdrettere. Det lukter senterpartipolitikk lang vei.

Men i realiteten kan det føre til at selskaper splittes opp for å betale mindre i skatt.

Bunnfradraget betyr også at mindre effektive selskaper, eller selskaper med store miljøutfordringer som lus, sykdom og dødelighet, får lavere skatt bare fordi de er mindre.

Det undergraver også regjeringens viktigste argument for lakseskatt, nemlig at næringen som helhet skal bidra mer.

Historien om at de som har tjent seg steinrike på å bygge bondegårder gratis i felleseide fjorder slår sprekker når så mange slipper unna.