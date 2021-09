Etter Raja kommer gråværet

Anette Trettebergstuen (Ap) blir oftest nevnt som favoritt til jobben som ny kulturminister. Blir det bra for Vestlandet?

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet blir ofte nevnt som kulturminister-kandidat i en rødgrønn regjering. Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (til v.).

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Juristen Abid Raja (V) har vært en hyperaktiv kulturstatsråd siden januar i fjor. Han kom inn i jobben uten særlig erfaring fra feltet, og er av opposisjonen beskrevet som en «lettvekter»

Raja har slåss mot slike forhåndsdommer med voldsom energi. Det har gitt seg noen profilerte utslag, ikke minst for kulturhus i Bergen, som har nytt spesielt godt av Rajas kulturpolitiske improvisasjonskunst.

I en by der kulturlivet er i permanent kamptilstand mot Oslo-sentralisme og hovedstadsmagnetisme, skal det ikke altfor mye til for å høste politisk gevinst.

Dersom rødgrønn side vinner valget, finnes det kandidater som kan følge dette opp? Neste kulturstatsråd må som første oppgave berge norsk kulturliv fra senskadene etter pandemien. Det blir ikke enkelt.

Her er en kort vurdering av de tre opplagte favorittene (pluss noen boblere), basert på engasjement, kompetanse og politisk erfaring.

Les også Raja vil realisere milliardprosjektet ved Grieghallen

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet: Har vært en av Abid Rajas hardeste kritikere helt siden i fjor vinter. Trettebergstuen er en erfaren og pragmatisk stortingspolitiker, med bredt nettverk og skarp stemme i komitémøtene.

Hun er også den som er tydeligst på at hun ønsker seg posten som kulturminister. Trettebergstuen regnes også som svært lojal, i et parti der kulturpolitikk ofte handler om hovedstadens lyst og behov.

Så blir hun bra for Vestlandet? Det spørs om Bergen kan vente seg like mye oppmerksomhet fra denne kanten, hvis hun får ønsket sitt oppfylt.

Kulturministerkandidat: Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet.

Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet: Er både bonde, journalist og politiker. Åpenbart velvillig innstilt overfor alt som befinner seg utenfor hovedstaden. Hun har blant annet foreslått å flytte både Kunsthøgskolen og deler av Kulturrådet ut av Oslo.

Fremstilles som både radikal og rocka. Mange nevner hennes dagjobb i NRK, der hun blant annet var prosjektleder for den omdiskuterte TV-serien «Trekant», om unges seksualitet.

I et intervju med BT fremmet hun ideen om at CO₂-avgiften på flyreiser bør fjernes, slik at flere kan dra til Oslo for å oppleve kultur. Det er neppe en kulturell vinnersak.

Regnes som et friskt pust i et senterparti der de nasjonale debattene domineres av dieselfantaster og menn over 40. Men hun er ukjent nasjonalt, og snakker for lite om sine egne visjoner for kulturfeltet.

Kulturministerkandidat: Freddy André Øvstegård fra Sosialistisk Venstreparti.

Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti: 26-åringen fra Østfold er debattsterk og tydelig, men er samtidig kandidaten med de dyreste ambisjonene.

Han vil blant annet styrke pandemiordningene, og øke kompensasjonsgraden for næringsdrivende fra 60 til 80 prosent. Han vil også etablere 500 nye kunstnerstipend, og satse mye mer på «grasroten» i kulturlivet.

Dessuten vil han senke prisen på kulturskolen, og etter hvert gjøre den gratis. Samtidig lover han å styrke de regionale kulturinstitusjonene. Han er ingen fan av Oslo-sentralismen, og vil utvilsomt bli en radikal minister. Men Øvstegård regnes fremdeles som litt fersk for en utsatt statsrådspost.

Oppsummert: Favorittene fremstår som forutsigbart ideologisk programmert. Alle er tilhengere av et bredt, folkelig og offentlig støttet kulturliv. Alle ønsker å jekke kulturfeltets andel opp til en prosent av statsbudsjettet.

Kandidatene faller i kategorien «ikke altfor profilert eller spennende», men har heller ikke fått all verdens medietid for å bevise det motsatte.

Derfor legger jeg til noen «boblere» her, som det snakkes om i politikkens kriker og kroker for tiden:

Kandidat? Marte Mjøs Persen (Ap), ordfører i Bergen.

Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen, Arbeiderpartiet: Ambisiøs kraftpolitiker fra Aps venstreside. Har åpenbart sett at kulturfeltet trenger en sterk arm, og har vært tydelig i debatten om skjevfordeling av kulturmidler. Men det spørs om hun ikke ville foretrekke en annen og tyngre post, som f.eks. kommunaldepartementet.

Kandidat? Susanne Kaluza (Ap), leder av Litteraturhuset i Oslo.

Susanne Kaluza, leder for Litteraturhuset i Oslo, vararepresentant til Oslo bystyre for Arbeiderpartiet: Ap har ved to anledninger hentet inn folk fra kulturlivet til statsrådsposten; musiker Åse Kleveland (1990–96) og skuespiller Ellen Horn (2000-2001). Forfatter, blogger og debattant Kaluza nevnes som en joker fra kategorien «store overraskelser».

Kandidat? Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter.

Tone Hansen, direktør for Henie Onstad Kunstsenter: Nok en potensiell overraskelses-kandidat. Var leder for Kulturrådet fra 2016–2019. Har vært både kunstner, kurator, kunstskribent og redaktør. Kan norsk kulturbyråkrati på rams, og regnes som en av landets dyktigste kulturledere. Spørsmålet er om det er mulig å lokke henne over til politikken.