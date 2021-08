Det skumlaste eg veit er folk som ikkje stolar på media

Men av og til kan eg skjøna skepsisen, og det er kanskje endå skumlare.

Brit Aksnes Journalist og programskaper.

«Nå skal ingen gater kallast opp etter menn» stod det på framsida til Bergens Tidende for ei tid sidan.

Teksten er moderert i ettertid, ser eg, men eg har skjermbiletet som viser at dette var altså overskrifta. Ikkje «Fremmer kvinnedel på gater og stader», nei, det blei for svakt. Like korrekt, ja, men det er ikkje alltid så farleg.

Det er jo vilt mykje meir provoserande å få det til å sjå ut som den vonde, vonde feministmafiaen har tenkt å utrydda menn og deira betydning.

Litt som då eg vart spurt (av BT, ja) om å kommentera Jordan Peterson og boka hans, som var greitt nok, men då saka kom på trykk var det med eit svært bilete av meg og tittelen «Menn henger igjen i gamle dagar. De må skjerpe seg» som møtte meg både på nett og papir.

Er det løye det blir krig?

Utan å bruka særleg tid på det, så blei det sjølvsagt eit spetakkel i kommentarfeltet. Trur eg folk las heile saka? Sjølvsagt ikkje. Det gjer eg jo heller ikkje sjølv store deler av tida.

Med andre ord er det som står i ingress, bilettekst og tittel avgjerande for korleis eg oppfattar ei sak. Og eg er i ferd med å bli eitrande forbanna på den etablerte pressa, kjenner eg.

Gode gamle før-i-tida (sei rundt 20 år sidan), då kunne ein liksom stola på at regionsavisene og NRK var passe nøkterne, Dagbladet og VG var tabloide og Se & Hør var Se & Hør.

Når eg no opnar VG.no, er det som om Se & Hør har vorte hacka av Nettavisen. Innlysande bør kven som har sex med kven i ein reality-serie sidestillast med kva som skjer i Afghanistan.

Til og med på NRK.no ser halvparten av sakene ut som dei eigentleg skulle vore i Dagbladet. Toppsak i valåret når eg i dag klikkar meg inn: Trine Skei Grande skulle gjerne hatt barn. I fare for å høyrast ut som folk flest: er det dette skattepengane mine går til?

At media brukar sensasjonelle overskrifter for å trekka publikum, er sjølvsagt ikkje noko nytt, heller ikkje alternative medium.

Det har alltid eksistert publikasjonar som stiller seg på sida av det etablerte, motstraumsorgan som vel side basert på kor dei står politisk. Dei aller fleste store avisene var tilknytt sin politiske fløy og la ikkje skjul på det.

Det nye er at det ikkje er så lett for vanlege folk å skilja etablerte og alternative.

Ein del lyse hovud kjenner seg kan hende ufrie med å tilhøyra eit mediehus, og føretrekker å starta opp det som sikkert må kjennast mindre kontrollert redaksjonelt.

Nokre er grundige og viser til legitime lenkjer og kjelder, nokre sausar i veg samtidig som dei lenkjer til mildt sagt suspekte Youtube-kanalar og det som meir obskurt er.

Paradoksalt nok er det i ferd med å verta eit demokratisk problem at me står så fritt til å velja. Kva om alternative fakta blir den føretrekte informasjonen? Kor sterkt står eigentleg kjeldekritikken?

Til liks med den etablerte pressa, så er det eit tillitsforhold her: du lit på ein publikasjon eller du lit ikkje på han.

For min del så vil eg at me skal ha eit minimum av felles oppfatning av verda, ein slags tillitskonsensus – for å unngå at det sporar totalt av med konspirasjonsteoriar og ville oppspinn som viser seg å veksa fram når ein vel å setja main stream media (MSM) heilt til sides og heller velja fritt mellom dei kanalane som best støttar det ein sjølv synst gjev meining.

Kva skjedde med å ha respekt for forskarar som innlysande har langt meir peiling enn deg sjølv?

Når me vel å slutta å høyra på høgt utdanna folk som har brukt årevis på å forska på noko, når me reduserer dei til løgnarar eller tullingar fordi det ikkje passar vår oppfatning, då er me ute og køyrer.

Mitt største ankepunkt mot den etablerte pressa, er at dei driv og sår frykt og skepsis fordi dei får klikk, i staden for å tora vera edruelege og kanskje til og med litt tørre og kjedelege.

Om dei kunne kula ned den tabloide stilen, så hadde dei kanskje snudd litt av den motstanden dei får av sånne i utgangspunktet lydige og tillitsfulle sjeler som meg sjølv.

Eg vil ikkje ha ei verd som skal styrast av at eg og du sit på kvar vår datamaskin og bestemmer kva me meiner er sant og ikkje.

Me er i beste fall oppegåande menneske som har plukka opp eit og hitt av aviser og nettstader, me er ikkje ekspertar. Og det er ikkje som at heile den samla etablerte pressa er ukritiske til problematiske tema, at dei ikkje tek opp kontroversielle tema.

Kvar veke les eg artiklar av dyktige, grundige, pålitelege, nysgjerrige, kloke journalistar som ikkje er redde for å gå inn i kronglete, vanskeleg og ubehageleg materie.

Kor har dei mest iherdige MSM-motstandarane det frå at det er berre deira eigne, handplukka nettstader som har gjort research? Når det blir referert til ymse media i utlandet for å laga enkle klikksaker, kven trur lesarane i fyrste omgang gjorde undersøkingane og intervjua?

Det er ikkje så mykje innhaldet i artiklane eller nyheitene eg reagerer på, det er presentasjonen eg får på NRK si nettside eller framsida av Bergens Tidende.

Det er ikkje journalistane eg ikkje har tillit til, det er agendaen til mediehusa og deira omgang med lokkande overskrifter og tvilsame ingressar, til desken som vel kva som hamnar på framsidene.

Så lenge desse instansane verkar til å ha økonomi som suksesskriterium vel så mykje som å formidla påliteleg journalistikk, så kan eg ikkje forstå anna enn at alternative media vil få fleire og fleire lesarar, og respekten for kunnskap og forsking via dei etablerte pressa vil minka og minka.

Det er skummelt, det.