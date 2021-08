Havvind-satsinga krev at regjeringa tenkjer som Trump: «Noreg først»

Skal Noreg pøse milliardar i havvind, kan ikkje pengane gå til å bygge opp andre lands industri.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Den gryande havvindnæringa har ein klar historisk parallell i oppbygginga av norsk oljeindustri. Dette eventyret var i røynda tufta på solid diskriminering av utanlandske bedrifter, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Av alt ein snakkar om at Noreg kan leve av etter oljen, er havvind-teknologi akkurat no den mest lovande kandidaten.

Spesielt for flytande havvind kan norsk industri få ei leiande rolle internasjonalt. Behovet for slik kraft er enorm, så dette kan bli Noregs neste eksporteventyr.

Men skal ein lykkast, må norske selskap først få utvikle teknologien på heimebane.

Regjeringa har opna to område for havvind. Skal Noreg ha ein sjanse i det internasjonale kapplaupet, må regjeringa sikre at oppdraga her går til norske selskap.

Og her er det no ei idelogisk rift, mellom regjeringa og industrien. Spørsmålet er i realiteten kor hardt Noreg skal stå på å verne eigen industri mot konkurranse i denne viktige pionerfasen.

I Stavanger har Ap-ordførar Kari Nessa Nordtun hengt seg på. Ho åtvarar mot å auksjonere vekk området Sørlege Nordsjø 2.

Ho vil, som bransjeorganisasjonen Norsk Industri, at tildelinga skal skje etter såkalla kvalitative kriterium.

I motsetning til ein auksjon, der staten litt forenkla deler ut oppdraget til den som byr mest, uavhengig av nasjonalitet, er det langt meir rom for lureri i slike kvalitative kriterium.

Regjeringa kan til dømes legge inn krav som dei veit norsk industri står best til å nå, som høg HMS-standard og norske basar.

Dei kan òg gje oppdraga til selskap dei meiner har den mest framtidsretta teknologien. Det gjev sjølvsagt eit stort rom for å gje oppdraga til den ein vil.

Skal ein få lov til å gjere slikt utan å bryte EØS-avtalen, må teknologisk nyvinning vere viktig. Regjeringa meiner det berre gjeld det andre havvindområdet, Utsira Nord. Industrien meiner det òg gjeld Sørlege Nordsjø 2.

Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun (Ap) støttar industrien, som vil ha andre konkurransereglar for havvind i Sørlege Nordsjø 2. Det for å sikre at norsk industri får oppdraga, og ikkje utanlandske konkurrentar. Det blir interessant å sjå om partileiar Jonas Gahr Støre følgjer opp, viss han tek over makta etter valet, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Den gryande havvindnæringa har ein historisk parallell i oppbygginga av norsk oljeindustri. Dette eventyret var i røynda tufta på solid diskriminering av utanlandske bedrifter:

For å få bore etter olje på norsk sokkel, kravde staten i røynda at dei internasjonale oljeselskapa gav store oppdrag til norsk industri.

Politikken førte til ei massiv teknologioverføring frå oljeselskapa til norsk industri. Då EØS-avtalen i 1994 ikkje lenger gjorde slik proteksjonisme mogeleg, var næringa sterk nok til å konkurrere internasjonalt utan vern.

Sjølv om EØS-avtalen i dag set klare grenser for diskriminering av industri frå EU-land, er det mykje som er mogeleg. I alle fall så lengje det er snakk om å utvikle nye teknologiske løysingar.

Eit godt døme er Frankrike, som har ikkje mindre enn fire prosjekt for flytande havvind på gang. Dei skal stå ferdig i 2022–2023. Her stilte staten kvalitative krav, som gjorde at oppdraga i stor grad gjekk til franske selskap.

Alle land gjer no det same – utnyttar reglane så langt som mogeleg for å bygge opp eigen industri. Ikkje minst Storbritannia med Skottland i spissen, som står friare til å gjere som dei vil etter dei gjekk ut av EU.

Slikt er sjølvsagt òg viktig for å sikre oppslutning i folket, som jo må betale gildet. Det er ikkje mindre viktig her i landet.

Aker Solutions på Stord bygde tidlegare i år fundamenta til dei elleve, gigantiske havvindturbinane som skal gje straum til oljeplattformer i Tampen-området i Nordsjøen. Hywind Tampen skal stå ferdig neste år, og blir verdas største flytande havvindfelt.

Det ville difor vere rimeleg dumt om ikkje Noreg gjorde som andre land som vil bygge opp eigen industri.

Regjeringa seier sjølv at støtta til havvind handlar om å bygge norsk industri. Men det gjeld først og fremst for Utsira Nord. Det er der dette vil koste, fordi flytande havvind er langt mindre utvikla og dyrare enn botnfast.

Men sjølv på Utsira vil det vere eit spørsmål om kor langt staten vil gå i å hindre utanlandske selskap i å kome inn. Då kan ideologi fort spele ei rolle.

For sterke tilhengjarar av fri konkurranse, luktar diskriminering vondt. Det kan påverke kor langt dei vil gå. Fanden ligg her i detaljane, i kva kriterium staten stiller.

Skal dette fungere, er det likevel viktig at konkurransen mellom dei norske selskapa er reell.

Rolla til ideologien blir spesielt tydeleg i det andre området, Sørlege Nordsjø 2. Der er det grunt nok til at vindturbinane kan plasserast på havbotnen. Botnfast havvind er allereie kjend teknologi.

Regjeringa vil difor auksjonere bort områda til høgstbydande, om enn modifisert ved enkelte kvalitetskrav.

Norsk Industri meiner, som ordføraren i Stavanger, at ein òg her bør bruke kvalitative krav, som for Utsira Nord. Dermed blir det lettare å gje oppdraga til norske selskap.

Argumentet til industrien er at Sørlege Nordsjø 2 er djupare enn dei fleste andre botnfaste felt, og difor krev teknologiutvikling. Det spørst om det held i høve til EØS-reglane, men det er verdt å prøve.

Fleire norske selskap har allereie fått store havvind-kontraktar. Mest kjend er oppdraga Aker Solutions og andre har fått med å bygge verdas største flytande havvindkraftverk, i Tampen-området i Nordsjøen.

Men ein god del leverer òg til utanlandske havvindfelt, som Aibel. Dei skal mellom anna bygge plattformer til omformarar for nærare ti milliardar kroner, til Equinors britiske vindkraftfelt Doggerbank.

Norske reiarlag er òg store på montering av botnfaste havvindturbinar.

Fordi norsk industri allereie er langt framme, er det viktig at ein ikkje køyrer for hardt på i diskriminering av utanlandske selskap. Det kan fort slå tilbake, ved at det gjev andre land ei god unnskyldning for å diskriminere tilbake.

Her gjeld det med andre ord å vere akkurat kynisk nok til å sleppe unna med det.