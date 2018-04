Høgre er eit radikalt parti. No vil dei gje folk stillingsvern til dei døyr.

I dag kan sjefen krevje at du sluttar i jobben når du fyller 72 år, berre fordi du når denne aldersgrensa. Fram til då kan ikkje arbeidsgjevaren bruke alderen mot deg. Så lenge du er skikka, har du rett til å stå i jobben. Viss du har lyst, då.

For du står fritt til å gå av før. Pensjonen får du uansett, sjølv om han blir høgare dess lenger du står i jobben.

No vil Høgre fjerne heile aldersgrensa, noko som i røynda vil gje folk stillingsvern til dei døyr. For arbeidstakarane er dette ein fordel. Arbeidsgjevarane er neppe like nøgde.

Landsmøtet skal i helga ta stilling til forslaget, der det heiter at dei vil «fjerne aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, og erstatte det med en individuell vurdering».

Meir skriv dei ikkje. Men ifølgje Heidi Norberg Lunde (H), som har leia arbeidet med forslaget, betyr «individuell vurdering» berre at arbeidsgjevar og arbeidstakar skal snakke saman. Her kan sjølvsagt arbeidsgjevaren seie at det er på tide at du gjev deg. Men er du usamd, kan du berre fortsetje i jobben.

Skal arbeidsgjevaren bli kvitt deg, må han seie deg opp og bruke andre argument enn alder. Men så lenge du har relevant kompetanse og har gjort ein god jobb, vil arbeidsgjevaren ha ei dårleg sak om han køyrer den i rettssystemet. Både lang fartstid og høg alder gjev særskild vern i oppseiingssaker.

Arbeidsgjevarane, med NHO og Spekter i spissen, var difor rykande usamde då Solberg-regjeringa auka aldersgrensa frå 70 til 72 år i 2015. «Det hender at folk ikke forstår at de ikke duger lenger. Alderen setter sitt preg, og det er ikke alle som forstår når de burde gi seg», sa NHOs direktør for arbeidspolitikk, Sven Oppegaard den gong.

Arbeidsgjevarane fryktar med andre ord at dei blir sitjande med eldre arbeidstakarar som dei eigentleg vil bli kvitt. Det kan handle om å få inn ny kompetanse, unge folk som ser problem og løysingar på ein ny måte. Spørsmålet er om dette er eit reelt behov, eller om gamle hestar kan lære nye triks.

Det vil alltid vere eit ønskje frå mange arbeidsgjevarar å bytte ut eldre med yngre arbeidstakarar, ut frå førestillinga om at dei yngre er meir effektive og/eller har ny kompetanse. Det er difor eldre arbeidstakarar har særleg sterkt oppseiingsvern.

Ein annan grunn til å byte ut dei eldre er at ungdommen er billigare. Lønssystemet har ofte ansiennitetsstigar, som gjer at ein får høgare løn dess lengre ein står i jobben. Dessutan har eldre arbeidstakarar rett til ei ekstra veke ferie (frå 60 år) og til å gå redusert arbeidstid (frå 62 år).

Det er politisk interessant at det no kan bli Høgre som fremjar denne saka. For det er Frp som har pressa gjennom saka i regjeringa. I 2013 stemte Høgre mot eit Frp-forslag om å heve aldersgrensa frå 70 til 75 år. No kan dei altså vedta fjerne grensa heilt.

NHO vil ikkje bli glad. Og heilt problemfritt blir det neppe, slik Oppegård er inne på. Men om forslaget kan føre til ei haldningsendring til kva eldre kan gjere og lære, er det bra.

For nasjonaløkonomien er det jo òg ein fordel at folk jobbar lenger. Det er ein viktig ingrediens i Høgres slagord «Bærekraftig velferdssamfunn». Det er òg ein viktig årsak til at forslaget truleg får fleirtal, når det kjem opp på landsmøtet søndag.