Det går eit pridetog langs vestlandskysten. Halve Frp står igjen på stasjonen.

Denne sommaren har pride-toga for alvor kome til Vestlandet utanfor storbyane. Gjesdal, Haugesund, Ørsta/Volda, og sist helg Stord, har i år sett sine første pride-paradar. I tillegg kjem festivalane i Stavanger og Bergen.

Det er godt nytt for skeive på bygda – og kanskje dårleg nytt for Frp.

I helga feira tusenvis av sunnhordlendingar Storapride. For få år sidan var det nok litt utenkjeleg at eit tog som hyllar skeiv kjærleik, skulle konkurrere med 17. mai-toget i Leirvik om å vere årets største. Tidene skiftar.

Avisa Sunnhordland skriv i sin leiar «Fargerikt folkehav», at dei vil nytte høvet til å hylle «fridomen, kjærleiken, mangfaldet, fellesskapet og ytringsfridomen». Dei peikar òg på kva dei trur er grunnen til den store mobiliseringa: Ein pride-festival på Stord er framleis ikkje ukontroversielt.

Lærar Jens Thoresen, som òg er pastor i Kristkyrkja på Stord, meinte arrangementet var å «hytte knyttnevane» mot Gud. Tretti kristne signerte eit opprop i Sunnhordland. Likevel viser deltakinga at pride-arrangørane har stor støtte òg utanfor storbyane.

Thoresen fekk tydeleg svar. Stortingsrepresentant Silje Hjemdal frå Hordaland Frp skreiv i eit innlegg i Dagen at «ved å delta i Pride viser man at man i Norge skal kunne være åpen om hvem man elsker».

Og då er vi endeleg ved kjernen: Pride-tog er med på å samle bygder og byar på Vestlandet, men saka er slett ikkje like samlande i Frp. Den fremste representanten for det pride-kritiske synet er i dag fungerande nestleiar i Frp, Sylvi Listhaug. La oss minne oss sjølve på historia her:

Sommaren 2016 deltok KrF-leiar Knut Arild Hareide i pride-toget i Oslo. Han hadde vore på familieferie i Florida då 49 personar blei drepne på homo-uteplassen Pulse i Orlando. No ønskte han å vise solidaritet med det skeive miljøet. Listhaug hadde ein annan plan.

Våren 2017 talte Listhaug på Oslo Symposium, ein viktig møteplass for konservative kristne. Der slo ho fast at «du treng ikkje gå i Pride-parade for å vere mot grufulle drap på homofile». Dette tydelege stikket til Hareide fekk varm applaus frå salen. Ho sa òg at ho sette kaffien i halsen då Hareide hadde opna for ein tredje kjønnskategori i Noreg.

Christian Haugen, tidlegare bystyrerepresentant for Bergen Frp og i dag rådgjevar for regjeringa, meinte Listhaug var ein «brems» for det skeive miljøet.

Eitt av problema for Listhaug er at store delar av Frp nettopp meiner at du bør gå i pride for å vise solidaritet. Hjemdal er ein av dei som meiner pride-arrangementa kan vere viktige for å kjempe mot bygdedyret. I 2009 kritiserte Listhaug Oslo Pride for å handle om «halv- og nesten helnakne folk» som dansa i Oslos gater. Det er relativt lite treffande for pridefestivalane.

Dersom det var nakne homoar du kom for å sjå, trur eg paradane i både Leirvik og Volda må ha vore ei skuffande oppleving. Det var fleire allvêrsjakker enn tangatruser i gatene på Stord sist laurdag.

Frp-Hjemdal gjekk ikkje i paraden på Stord, men ho var derimot på Bygdepride i Ørsta og Volda tidlegare i vår. Ein annan som deltok der, var voldingen, samferdsleministeren og Frp-stjerneskotet Jon Georg Dale. Dale, som då var landbruksminister, omfamna arrangementet. Frå medsunnmøringen Listhaug var det stille. Kanskje påfallande stille?

Kari Mendelev von Svanberg, Stord24

Dei fleste reknar Listhaug og Dale som dei to favorittane til å kjempe om leiarvervet i Frp den dagen Siv Jensen går av. Båe to er opne om kristentrua si, men dei definerer henne høgst ulikt. Den eine meinte pride er å «feire kjærleiken». Den andre meinte homofile «har en voldsom trang til å markere seg». Du kan jo gjette kven som sa kva.

Dermed blir Vestlandets omfamning av pride-rørsla òg eit tydeleg uttrykk for det retningsvalet Frp skal gjere: Er det eit liberalt eller konservativt syn på verdispørsmål som skal prege partia i åra som kjem? Og kor er eigentleg Frp-veljarane?

I vår måtte Listhaug gå av som statsråd. Eg var til stades i salen då ho heldt pressekonferansen sin i Justis- og beredskapsdepartementet i Oslo. Ho kom med mange harde ord mot politiske motstandarar, men ho sa òg noko eg tenkte var både veldig enkelt og veldig flott: «Eg vil vere meg sjølv. Eg vil ikkje vere sånn som alle andre.»

Den fridomen unner eg Sylvi Listhaug. Striden i Frp står om kor mange den fridomen skal gjelde for.