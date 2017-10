Regjeringens budskap i trontalen var først og fremst grått, uansett hvor mye gull den var pakket inn i.

Det er lett å la seg blende av pomp, prakt og pompøse vendinger. Så når Høyre- og Frp-regjeringen kan skrive en tale som skal leses av kongen, da kommer høyrepolitikken i gullbelagt bekledning.

Men regjeringens trontale var i realiteten et varsel om en blågrå fremtid.

Den høytidelige åpningen av Stortinget er den eneste dagen i året der det offentlige Norge tillater seg å være skikkelig pompøs.

Hovedpersonene er to menn med knapt mandat: Olemic Thommesen (H), en skandale av en stortingspresident som ble valgt med et historisk knapt flertall; og kong Harald, et statsoverhode som ingen har valgt.

Men når de ikler seg kostymene sine, omgir seg med gardister, går opp den røde løperen, får de makt av symbolikken. Selv kronprinsen, som nylig sa at han vil surfe 30 dager i året, må avfinne seg med at denne ene dagen må han bytte våtdrakten ut med uniform, medaljer og sverd.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Regjeringens taleskrivere og kongens guddommelige autoritet gjør at trontalen høres betydningsfull ut, selv når Hans Majestet leser opp de største selvfølgeligheter.

«Bedre infrastruktur er viktig», sa kongen. «Ny kunnskap vunnet gjennom forskning og utvikling styrker også evnen til vekst», sa kongen. «Bedre løsninger i offentlig sektor må også til», sa kongen.

Det meste i regjeringens trontale var uinteressant og kunne kommet fra hvilken som helst regjering.

Men noen interessante endringer er verdt å legge merke til.

Hva betyr det at regjeringen vil «føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk”? Var det ikke rettferdig politikken skulle være? Joda. I Høyres program for forrige periode sto det at asylpolitikken skulle være «streng, men rettferdig», men i programmet for denne stortingsperioden var den blitt «streng og forutsigbar».

For to år siden åpnet trontalen med «Regjeringen vil ta imot flyktningene på en god måte».

I fjor sa kongen at «Regjeringen vil føre en stram innvandringspolitikk».

Nå skal den altså ikke være rettferdig, bare forutsigbar. Det betyr vel også at den ikke kan bli særlig strengere.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Og hva betyr det at overskriften for regjeringens arbeid det neste året skal være «et bærekraftig velferdssamfunn»? Uttrykket er et kodeord for kutt og innstramminger. Mer velferd betyr økte utgifter, og økte utgifter er ikke bærekraftig.

Hold fast på trygd og sykehjemsplass så lenge du kan, for nå er det tomt for melk og honning.

Dette var ikke en tale med ambisjoner. Harald er også de fiskalkonservatives konge.

I all høytideligheten var det altså dette regjeringen varslet. En mindre rettferdig innvandringspolitikk og en mindre raus velferdspolitikk.

Så sang stortingsrepresentantene om at Gud skal signe kongen, før statsrådene bukket, nikket og neiet for skandalepresidenten.

Kongens kortesje kjørte ned paradegaten, og alle som var igjen kunne bare glede seg til torsdag, for da kommer statsbudsjettet.

Der kommer svaret på om regjeringen mente alvor med ordene om en bærekraftig velferdsstat.