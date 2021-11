Spørsmålet om sluttdato for norsk olje forsvinner ikke

Ikke bare miljøbevegelsen, men også stadig flere land lurer: Hva er Norges plan for å fase ut oljen?

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

Demonstranter markerte sin misnøye med oljelandene under klimatoppmøtet i Glasgow. - Når en rekke land nå insisterer på at vi også må snakke om tilbudet av olje, og ikke bare etterspørselen etter den, er det et frempek: Det vil bli mer ubehagelig å forsvare fortsatt oljeleting, skriver Frøy Gudbrandsen.

På klimatoppmøtet i Glasgow torsdag, lanserte Danmark og Costa Rica et nytt initiativ for å fase ut olje- og gassproduksjon. «Beyond Oil and Gas Alliance» har som mål å få flere land til å slutte med oljeleting og til å sette en dato for når produksjonen skal være over.

Som man kanskje kan gjette seg til, har ingen av landene som faktisk produserer mye olje foreløpig blitt med i alliansen.

Det er lett for Danmark å gå foran som et godt eksempel, når de uansett vet at det ikke er noe særlig olje mer igjen for dem å finne. De risikerer ingenting ved å si at oljeproduksjonen skal være over i 2050.

Når barskapet er tømt, er det ikke så vanskelig å få folk med seg på at festen er over.

Men initiativet er et tegn på at det er et skifte på gang. Olje er i ferd med å bli det nye kullet.

Hittil har det vært bred aksept for at overgangen vekk fra fossilt brensel skal være drevet av endret etterspørsel. Fornybar energi og ny teknologi skal utkonkurrere olje, har tanken vært. Det er en svært attraktiv plan for Norges del.

Man har i stor grad kunnet videreføre oljepolitikken og beholde troverdigheten i klimapolitikken, fordi det har vært en slags internasjonal konsensus om det er gradvis lavere etterspørsel som skal fase ut oljen.

Men den konsensusen i ferd med å få noen sprekker.

En viktig forklaring er Det internasjonale energibyråets (IEA) rapport, som slo fast at det ikke trengs noen nye oljefelt, om verden skal nå netto nullutslipp i 2050.

Dermed er det blitt langt vanskeligere å forsvare at man fortsetter å lete etter mer fossil energi, som gir utslipp atmosfæren uansett ikke tåler.

Når en rekke land nå insisterer på at vi også må snakke om tilbudet av olje, og ikke bare etterspørselen etter den, er det et frempek: Det vil bli mer ubehagelig å forsvare fortsatt oljeleting.

Til nå har presset for en ny linje kommet fra norske miljøorganisasjoner, i allianse med de minste partiene på Stortinget. De har vært enkle å avfeie.

Når både Danmark, Sverige, Frankrike og Irland, for å nevne noen, presser for det samme, gir det en annen tyngde og troverdighet til argumentene. Flere land, som for eksempel Skottland, vurderer å slenge seg med.

Nå er det ikke slik at Norge på noe vis vil bli stående alene om å klamre seg til at det er etterspørselen som må styre.

Det finnes en stor klubb av oljeproduserende land, som alle mener det er dem som skal produsere den aller siste oljen verden trenger.

Storbritannia er blant landene som avfeier Danmarks og Costa Ricas opprop.

Norge kommer til å bli utfordret på en helt annen måte fremover: Hvordan skal man bevare troverdigheten som pådriver i klimaarbeidet, samtidig som man fortsetter å lete etter mer at det aller siste verden trenger mer av?

Det vil bare ikke holde for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) å gjenta de samme frasene vi har hørt igjen og igjen.