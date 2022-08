Sex med gråtende ofre er ikke alltid voldtekt i dag. Loven bør endres.

At vernet mot seksuelle overgrep ikke er godt nok, er hevet over enhver tvil, sier artikkelforfatteren.

Vi trenger en ny voldtektsdefinisjon, men samtykkelov er ikke svaret.

Katrine Holter Førsteamanuensis i strafferett ved Politihøgskolen

«Døm overgriperne!» ble tagget på inngangspartiet til Borgarting lagmannsrett etter at Gaute Drevdal ble frifunnet for åtte av ni voldtekter i vinter. Kort tid etter holdt kvinnesaksaktivister en markering der det nok en gang ble tatt til orde for en samtykkelov, dvs. å endre straffelovens definisjon av voldtekt.

At vernet mot seksuelle overgrep ikke er godt nok, er hevet over enhver tvil. I år 2020 ble 66 prosent av anmeldte voldtekter henlagt – de fleste på bevisets stilling. Samtidig viser undersøkelser at nesten 1 av 10 norske kvinner har blitt voldtatt.

Dagens voldtektsbestemmelse har klare mangler. Samtykkelov er likevel ikke veien å gå.