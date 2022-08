Sidan 2015 har eg hatt orkesterplass til fastlegeordninga sin kollaps

No nærmar det seg siste akt. Er det håp om ein lukkeleg slutt?

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

Eg har for min eigen del permisjon som fastlege. Spørsmålet er om eg kom meg ut akkurat i tide, eller om det er no det endeleg snur, skriv gjestekommentator og lege Ingebjørn Bleidvin.

Stengde legevakter. Fulle akuttmottak. Vekevis med venting på vanleg legetime. Kronisk sjuke som ikkje får medisinane sine. Pasientar som blir skrivne ut frå sjukehus til lause lufta.

Konsekvensane av at Noreg har for få og for travle fastlegar er mange og merkbare. Det skal godt gjerast at ikkje du sjølv eller nokon nær deg har behov for fastlege eller legevakt det komande året.

Gong på gong har forsking og erfaring vist at ei robust allmennlegeteneste som fyrste linje er den beste og billegaste måten å drifta eit helsevesen på. Likevel har fastlegeordninga kome på kanten av stupet. Korleis kunne dette skje?

Det er 2015. Talet på pasientar utan fastlege er 31.000.

Eg startar som fastlege i ein distriktskommune. Det er allereie mykje snakk om underfinansiering og overbelastning, men framleis er dette mest ei distrikts-greie.

Over mange år har det statlege tilskotet til fastlegeordninga auka litt mindre enn driftsutgiftene, samtidig som oppgåvemengda har auka. Dette har gjort dei ein gong så lukrative fastlegepraksisane vanskelege å omsetja. I distrikta må kommunen ofte gi ekstra tilskot til drifta for å få det til å gå rundt og rekruttera.

Min eigen overgang frå sjukehus til kommune er stor. Frå eit ganske lukka, konsentrert system inne på Haukeland universitetssjukehus, er det no eit stort, flytande økosystem å forholda seg til. NAV, heimesjukepleie, statsforvaltar, barnevernet, skulane, Pasientreiser, apotek, og så vidare.

Det er hektisk, men kjekt: Du er ein del av lokalsamfunnet på ein heilt fundamental måte.

Det er 2017. Talet på pasientar utan fastlege er 36.000.

Den boblande uroa i distrikta har omsider nådd sentrale strøk, og me byrjar å høyra om fastlegemangel i byar som Bergen og Tromsø. Stortinget instruerer regjeringa om å evaluere fastlegeordninga.

Dei nye fråværsreglane i vidaregåande skule fører til eit rush av tilnærma friske ungdommar på legekontora for ei endelaus rekke av meiningslause attestar.

Sjølv byrjar eg først no å verkeleg kjenne lista mi. Eg veit at den yngre mannen som kjem med tungsinn og mørke tankar i november ikkje er på veg til å bli suicidal. Han har den same moderate vinterdepresjonen som i fjor. Eg veit at når den elles nøkterne heimesjukepleiaren i utkanten av kommunen seier at ein pasient ser skikkeleg dårleg ut, då skal me trykka på den raude knappen.

Det er ein fantastisk givande og variert jobb. Det kommunale ekstratilskotet skjermar oss i hovudsak frå dei økonomiske bekymringane.

Det er 2018. Talet på pasientar utan fastlege er 54.000.

Nye, statlege krav til bakvakt på legevakt gir ei massiv auke i vaktbelastninga. I mitt distrikt legg me planar for å slå saman legevakta i fem kommunar. Alternativet er døgnvakt fleire gonger i veka.

Som kommuneoverlege er eg med og arrangerer ein konferanse om fastlegeordninga si framtid. Me har inne professorar, forskarar, fagforeiningar og til og med ein statssekretær. Akkurat som i åra før og åra etter, er diagnosen eigentleg enkel: Underfinansiering og overbelasting. Statssekretæren seier at dei framleis evaluerer.

Det er 2019. Talet på pasientar utan fastlege er 75.000. Regjeringa evaluerer, fastlegane evakuerer.

Evalueringa har teke nesten to år. Ein skulle tru nokon av dei tre tusen tilsette i Helse- og omsorgsdepartementet kunne klart å trykka foten litt tyngre på gassen når det går såpass bratt utforbakke: Talet på lister utan lege har nesten dobla seg sidan 2017.

Det er på denne tida at distriktskommunane på ny merkar skvisen. Lenge har dei kunna betalt seg ut av legemangel med hjelp av ekstra tilskot til drift. No gjer byane det same, og situasjonen får tragikomiske trekk. Vikarbyrå kan selja inn utanlandske korttidsvikarar til 50.000 kroner i veka.

Me merkar det også der eg jobbar. Pasientar frå dei legelause listene fyller opp stadig meir av timeboka vår, ofte med hastesaker. Dei har rett på helsehjelp. Men me er framleis i tillegg juridisk forplikta til å ta oss av alle på vår eigen liste. Dagane blir lengre.

Det er 2020. Talet på pasientar utan fastlege er 107.000.

Etter to år med evaluering og nesten eit år til med venting, blir ein handlingsplan lagt fram. Den har spektakulært lite verknad. Talet på opne lister, altså med ledig plass til nye pasientar, har gått jamt nedover dei siste åra. No imploderer det heilt, og halverer seg på eit år.

Ei ny lov er undervegs som gir bøter på opptil 200 000 kroner dersom legar skriv ut medisin på blå resept på feil grunnlag. Blåresept-regelverket er komplekst, og ein lege skriv fort ut fleire titals reseptar kvar dag. Reseptrunden på slutten av dagen vil ta veldig mykje lengre tid.

Det er 2022. Talet på pasientar utan fastlege er 175.000.

Eit år etter valet set den nye regjeringa ned eit nytt utval for å evaluere fastlegeordninga.

Eg har for min eigen del permisjon som fastlege. Spørsmålet er om eg kom meg ut akkurat i tide, eller om det er no det endeleg snur.