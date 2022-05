KrF vurderer å trekke seg frå byrådet. Valhammer klarer neppe hindre det.

Det handlar om å redde seg sjølv.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Roger Valhammer har ikkje hatt ei enkel vakt som byrådsleiar i Bergen. Det blir neppe lettare fram mot neste års val.

Naud kan vere ei sterk drivkraft.

Visstnok har det lært både nakne kvinner å spinne, og fanden å ete fluger.

I Bergen har det gitt Roger Valhammer (Ap) ei slags makt i snart tre år.

Men denne hausten er det stor grunn til å tru at byrådet han leiar, som allereie er historisk svakt, vil begynne å smuldre opp.

La oss ta eit kjapt tilbakeblikk: Valresultatet i 2019 gjorde det nesten umogeleg å etablere eit styringsdyktig byråd i Bergen. Uansett om det hadde Ap eller Høgre i spissen, ville det krevje eit samarbeid mellom altfor mange parti for å ha eit fleirtal bak seg.

Valhammer og Ap hadde det minst elendige utgangspunktet, og stabla til slutt eit byråd på beina.

Men det er eit byråd ingen eigentleg vil ha, sett saman av Arbeidarpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, Venstre og KrF, med støtte frå SV og eitt anna parti i bystyret.

Ingen vil gå til val på å halde fram som dette. Og difor kan byrådet begynne å gå opp i liminga allereie denne hausten.

Først 29. oktober, halvannan månad etter valet i 2019, var eit nytt byråd i Bergen klart. Det fortel at det var vanskeleg å finne saman.

KrF tel aller mest på knappane. Dei gjer det så dårleg på målingane akkurat no, at dei må ta grep for å redde seg sjølv. Det handlar om å vere eller ikkje vere.

Å gå ut av byråd vil ikkje nødvendigvis vere løysinga. Men med ei oppslutning på rundt to prosent, er fallhøgda låg. Fleire ting tyder på at det er verd å gjere eit forsøk.

Uansett kor god jobb KrF gjer i byråd, får partiet ingenting igjen for det. Jobben Beate Husa har gjort som helsebyråd er det ultimate eksempelet. Ho har fått mengder av skryt for si koronahandtering, men KrF får ingenting igjen for det på målingar.

Det er difor lite truleg at det er noko KrF kan gjere i byråd som hjelper dei å reise seg inn mot neste års val.

Slik er me vane med å sjå helsebyråd Beate Husa frå KrF. Men sjølv om ho blei svært profilert gjennom koronapandemien, har det ikkje gitt politisk gevinst for partiet hennar.

Det politiske landskapet er likevel den viktigaste grunnen til at KrF må ut. Som eit sentrumsparti, som kan samarbeide med både høgre- og venstresida i norsk politikk, blir KrF alltid grilla om dette i valkampen.

Dersom dei framleis sit i byråd med Ap om eit år, må dei nesten gå til val på å halde saman i fire år til. Men slik det ser ut på målingar i dag, vil eit slikt samarbeid vere avhengig av SV og Raudts nåde. Det vil det vere umogeleg for KrF å gå til val på.

KrF kan sjølvsagt forsøke å late som eit Ap/sentrum-samarbeid er mogeleg. Tidlegare partileiar Knut Arild Hareide prøvde dette, då han gjekk til val på eit samarbeid mellom Høgre, Venstre og KrF i stortingsvalet 2017. Kvar bidige dag den valkampen blei han pressa på at det var eit urealistisk scenario. Bergen KrF vil ikkje forsøke det same.

Dermed må KrF etter alt å dømme kome seg vekk.

Venstre kan fort gå med dei same tankane. Også dei ligg lågt på målingane, om enn ikkje så gale som KrF. Også dei vil ha problem med å gå inn i ein valkamp og forklare korleis dei skal finne saman med SV og Raudt.

For Venstre var hovudmotivasjonen for å gå i byråd med Ap at dei skulle få Bybanen langs Bryggen. No når den saka forhåpentleg er løyst, kan Venstre også frigjere seg frå venstresida.

Venstres Erlend Horn i djup samtale om bybanen med byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) og byrådsleiar Roger Valhammer (Ap).

Samstundes er Venstre for tida litt meir avventande, etter at begge listetoppane deira frå dei siste tre vala har gitt seg. Per-Arne Larsen har nettopp gått inn i rolla som finansbyråd, og kunne også kanskje tenkt seg å bli sitjande ei stund. Før partiet har peikt ut sine toppkandidatar inn i neste års val, er det difor for tidleg å slå fast kva dei vil gjere.

Uansett risikerer Valhammer å sitje igjen med to eller tre parti i byråd, og trenge støtte frå tre eller fire andre parti i bystyret for å få fleirtal. Kort samanfatta: Å styre byen blir endå meir tungrodd enn det har vore.

Ingen vil styrte han eitt år før eit val. Valhammer sit difor trygt. Men å gå inn i ein valkamp som frontfiguren for eit slikt kaos, er eit elendig utgangspunkt.

Og sjølv om Ap er ti gonger større enn KrF på målingane i Bergen, ligg dei også svært dårleg an. For eit styringsparti kan det i seg sjølv skremme endå fleire veljarar vekk.

Ap og Høgre slåst om veljarane som ønskjer seg eit solid styringsparti. Her frå valkampen i 2019.

Etter fire år med eit naudbyråd vil mange veljarar ønske seg noko stabilt, ryddig og handlekraftig for dei neste fire åra. Det kan Ap prøve å fortelje veljarane at dei kan skaffe. Men så lenge partiet frontar eit byråd i oppløysing på dagleg basis, blir det ein vanskeleg bodskap å selje.

Valhammer har difor alt å tene på å halde byrådet samla. Spørsmålet er berre om han har nokon som helst sjanse til å forhindre ei byrjande oppløysing.

For i nauda lærer ein sine venner å kjenne. Og for KrF og Venstre er det kanskje ikkje på venstresida at dei vennene er.