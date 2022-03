Den russiske invasjonen er i ferd med å kollapse. Krigen kan ha nådd et vendepunkt.

Russland signaliserer et stort nederlag.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

En russisk T80 stridsvogn overtatt av ukrainerne utenfor byen Trostjanets fredag. Russland har mistet rundt 300 stridsvogner i Ukraina siden invasjonen startet.

Krigen i Ukraina kan ha nådd et vendepunkt.

Sent fredag ettermiddag holdt det russiske forsvaret en oppsiktsvekkende pressekonferanse.

– Vi vil nå fokusere innsatsen vår på å oppnå hovedmålet, som er frigjøringen av Donbas, sa general Sergej Rudskoj.

Han hevdet at «operasjonens første fase stort sett var gjennomført», og at den hadde handlet om å redusere kapasiteten til det ukrainske forsvaret, slik at det vil være lettere å frigjøre de to russisk-støttede utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina.

Påstanden står ikke til troende. Her er tre årsaker:

Det skiller seg markant fra Vladimir Putins uttalte mål da invasjonen startet, nemlig å avmilitarisere og «denazifisere» Ukraina. Ingenting i Russlands militærstrategi så langt har tydet på at målet hele veien har vært begrenset til å ta Donbas. Uttalelsene kommer samtidig som stadig mer tyder på at den russiske invasjonen virkelig er i ferd med å kollapse.

Ifølge USAs forsvarsdepartement har Russland ikke lenger full kontroll over byen Kherson, sør i landet. Dette var den første større byen de russiske styrkene erobret.

Også rundt hovedstaden Kyiv har ukrainske styrker gjenerobret flere små byer fra russerne de siste dagene.

Ukrainerne har kommet på offensiven.

Hovedforklaringen ser ut til å være lange og sårbare forsyningslinjer, en overraskende sterk ukrainsk motstand som påfører russerne store tap og dårlig kampvilje blant de russiske soldatene.

Minst 7000 russiske soldater ble drept bare på krigens tre første uker, hevder USA. Nå er det reelle tapstallet sannsynligvis en god del høyere.

Russland skal så langt ha mistet nær 300 stridsvogner, 16 fly, 35 helikoptre, tre skip og to drivstofftog, ifølge den nederlandske militærbloggen Oryx.

I sum skal opp mot 20 prosent av den opprinnelige russiske invasjonsstyrken være satt ut av spill.

En av de aller viktigste kildene til russiske tap er ukrainernes bruk av lette panservernvåpen, slik Norge sendte 2000 av til Ukraina i begynnelsen av mars.

Nå forsøker russerne å redde ansikt ved å hevde at «frigjøringen» av Donbas hele tiden var det viktigste målet.

– De har åpenbart totalt mislykkes i alt de har satt seg fore å gjøre, så nå omdefinerer de formålet slik at de kan erklære seier, sier tidligere øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Europa, Ben Hodges, til Reuters.

At dette virkelig er et nederlag, kan også leses ut av hvem som kom med budskapet fredag ettermiddag.

Ikke forsvarssjefen, ikke forsvarsministeren, ikke engang deres nestkommanderende, og så absolutt ikke president Vladimir Putin, men lederen for operasjonsenheten i generalstaben, Sergej Rudskoj.

Det begynner å bli lenge siden Vladimir Putin offentlig fremførte de samme hovedmålene for krigen som han fremholdt ved starten av invasjonen.

Enkelte analytikere påpeker at man skal være forsiktig med å tro på et skifte i den russiske strategien før den faktisk vises på bakken.

Uttalelsene fredag kan også være et forsøk på en avledningsmanøver, slik at flere ukrainske styrker flyttes fra de store byene for å forsvare Donbas.

Og hvis russiske styrker rundt Kyiv vender østover, kan de omringe de ukrainske styrkene øst i landet. Resultatet kan bli svært blodig.

Ukrainske styrker lider også store tap i kampen mot den russiske invasjonen. Her bisettes fire falne soldater i Lviv, vest i Ukraina, 15. mars.

Men heller ikke en slik manøver er det sikkert at russerne vil lykkes med. Ukrainerne har tiden – og været – på sin side.

Etter en unormalt kald vår i Øst-Ukraina så langt, begynner nå nattefrosten å slippe tak. Neste uke er det meldt opp mot 20 grader i Kharkiv.

Det er dårlig nytt for en russisk invasjonshær som må flytte styrker og forsyninger over store områder av jord og leire, enten de skal trekke seg tilbake til Russland eller gjøre fremrykninger mot Donbas.

Det store spørsmålet er hvordan utviklingen på bakken vil påvirke mulige fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland.

Styrkeforholdene på slagmarken er alltid den viktigste faktoren for hva man kan få til i forhandlinger.

Vladimir Putins styrker i Ukraina er på retrett. Han kan allerede være forbi punktet hvor han hadde maksimal styrke i forhandlingsrommet.

Nå kan det være Ukraina som får overtaket.