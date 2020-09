Har Åsane en sjel? Ja, og nå har den endelig fått skikkelig kåk.

Det nye kulturhuset bør bidra tungt til å binde bydelen bedre sammen.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Kultursjef i Arna og Åsane, John Kristian Øvrebø, er tydelig stolt av det nye kulturhuset. Her viser han frem «Kultursalen», en «state of the art»-konsert- og teatersal med seter til 450 eller ståplass til cirka 1000, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Tobias Schildmann Mandt

Hva er det første du tenker på når du tenker på Åsane? Det avhenger kanskje av hvor du bor. Men det er sannsynlig at du ser for deg megashopping, parkeringsplasser, asfalt og motorvei.

Nå har noe har skjedd, midt i denne suburbia-klisjeen.

Lørdag åpner kulturhuset «Hjørnesteinen», og åpningsfesten kan du se på Facebook.

Huset ligger som et fett glis, midt i melankolien mellom mastodonten Åsane Senter, kjøpesenterhybriden Horisont og nær trafikktarmen E39.

Huset er et heiarop for katedral, kunst og moro, i et område der Mammon har breiet seg i overkant mye. Jo da, Åsane kirke ligger nesten vegg i vegg, men den trenger all hjelpen den kan få.

Sammen med det nye idrettsanlegget Åsane Arena, bør kulturhuset gjøre Åsane til en litt mer menneskevennlig bydel.

Kulturhuset skal leve i symbiose med nye Åsane videregående skole. Når du kommer inn hovedinngangen til det høye, lyse og trehvite atriet, ligger skolen til venstre, kulturen til høyre.

Utenpå er bygget en trehvit og fin, men nokså generisk firkant. Innvendig er kulturdelen raus, romslig og byens mest moderne arena.

Her er 4000 kvadratmeter med godlyd, fine opplevelser, dans, musikk, teater, kunst og optimisme.

Det er lett å bli euforisk, jeg ser den. Men her i Åsane representerer kulturhuset nesten en motkultur, et omdømmeløft.

Inn mot atriet ligger byggets lille galleri, der kunstner Grethe Berge henger opp sine egne malerier til åpningskvelden. Foto: Tobias Schildmann Mandt

Bergen er preget av rivninger mellom sentrum og periferi, der det som skjer i periferien ofte kommer i skyggen av et selvbevisst og kulturhistorisk sentrum.

Bergens bydeler havner noen ganger på skyggesiden av politikernes prioriteringer. De store debattene her ute dreier seg ofte om bil, gjennomgangstrafikk og logistikk.

Det var her i Bergen nord bompengeopprøret begynte før kommunevalget i fjor. Og Bybanen til Åsane er fremdeles parkert på en politisk sidespor.

Åsane har vært stedet politikken forlot, og Statens vegvesen, Ikea og Olav Thon overtok. For utenforboere er det litt vanskelig å knytte begrepene «sjel» og «identitet» til bydelen.

Men historien bak kulturhuset er en bekreftelse på at Åsane er mye mer enn det du ser, når du freser forbi.

«Hjørnesteinen» er ikke resultat av toppstyrte prosesser og proff lobbyvirksomhet. Dette startet da ildsjelen Severin Overaa dro i gang i underskriftskampanje i nabolaget for 16 år siden.

Han klarte å samle hele 50 lokale organisasjoner bak kravet om et eget hus for all grasrotkulturen. De etablerte «Kulturhuskomiteen», som senere ble til Åsane kulturråd, som har fulgt prosjektet helt til døren.

Kultursjef i Arna og Åsane, John Kristian Øvrebø, forteller denne historien, mens han viser oss rundt i kulturhuset.

I andre etasje er det en fin rad med øvingsrom, musikkstudio og dansesal. I første etasje finnes digital- og medieverksted, verksted for kunsthåndverk, lokalet «Klubben», som trolig er Bergens fineste backstage-område, pluss et eget rom til husets flygel, må vite.

Inn mot atriet ligger byggets lille galleri, der kunstner Grethe Berge henger opp sine egne malerier til åpningskvelden.

Det nye biblioteket ligger tilgjengelig til, med vinduer mot ørkenen av kjøpesenter og parkeringsplasser, som en skamløs invitasjon til slitne shoppere og deres barn.

«Multisalen» har plass til 128 sittende eller 350 stående publikummere, og kan brukes til både teater, foredrag og øving.

Men kremkaken i bygget er «Kultursalen». En «state of the art»-konsert- og teatersal med seter til 450 eller ståplass til cirka 1000. Akustikken er prima, lydanlegget avansert, takhøyden 12 meter, og komforten mange hakk bedre enn i etablerte kulturbygg inne i sentrum.

Scenetekniker Sveinung Myrjord har ansvar for at alt skal fungere på scenen lørdag. Foto: Tobias Schildmann Mandt

Salene skal først og fremst benyttes som visningsrom for lokal musikk, teater og dans. Men de bør også være interessante for andre aktører: Festspillene, Bergenfest, BIFF, og andre som i dag er låst til arenaer i sentrum.

Her kan det skje fine ting.

I dag bor det cirka 42.000 mennesker her ute. Dersom Åsane hadde vært en egen by, ville den ha plassert seg på 15. plass over landets største, mellom Arendal og Bodø.

Åsane kommer trolig til å vokse enda mer i årene som kommer, når Bybanen skal strekke seg ut hit.

Et så befolkningstungt område trenger et sted som både binder og begeistrer. Noe folket kan både le, grine av og snakke om lenge, noe som ikke handler om forbruk og forfall.

Fotballen og resten av idretten kan gjerne fylle den funksjonen. Men det nye kulturhuset bør bidra tungt til å sveise Åsane tettere sammen.