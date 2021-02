Alle dei gode intensjonane kan bli Bybanens bane

I Eidsvåg protesterer bystyret mot konsekvensen av sitt eige vedtak.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Opposisjonen gjer seg igjen klar til å overstyre byrådet i bybanesaka. No står slaget om Eidsvåg. Foto: Bård Bøe (Arkiv)

Byrådet står svakt, og det er lettast å sjå det i bybanesaka.

Bystyret er prega av to ting: Byrådet er i mindretal, og det er veldig mange parti i opposisjon. Det skapar ein dynamikk der opposisjonspartia tener på å vere ueinige med byrådet.

Når byrådet stort sett støttar fagfolka sine konklusjonar, står dei faglege råda like svakt som byrådet.

Bybanetraséen er eigentleg vedteken, og fagfolka er godt i gang med reguleringsplanen. Det ser ikkje ut til å stoppe opposisjonen frå å gripe inn, og overstyre planlegginga.

Intensjonane er gode, men resultatet kan bli fatalt for Bybanen. Utbygginga til Åsane er både betent og komplisert.

I verste fall vert ikkje reguleringsplanane ferdig før valet i 2023. Då kan heile utbygginga stå på spel.

I førre runde stod slaget om Griggastemma. Byrådet ville spare litt pengar på å flytte bybanestoppet nærare der folk bur. Dei tapte. I neste runde er det Bryggen – og spørsmålet om tunnel eller dagløysing.

Men no handlar det om Eidsvåg.

Ein utbyggar vil bygge lokk over motorvegen, men det kan komplisere bybaneplanane i Eidsvåg. Foto: Tor Sponga (arkiv)

Bakteppet er bystyrets samrøystes vedtak om forlenging av Fløyfjellstunnelen. Motorvegen forbi Handelshøyskolen skal bli lokalveg og bybanetrasé.

No er fleire i opposisjonen mot resultatet av sitt eige vedtak. Fløyfjellstunnelen skal nemleg munne ut i Eidsvåg i framtida. Konsekvensen av bystyrets vedtak er eit stort kryss i Eidsvåg.

Ifølgje Høgre vil dette krysset gjere stor skade på Eidsvåg, som står i kontrast til den byreparasjonen utbygginga fører til i Ytre Sandviken.

I førre bystyremøte foreslo Høgre og SV at traséløysinga måtte til bystyret.

Bystyret kan difor – igjen – overprøve byrådet, og det på grunn av ein heilt naturleg konsekvens av bystyrets eige vedtak.

Høgre er blant partia som ivrar for eit lokk over motorvegen i Eidsvåg. Ein utbyggar planlegg 1000–1500 bustader der, om lokket kjem på plass. Det vil bety ei massiv utfylling på den gamle slaktetomten i Eidsvåg.

Då bystyret vedtok traséen gjennom Sandviken – og den forlenga Fløyfjellstunnelen – sa dei òg at det skulle leggast til rette for mest mogeleg god byutvikling i Eidsvåg.

1000–1500 bustadar tett på stoppet i Eidsvåg vil eigentleg vere bra. Problemet er at planane til no berre er ein idé. Det er ikkje ein reguleringsplan under arbeid.

Skal ein verkeleg endre bybaneløysinga i Eidsvåg på grunn av ein idé frå ein utbyggar – når det inneber betydeleg risiko knytt til framdrift og pris?

Fagetaten meiner at lokket kan koste 600–900 millionar kroner meir enn den anbefalte løysinga. Det er mange bompengepasseringar. Utbyggaren har avvist dette talet, og har fått Multiconsult til å lage ein alternativ rapport.

Ifølgje utbyggaren vil utbyggarens alternativ spare utbygginga for 200 millionar kroner. Dei meiner at kommunen vil få inn om lag 600 millionar kroner i anleggsbidrag og tomtesal.

Det er lite som illustrerer prosessrisiko betre enn to rapportar der prisen ligg om lag ein milliard frå kvarandre. Det er heller ikkje slik at talet nødvendigvis ligg mellom dei to rapportane. Det vil ikkje vere første gong at ein kommune undervurderer kostnadane med ei utbygging.

Så lenge opposisjonspartia ivrar etter å påføre byrådet tap, er fagetaten dømt til å tape. Høgre stolar på utbyggarens tal.

Denne saka illustrerer godt korleis bystyrefleirtalet snor seg unna sine eigne vedtak. Men vedtak har konsekvensar. Men sjølv om bystyrefleirtalet avviser fagetatens tal, kan dei framleis vere sanne.

Blir Bybanen til Åsane noko av, må heile bystyret stå ansvarleg for kostnadane. I førre runde handla det om 100 millionar rundt Griggastemma. Her kan det bli så mykje, mykje meir.