Det blør, det blør

Reiselivet har tapt store summer. Støtte til omstilling er en smart og fremsynt måte å hjelpe næringen på.

Når utenlandsturistene har dratt, og reiselivet tappes for penger, gjelder det å være innovativ. Sidercruise i Hardanger ble veldig populært i sommer. Foto: Hedvig Idås

Charterfly, busslaster fra Europa og cruiseskipenes vandring fra havn til havn er kansellert på ubestemt tid. Det er enda godt.

Bedriftseiere og ansatte i reiselivsnæringen ender imidlertid opp med å betale blodpris for vår forsiktighet – med mindre de klarer å omstille seg.

Konsekvensene av røde land, blir røde tall i næringens regnskaper. Frem til og med august hadde omsetningen fra utenlandske turister falt med nesten 70 prosent.

For å bøte på skaden ble vi oppmuntret til å virkelig nyte Norge i sommer.

Skal man dømme etter sosiale medier, som druknet i bilder fra Lofoten og Loen, tok det norske folk oppfordringen.

Mange aktører opplevde også at sommeren gikk bra, og norske turister legger igjen mer penger enn utenlandske.

Vi er likevel langt færre, og samlet sett har reiselivet tapt 30 prosent av omsetningen i forhold til i fjor.

Næringen har ikke lidd i stillhet.

Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO har lagt knallhardt press på myndighetene. De har krevd åpne grenser, kompensasjonsordninger og omstillingsmidler.

De har selvsagt helt rett i at situasjonen er vanskelig.

Nå som sommeren er over, pleier høsten å gi solide inntekter gjennom konferanser og møteopphold.

I år foregår dette stort sett på video, og dermed fortsetter hotellene å blø.

I september la derfor næringsminister Iselin Nybø (V) frem den første målrettede pakken til reiselivet.

Bedrifter som kan dokumentere 30 prosent tap i omsetningen, kan søke om å få dekket enkelte av sine faste utgifter.

I forrige uke økte hun støtten, og pakken er nå på over 2,8 milliarder.

Bakt inn i dette er det en omstillingspott på 250 millioner. Av denne kunne reiselivsbedrifter søke om midler til omstilling.

Det er denne pakken som er mest interessant.

Der en kontantstøtte nærmest belønner de bedriftene som har tapt mest aktivitet, er omstillingsmidlene øremerket konkrete tiltak og gode ideer.

Søknadene vurderes skjønnsmessig av Innovasjon Norge. Omstillingen innebærer i all hovedsak å fri til det eneste markedet som fortsatt finnes – det norske.

Endrede hotelkonsepter, pakkereiser med lokale opplevelser, omskolering av ansatte og tilrettelegging for smittevern er eksempler på aktiviteter som kan få støtte.

Sentrumshoteller snuser på konsepter med langtidsleie, distriktshoteller inngår avtaler med lokale matprodusenter og aktivitetstilbud.

Der utenlandsturismen i all hovedsak er et sommerfenomen, rigger bransjen nå om for å tiltrekke seg norske turister – året rundt.

De hotellene som lykkes kommer ikke bare til å overleve koronakrisen, men skape seg et stort konkurransefortrinn i årene som kommer.

Næringsminister Iselin Nybø (V) ventet lenge med å bøye av for interesseorganisasjonenes krav om økonomisk støtte.

Tvert imot kom hun med uttalelser som ble oppfattet som den rene provokasjon.

– Vi må slutte å kalle dette en krise, sa hun i august.

– Det er den nye normalen.

Virke og NHO så svart.

Nybøs poeng var at situasjonen kanskje er akutt, men ikke forbigående. Dette kan vare lenge, og Norge kan ikke holde liv i en håpløs næring i årevis.

Hun har helt rett. Så lenge viruset herjer kommer ikke hordene med utenlandske turister tilbake. Heller ikke de vanlige innenlandske.

Bryllup, bursdager og jubileum kan ikke markeres med lange gjestelister og tilreisende, og mange nordmenn er til enhver tid i karantene eller i risikogruppen.

Bedrifter forteller om gode erfaringer med å ta møter og konferanser via video. Reiseaktiviteten vil kanskje aldri bli som før.

Myndighetene kan ikke pumpe skattebetalernes penger inn i en bransje som på uviss tid ikke har et marked.

Situasjonen er vanskelig for samtlige aktører, og et nådeløst, men rettferdig faktum er dette: Det er de bedriftene som har hatt dårligst drift, lavest marginer og som nå har dårligst evne til omstilling, som bukker under først.

Det er ingen ulykke for samfunnsøkonomien at disse selges til eiere som på sikt kan drive dem bedre. Næringsministeren gjør derfor klokt i å være noenlunde gniten på subsidiene.

Dersom tapene rammer for hardt, risikerer vi på den andre siden å miste investeringer og kompetanse som er bygget opp over generasjoner.

Ifølge NHO står norsk reiselivsnæringen for en verdiskapning på 85 milliarder i året, og sysselsetter 175.000 personer.

Den globale turistnæringen er spådd kraftig vekst de kommende årene, og Norge har en sterk merkevare. Det er klart vi må posisjonere oss sånn at vi er klare når krisen gir seg.

En subsidieordning som fokuserer på omstilling, er derfor en smart og framsynt måte å hjelpe næringen over kneiken på.

Nordmenn har mye av både reiselyst og kjøpekraft, og den stiger når vi blir presentert for attraktive destinasjoner og opplevelser.

Sidercruise i Hardanger, Kongevegen med høy standard på mat og losji og de mange via ferrataene som har dukket opp, er eksempler på nytenkning og innovasjon.

Uten massiv kontantstøtte er det ikke til å unngå at en del reiselivsbedrifter kommer til å velte i månedene som kommer.

Vi kan likevel ikke bruke statsbudsjettet til å holde bedrifter uten god drift og omstillingsevne kunstig i live.

Omstilling i bransjen vil uansett bli nødvendig, ikke minst fordi klimakrisen kommer til å endre måten vi reiser og ferierer på.

Sånn sett er timingen god.

Den dagen grensene åpner og utenlandsturistene kommer tilbake, står innovative reiselivsbedrifter klare – på enda flere ben enn før.