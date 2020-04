Tør du la staten fotfølge deg overalt? Du må snart bestemme deg.

Dette bør du tenke på før du installerer ein smitteapp som sporar deg.

Uansett kor du går, vil du bli spora med den nye appen. Den finn ut kven du har vore nærmare enn to meter frå, og måler altså svært nøyaktig. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

I denne krisa me aldri hadde sett for oss å hamne i, vil me snart stå overfor nok eit absurd val.

Om ikkje lenge vil me alle bli bedt om å installere ein app på telefonen vår som gjer at myndigheitene kan overvake oss i fleire månader framover.

Dei vil vite nøyaktig kor me er, til ei kvar tid.

Går du med på det?

Så langt veit me at appen skal sende informasjon om kor du er og bevegar deg. Opplysningane blir krypterte, og lagra i ei sky i 30 dagar.

Dersom du blir sjuk og testar positivt, vil helsemyndigheitene finne ut kor du har vore og varsle dei du har hatt nærkontakt med, om at dei må halde seg heime.

Meininga er å halde koronasmitten i sjakk, sjølv om resten av oss slepp ut og kan begynne å leve meir normalt igjen. Denne appen kan altså redde liv, samtidig som folk kan komme tilbake til jobbane sine.

Intensjonen er utvilsamt god, men metoden er likevel ekstrem. Å be folk om å halde seg heime var eit inngripande tiltak mot korona. Men det er jammen meg dette også.

Styresmaktene har difor understreka at appen er heilt frivillig å installere.

Men skal den fungere, må veldig mange av oss ta den i bruk. Dette må me difor vurdere svært nøye. Skal me la oss overvake for å få bukt med koronasmitten?

Målet er å varsle alle som kan ha blitt smitta fordi dei har vore nær andre. Men då må nesten alle i samfunnet laste ned appen og la seg spore. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det er i alle fall fire ting me må vere trygge på før me godtek noko sånt:

1. Me må vite kva opplysningar me gir frå oss, og korleis dei blir behandla.

Så langt veit me at det er lokasjonsdata som skal samlast inn, ikkje helseopplysningar. Myndigheitene har også gjort det klart at informasjonen berre skal brukast til å spore smitte.

Når den er klar, må all informasjon om appen bli samla og formidla grundig og tydeleg.

Det bør skje direkte frå regjeringa. Det er dei som ber oss om å utlevere oss sjølve.

Utfordringa blir at altfor få av oss har nok kunnskap til å verkeleg forstå personvern. Dei fleste av oss gir allereie meir info enn me trur til Facebook, Google og andre. Denne gongen må styresmaktene gi informasjon alle kan forstå.

2. Me må kunne stole på styresmaktene og utviklarane.

Fleire lovnader er allereie gitt:

Data som blir lagra blir sletta etter 30 dagar.

Dei skal ikkje bli leverte ut til nokon andre, eller brukt til noko anna enn å bremse smitte.

Når koronakrisa er over, skal appen slutte å samle inn info.

Å laste ned appen er frivillig. Ein kan også når som helst trekke seg, slette appen og informasjonen.

Spørsmålet er likevel: Stoler me på at styresmakter og utviklarar held ord?

Fordelen i Norge, er at me har sterke kontrollmekanismar. Datatilsynet har allereie involvert seg, og er til for å verne om personvern. Men viktigast av alt er Stortinget. Dei må heile tida sjekke at regjeringa ikkje misbrukar den tilliten dei eventuelt får.

Folk som kan kode, ønskjer også at kjeldekodane skal vere opne. På denne måten vil dei kunne sjekke at appen ikkje gjer anna enn me er blitt fortalt.

Så langt nektar utviklarane av appen dette, fordi dei meiner det vil auke risikoen for tryggleiksbrot. Det leier oss over til neste punkt:

3. Me må kunne stole på at opplysningane er trygt lagra.

Alle data blir krypterte, altså gjort uleselege. Likevel vil det alltid vere ein risiko for at nokon kan bryte seg inn i skya der alt ligg lagra, få tilgang og misbruke informasjonen.

Lokasjonsdata fortel ekstremt mykje om eit menneske, og vil difor vere av interesse for kriminelle.

I tillegg er appen utvikla i rekordfart. Det aukar sjansen for feil, sjølv om utviklarane forsikrar om at tryggleik har stått øvst på deira liste frå den dagen dei starta arbeidet.

Problemet er igjen at me vanlege dødelege kan for lite til å verkeleg vite kor stor risikoen er.

4. Terskelen for å ta i bruk overvakinga bør ikkje vere seinka.

Det finst ein veldig god grunn til å godta sporing denne gongen. Men det kan komme andre gode grunnar i framtida. Skal me akseptere det også då?

Ein fare ved å ta i bruk denne appen er at det senkar terskelen for når staten vil ta i bruk overvaking i samfunnet. Slik vil me ikkje ha det.

På ei anna side kan dette gjere oss klokare. No har me ein open debatt om personvern. Kanskje kan denne prosessen gjere oss informerte, og meir i stand til å ta kvalifiserte avgjersler om kva opplysningar me leverer frå oss i framtida?

Til sjuande og sist må kvar og ein av oss ta eit val. Er me gjort så trygge at me vil la oss spore til kvar tid? Eller skal me risikere å måtte halde oss heime endå lenger?

Eg veit enno ikkje kva eg syns er verst.

Treng du meir informasjon? Det finn du mellom anna hos Folkehelseinstituttet, utviklarane Simula og i denne kronikken.