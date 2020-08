Universitetet må ta ansvar for fadderkaoset

Rektor Dag Rune Olsen: Ta ansvar.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jens Kihl Kommentator

Ingenting seier «smittevern» og «éin meters avstand» som diskolys og hoiing. Foto: Paul S. Amundsen

Fadderveka er litt av ei oppleving.

Vi som bur sentrumsnært har gleda av å sovne til russebuss-versjonar av gamle allsongfavorittar, ispedd tiktok-hits og litt Grand Prix.

For min del er det relativt skremmande å høyre at Postgirobygget ser ut til å ha nådd ein ny ungdomsgenerasjon. Andre har større problem enn studentanes elendige musikksmak.

Les også Podkast: Kven har skulda for meir koronasmitte? Bent Høie eller festungdom?

BT har dei siste dagane vist korleis bergensarane må leve med festbråk natt etter natt.

Ein familie tek inn på hotell. Ein nabo får ting kasta etter seg når han prøver å få ein fest til å dempe lyden.

Då UiB-rektoren skulle svare på festklagane, hadde han følgjande melding:

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen Foto: Bård Bøe (arkiv)

«Det vi bør diskutere er hvordan bosettingsmønsteret i Bergen skal være. Fravær av mangfold i bydeler er uheldig. Det er en god debatt, særlig for politikerne», sa Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, til BT.

Det er uklart kven som har skrive desse talepunkta for rektoren, men vedkomande kan truleg få jobb som kriserådgjevar i Hurtigruten eller for den kviterussiske presidenten.

Eller kva med dette krystallklare sitatet her?

«Til tross for at det kan være motsetninger mellom studenter og barnefamilier eller eldre, er man nødt til å ta hensyn til hverandre.»

Om det skulle vere tvil: Det er ikkje sånn at vi står med byen full av småbarnsfamiliar som ikkje tek omsyn til dei stakkars studentane.

Når politiet meiner at Torgallmenningen minner om partyparadiset Magaluf, har vi eit aldri så lite problem.

Pittoreske Magaluf på Mallorca. Eller Sydens svar på Torgallmenningen, om du vil. Foto: Enrique Calvo, Reuters/NTB Scanpix (arkiv)

Kritikken av fadderveka handlar eigentleg om to ulike spørsmål, som berre delvis heng saman.

Det eine er omsynet til smittevern. Der har institusjonane teke grep så godt det let seg gjere. Dei har instruert, opplyst og lagt til rette. Då det ikkje var nok, greip fleire inn og avlyste kveldsarrangement og la ned alkoholforbod.

Resultatet er at det førebels ikkje er påvist smitte som følgje av fadderveka.

Det andre er festbråk.

Les også Eirin Eikefjord: Man blir ikke varsler av å være fornærmet

Der verkar UiB-rektoren mest oppteken av å stå på studentanes side. Det kan ein vel forstå, all den tid studentar har blitt utsett for hets og harde åtak.

Olsen gjer likevel studentane ei bjørneteneste.

Ved å opptre som ein tydeleg og ansvarleg rektor, ville han vist at frustrerte bergensarar kan rette sinnet sitt dit. Ved å stå og mumle i bakgrunnen, blir det fadrane som blir skyteskiva.

Om studentane hadde hatt ein tydeleg rektor å peike på, ville det vore lettare å avlyse eller skalere ned festen. Den hjelpa får dei ikkje no.

Nye kull med studentar treng sosiale arrangement innanfor fornuftige rammer. Særleg i år, når faren for å bli sitjande einsam på ein hybel i ein ny by er større enn nokosinne.

Onsdag var Olsen ein tur i Nygårdsparken med NRK: «Det er ingenting av det eg ser her eller som eg har sett tidlegare i dag som tilseier at vi ikkje greier å halde det som er styresmaktenes krav eller fornuftige krav til smittevern.»

Les også Anne Rokkan: Det er greit å være full, men flaut å være ruset

Studentane sjølve hadde eit anna syn på saka. Dei NRK intervjua, meinte folk ikkje var særleg flinke. Det stemmer godt overeins med det folk sjølv kan sjå – og høyre – frå studenthyblar og leilegheiter.

Då UiB avlyste resten av fadderarrangementa på kveldstid, var dei nøye med å seie at det ikkje handla om dårleg smittevern – trass i at det kjem stadige rapportar frå studentane om at reglane ikkje blir følgt.

Dag Rune Olsen og rektorane ved dei andre utdanningsinstitusjonane bør gje eit tydeleg svar til både studentane og bergensarane om at heimefestane ikkje er akseptable.

Ikkje i fadderveka og ikkje resten av semesteret.

I mellomtida får vi bu oss på nye rundar med Vidar Villa og Tix på anlegget.

Eg tippar hitlåten «Et par rolige shots med gutta» blir etterfølgt av «Karantene».