Vil gigantenes annonseboikott gjøre Facebook til et bedre sted? Tvilsomt.

Problemet er at vi brukere er så dønn avhengige av sosiale medier.

Publisert Publisert Nå nettopp

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Facebooks toppsjef Mark Zuckerberg er i hardt vær igjen. Flere av verdens største merkevareprodusenter har trukket alle sine annonser i hele juli, i et forsøk på å få selskapet til å hindre at hat og rasisme spres på plattformen. Foto: Erin Scott / Scanpix

Adidas, Levi’s, Arc’teryx og Patagonia har gjort det. Honda, Volkswagen, Ford, oljeselskapet BP og matvaregiganten Unilever er også med. Pluss Starbucks og Coca-Cola.

Sammen med flere hundre internasjonale selskaper har de trukket all annonsering fra Facebook i hele juli måned, i protest mot hatpratet og rasismen som får flyte fritt på nettstedet.

Boikottaksjonen #StopHateForProfit har fått virkelig stor oppslutning. Spørsmålet er om Facebook vil bli et mindre hatefullt sted av den grunn.

Facebook raker inn cirka 70 milliarder dollar i året på annonser. Nå viser en undersøkelse fra World Federation of Advertising at en tredjedel av verdens aller største annonsører vurderer å bli med på aksjonen.

I teorien kan selskapene påføre Facebook betydelig økonomisk smerte.

Les også Bergans stanser annonser på Facebook og Instagram

Men ifølge nyhetsnettstedet The Information kunne ikke Zuckerberg bry seg mindre. Han mener selskapene «vil være tilbake ganske snart», og at aksjonen kun er et PR-stunt.

«Vi kommer ikke til å endre vår strategi eller tilnærming til noe som helst, på grunn av en trussel mot en liten prosentandel av overskuddet vårt», sier Zuckerberg.

Slik bekrefter sjefen at han er mer opptatt av børskurs og bunnlinje enn å rette opp Facebooks elendige omdømme.

Drivkraften bak #StopHateForProfit er vissheten om at Facebook ble brukt til å manipulere forrige presidentvalg, pluss den eksplosive rasekonflikten i USA etter flere politidrap på svarte borgere.

Facebook har fått massiv kritikk for å tillate fri flyt av hat, rasisme og falske profiler, og for at algoritmen deres bidrar til økt polarisering.

Det er ikke rart menneskerettsorganisasjoner i USA har dratt i gang en boikottaksjon av denne typen.

Men her er det åpenbare paradokset:

Samtidig med at gigantselskaper bruker sine økonomiske muskler for å tvinge Facebook til opprydding, fortsetter vi vanlige brukere å gi alle våre personopplysninger til selskapet helt gratis.

I tillegg klikker vi «like» på annonser på Facebook i fleng, og bidrar dermed raust til å spre reklame og propaganda til alle våre venner.

Slik gjør vi også en strålende jobb for Mark Zuckerbergs forretningsmodell og bunnlinje – og for dem som vil spre hat og forvirring.

Alt vi gjør på vår egen og andres feed, tjener selskapet hans penger på. Men jeg hører ingen rope på brukerboikott av Facebook.

Vi kan gjerne anklage gigantselskapene i #StopHateForProfit for hykleri og opportunisme, men kanskje vi har godt av å gå i oss selv og.

Les også Zuckerberg: Annonsørene kommer «snart» tilbake

Det kunne være en idé å slutte å klikke «like» på annonser og produkter, og ikke spre begeistring for alt fra sko, klær og surfebrett til reisemål, bil, båt og trappeheis til alle våre 463 «venner».

Ellers er internett fullt av triks du kan bruke for å unngå uønskede annonser. Dersom oppunder to milliarder Facebook-brukere gjør slike grep, ville det ryste både Facebooks styrerom og New York-børsen.

Forbrukermakt er et svært undervurdert konsept.

Siden Facebook er medienes verste annonsekonkurrent, vil jeg kanskje bli mistenkt for å snakke for vår egen reduserte økonomi de siste ti årene nå.

Det er helt greit. Men jeg er først og fremst dypt bekymret for at Facebook brukes til å undergrave demokrati og sunn samfunnsdebatt verden over.

Vi trenger ikke flere svære skandaler à la Cambridge Analytica.

Boikottaksjonen #StopHateForProfit har virkelig fått oppslutning. Spørsmålet er om Facebook vil bli et mindre hatefullt sted av den grunn. Foto: #StopHateForProfit

Jeg tror selskapets ledelse kun forstår økonomiens språk om de skal endre holdning og strategi, eller slutte å tillate manipulasjon av demokratiske valg i fremtiden.

Men selvfølgelig: Om annonsørene finner veien til tilbake til medier som vårt, ville det også glede meg stort. Vi tar i alle fall redaktøransvaret på alvor. Det gjør ikke Mark Zuckerberg.

Nick Clegg var tidligere leder for Liberaldemokratene og visestatsminister i Storbritannia. I dag er han visepresident for Facebooks globale virksomhet og kommunikasjon.

Da #StopHateForProfit tok av i slutten av juni, forsøkte Clegg fortvilet å overbevise selskapene om at Facebook ikke profitterer på hat.

Han innså at «mange er sinte over den betente retorikken president Donald Trump har postet på vår plattform».

Les også Anfo-sjef tror norske annonsører vil se forbi «bøttevis med overtramp» fra Facebook

Clegg kom ikke med innrømmelser, og har så langt ikke klart å roe gemyttene.

Han viser til Mark Zuckerbergs repetitive budskap om at den beste måten å holde makten ansvarlig på, er ved valgurnene.

Underforstått innrømmer altså toppsjefen at Facebook er dårlig egnet som demokratisk ballplass.

Men Zuckerberg har faktisk et poeng. Vil vi bli kvitt de hatefulle, rasistene, de høyreekstreme, de løgnaktige demagogene og politikerne som ønsker å svekke folkestyret, må vi møte opp på valgdagen og stemme på andre enn dem.

Å løfte toleranse og demokrati er fullt mulig i stemmelokalet. På Facebook har det fungert heller dårlig.