Bønder har gravd ned truser, landet rundt. Her er ukens høydepunkt.

Sitatene vi husker fra uken som gikk.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

1. Ukens frustrerte

Dette er faan i helvete bare tull.

Bjarne Brøndbo i VG om korona-restriksjonene for konserter. Samtidig håndheves restriksjoner i samfunnet ellers ikke så tungt.

2. Ukens comeback

«Ble stoppet i 50-sone i Molde sentrum. - Beklager, jeg trodde ikke dette var tettbebygd strøk»

Asbjørn Jordahl, sitert i Tidens krav.

Foto: Terje Bendiksby

3. Ukens sitat

«Hvis Brann bare kan få et mål nå, så er denne dagen veldig god.»

Statsminister Erna Solberg til VG etter det ble klart at Norge fikk plass i FNs sikkerhetsråd under onsdagens Brann-kamp. Like etter ble hun bønnhørt.

4. Ukens tips

– Løp med en god, hjemmestrikket raggsokk. Sett deg ned og strikk før du løper.

Terje Haugaa, lektor i biomekanisk terapi ved Universitetet i Sørøst-Norge, mener løping med joggesko gir skader, og har et originalt alternativ i BT.

5. Ukens tips 2

«Nå graver bønder ned truser for å få viktige svar»

NRK melder at bønder nå graver ned bommulstruser for å finne ut om jorden deres er sunn. Håpet er at den skal bli brun og oppspist til høsten.

6. Ukens tweet

7. Ukens «velkommen etter»

Nå sier mange barn og unge en jente og en stjerne, ikke ei jente og ei stjerne.

Aftenposten melder om at resten av Norge er blitt litt mer bergensk.

8. Ukens optimist

– Brann vinner serien. Noe annet går ikke an å mene.

Statsminister Erna Solberg (H) til VG.

9. Ukens DN

Illustrasjon: Luis Grañena Lopez

10. Ukens Trump

«Jeg anser alle samtaler med meg som president å være høyst klassifiserte.»

Donald Trump mener tidligere rådgiver for nasjonal sikkerhet, John Bolton, vil få et «veldig sterkt kriminelt problem» om han gir ut bok. Det skriver Axios.