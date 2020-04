Distriktsopprøret i MDG blei avlyst

Miljøpartiet blir stadig meir konformt. Landsmøtet vedtok likevel både ein frisk ekstraskatt og ei slags borgarløn som ikkje akkurat er A4-politikk.

Jens Kihl Kommentator

Une Aina Bastholm blei valt som MDGs nye leiar, medan Arild Hermstad blei nestleiar. Her overleverer partisekretær Torkil Vederhus blomar på koronatrygt vis. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Korleis var det eigentleg å delta på det fyrste digitale landsmøtet i eit stortingsparti nokosinne? Faktisk overraskande likt eit heilt vanleg landsmøte.

Hemmelege personval, friske vedtektsdebattar, artige helsingstalar og politiske hjartesaker gjekk nesten saumlaust over nettet. Her har andre parti mykje å lære, og MDG-staben skal ha ros for imponerande gjennomføring.

Dessutan er det jo kjekt å sjå korleis miljøpartistane har det heime hos seg. Stikkord: naturmateriale, grøne planter og mykje keramisk kunst.

No er nok MDG-arane ganske mykje meir kompetente til dette enn medlemsmassen i ein del andre parti. At frontfigurane gjerne er unge, urbane og høgt utdanna er med på å gjere dei upopulære hos ein del veljarar. No kom det godt med.

Eit digitalt landsmøte har nokre avgrensingar, og derfor blei dei politiske diskusjonane redusert til det mest naudsynte. Landsmøtelyden fekk likevel debattere ein hasteresolusjon om grøn politikk under koronakrisa.

Der samla partiet etter litt debatt seg om ein mild versjon av borgarløn. Ideen her er at alle skal ha ei garantert minsteinntekt.

Nokon ønskjer å gå svært langt den vegen for å frigjere mennesket frå profittjag og forskjellar, medan andre meiner det er både dyrt, urealistisk og kanskje heller ikkje så treffsikkert.

No blei kompromisset at dei som går på arbeidsløysetrygd og andre sosiale ordningar bør få det etter eit «forenklet system basert på prinsippet om grunnlønn på 2G».

Samstundes held MDG fast på at alle inntekter over 700.000 kroner bør få ein ekstra koronaskatt på fem prosent for å motverke aukande forskjellar under krisa.

Dette er ikkje akkurat idear høgresida omfamnar, om du skulle lure på kor MDG siktar seg inn partipolitisk etter valet neste haust.

Fram mot landsmøtet gjekk det ein debatt om innstillinga til ny leiartrio i MDG. Til no har partiet hatt to likestilte nasjonale talspersonar, men går frå og med dette landsmøtet over til å ha ein partileiar og to nestleiarar. Litt likare andre parti, altså.

Den eine nasjonale talspersonen, stortingsrepresentant Une Aina Bastholm, blir partiets nye leiar. Den andre, Oslo-byråd Arild Hermstad, blir nestleiar. I tillegg var partiets store stjerne, Lan Marie Nguyen Berg, innstilt som nestleiar. Ho er byrådskollega av Hermstad.

Det blei for mykje Oslo for ein del av partiet. At Bastholm er frå Trondheim, Hermstad frå Bergen og Berg frå Oppegård, var mindre viktig: dei representerte alle saman Oslo MDG.

Av og til tek partidiskusjonar sine eigne vegar. Det blei klaga på manglande mangfald i den innstilte leiinga. Harstadværingen Kriss Rokkan Iversen stilte derfor mot Berg.

At Lan Marie Nguyen Berg er ein av Noregs mest profilerte politikarar med ikkje-norsk bakgrunn, blei mindre viktig enn at ho representerer hovudstaden. Sist veke trekte Berg seg frå innstillinga, og grunngav det med familiære grunnar.

Kriss Rokkan Iversen vann ei kampvotering på landsmøtet, og no er bygdefolk over heile landet representert av ein viserektor ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet.

Denne debatten avdekker likevel eit viktig spørsmål for MDG. Ved valet i haust gjorde MDG først og fremst eit brakval i storbyane. Nesten kvar tredje stemme tok partiet inn berre i Oslo.

Skal MDG sikre seg ein fast base i Oslo, Bergen og andre byar, eller satse på å vekse utover? Skal dei snakke meir om nei til bil og ja parsellhage, eller er det landbruk, fiskeri og forsvar som bør stå på agendaen?

Dette landsmøtet fann ein balanse i personkabalen. Lan Marie Berg er uansett så viktig for MDG at ho ikkje treng nestleiarvervet for å profilere seg.

Framover blir det spanande om dei også løyser denne spenninga politisk. Då kan MDG for alvor bli eit mellomstort, nasjonalt parti.

Eller dei kan hamne i ein vond spagat der ingen blir heilt nøgde, slik Ap og Venstre slit med om dagen.

Det dilemmaet kan ikkje berre bli løyst av at medlemene er gode på data.