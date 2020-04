Som fanden les Bibelen

Det siste året har eg prøvd å jobbe meg gjennom bøkenes bok. Til slutt konkluderte eg med at Jesus må vere ein stril.

Jens Kihl Kommentator

– Bibelen har vore eit godt reisefølgje, skriv Jens Kihl Foto: Marthe Amanda Vannebo (ARKIV)

Eg får stadig spørsmål av typen «har du sett Tiger King på Netflix?» eller «las du den siste boka til Maja Lunde?».

Men eg trur aldri eg har fått spørsmål om kor vidt eg har lese Bibelen, sjølv om den er ei av verdas mest sentrale bøker. Det er liksom om Bibelen berre finst, utan at vanlege folk les og diskuterer han. Er ikkje det litt rart?

Så i fjor sette eg meg eit mål om å lese heile boka på eitt år. Eg kan avsløre at eg ikkje greidde det, men eg gjev ikkje opp. Også ateistar bør lese sin bibel.

I det vanlege livet tek eg ofte toget att og fram over fjellet. Der oppe får tankane gjerne litt ekstra plass, og der har Bibelen vore eit godt reisefølgje.

Det gjev gjerne nokre skeptiske blikk. Kven er han raringen som sit der med ei religiøs bok midt ute blant folk?

Folk kan sjå dei mest heftige filmar på pc-ane sine utan at andre i togvogna bryr seg. Men ein bibel? Eg har tenkt litt over kva slags blikk folk som les Koranen må møte. Tolerante folk er ofte merkeleg intolerante i møte med det ukjende.

Det finst openbert mange måtar å lese denne boka på. Frå starten av var eg heilt sikker på at eg ikkje ville lese den som den skeptiske ateisten som leitar etter ein slem gud og rørete overtru.

Det gjekk ganske bra. Samstundes står det mykje rart i Bibelen.

«Ei kvinne skal ikkje bera mannsklede, og ein mann skal ikkje kle seg i kvinneklede. For Herren din Gud avskyr alle som gjer slikt.» Kvifor treng vi ein gud til å legge seg opp i slike spørsmål?

Derimot er eg nok oftare den blide kulturentusiasten. Som oppdagar ordtak og historier eg ikkje visste at kom frå Bibelen og legg godviljen til når historiene blir i overkant merkelege.

Problemet med ei sånn lesing er at Bibelen ikkje berre er kultur og historie. Han er også eit utgangspunkt for ei levande tru. Å like Bibelen for ordtaka blir litt som å like Peer Gynt for enderima. Då har du ikkje heilt forstått poenget.

Så eg prøvde i staden i lese som den undrande vantru: Kva er det som gjer at denne boka gjev millionar av menneske tryggleik og fridom? Kvifor har folk starta krigar og erobra land med denne boka i handa?

Det er noko vi ikkje-truande slit med å forstå.

Noko av svaret ligg kanskje i at Bibelen er så rik. Her finn du verkeleg alt. Bibelen er ei av få bøker der det ikkje er oppført nokon forfattar på omslaget. Somme vil seie at der kunne det stått «Gud». Eg trur «Diverse forfattarar» er betre.

Det er forteljingar om verdas opphav og ende. Om kjærleik og kåtskap. Om motgang og smerte. Og nesten alt anna.

Noko av det mest fascinerande har vore å lese om ganske vanlege folk. Tenk at dei har levd for fleire tusen år sidan under heilt andre himmelstrok, men i møte med livets store spørsmål har dei reflektert så likt som vi gjer?

Det er litt fint å tenkje på.

Dette koret av ulike stemmer gjev også litt trøbbel. For kva skal ein eigentleg feste seg ved? Særleg går det som kjent hardt for seg i det gamle testamentet.

Mange av dei historiene eg hugsar frå kristendomstimane på barneskulen viser seg å vere ganske selektivt fortalt: Typisk fekk vi vite at Moses blei sur på dei som dansa rundt gullkalven. Ikkje at alle saman måtte bøte med livet etterpå.

Vi møter ein gud som straffar hardt og ganske vilkårleg. Særleg er det ei historie i Fjerde mosebok eg ikkje vil gløyme så lett.

Ute i ørkenen kjem jødane over ein mann som sankar ved på sabbatsdagen. Derfor blir han sett i varetenkt, og Moses vender seg til Gud.

«Då sa Herren til Moses: ’Mannen må døy. Heile forsamlinga skal steina han utanfor leiren.’ Så førte heile forsamlinga han utanfor leiren og steina han til han døydde, slik Herren hadde pålagt Moses.»

Kva for ein gud er det som meiner at sabbaten er for heilag til at han som frys kan få sanke ved, men at dei som skal steine nokon til døde godt kan gjere det på den mest heilage stunda i veka?

Det mest vanlege svaret er vel at ein må tolke Bibelen i lys av Jesus. Det er hans ord som blir ståande for ettertida. Det er litt vanskeleg å slå seg til ro med ei sånn forklaring.

Gjeld ikkje dei ti boda, då? Dei står jo i mosebøkene? Kan ein berre plukke det som passar ein sjølv? Men dette har vel folk slite med i eit par tusen år. Det var vel for mykje forlangt å vente at eg skulle greie å nøste opp i den floka.

Og dessutan er det jo noko sant her. Ein bør vel feste seg ved hovudpersonen.

Han er litt av ein type. Frå før av, har eg liksom ikkje tenkt at Jesus har nokon personlegdom. I Bibelen står han fram som ein ganske kompleks mann.

Fullt klar over sine eigne evner, men veldig lite interessert i å gjere noko nummer av det. Stadig vekk seier han ja til å gjere eit mirakel for sjuke folk dersom dei lovar å ikkje fortelje om det i landsbyen (det går som regel skeis).

Han verkar ofte irritert på læresveinane. Og trass i at han samlar store folkemengder, liker han best å vere åleine, vel vitande om at han har gjort eit ærleg dagsverk. Jesus verkar i grunnen som ein slags stril.

Og så er han altså Guds son. Ein Gud som let sin eigen son bli krossfesta og forlaten av sin eigen far. Denne forteljinga, om ei påske i Jerusalem for to tusen år sidan, har ei merkeleg kraft på folk.

Og eg innrømmer det: Då eg las om den einsame Jesus medan Hardangervidda breidde seg ut utanfor togvindauget, tenkte eg for fyrste gong i livet: Kan det verkeleg stemme at det berre er oss her? Kanskje det er noko meir der ute?

Det gav seg rett nok fort. Eg er kanskje ikkje bygd for så store spørsmål. Men éin ting fann eg ut:

Det er sånn det er å lese Bibelen.