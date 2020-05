«Mitt første møte med 17. mai her var et sjokk»

I år kan vi bare lengte etter det elleville kaoset som 17. mai i denne byen er.

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen holdt 17. mai-tale på Koengen. Foto: Ørjan Deisz

Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen.

Jeg er blant dem som har valgt meg Bergen i voksen alder.

Mitt første møte med 17. mai her var et sjokk. Jeg hadde nettopp flyttet hit, som student. Jeg antok at nasjonaldagen ble feiret omtrent likt her som andre steder. Så jeg prioriterte 16. fremfor 17. mai, for å si det slik.

For å komme meg til lesesalen på Nygårdshøyden på nasjonaldagen, måtte jeg gå gjennom sentrum. Jeg forsto ingenting av det jeg så. Folkemengden var det første. Det var som om hele Norges befolkning var klemt sammen mellom Bryggen og Festplassen. Jeg måtte kjempe meg fremover. Jeg ble etter hvert bare stående og se.

To 17. mai-tog som gikk hver sin vei. (Jeg lærte senere at her heter det prosesjon).

Folk som syklet. Noen som turnet. Orkestre. Voksne mennesker som hadde kledd seg ut. Og ikke minst barn med våpen og trommer!

Feiringen kan ikke forklares, den må oppleves. I år kan vi bare lengte etter det elleville kaoset som 17. mai i denne byen er.

Lengsel har i det hele tatt vært en kjent følelse denne våren. På den positive siden, har vi fått kjenne på hva som virkelig er viktig for oss. Hva vi setter mest pris på.

Men landet vårt står midt i en krise. Det har vært noen uker med mange følelser for de fleste av oss. Engstelse, frykt og sorg. Skuffelse over planer og drømmer som har blitt visket vekk.

Koronatiden har virkelig vært en prøvelse. Eller rettere sagt: Det er en prøvelse.

For svært mange er det overhodet ikke over.

En sterk uro for helse eller økonomi, eller begge deler, er her fortsatt.

En følelse jeg selv har kjent på i vår, er utilstrekkelighet. Hjemmekontor og hjemmeskole har vært interessant og fint, men også skikkelig vanskelig noen ganger.

Det har vært nødvendig å gå vekk fra det å gjøre ting som bra som man vil, til så bra som det blir.

Jeg vet at jeg ikke har vært alene om det.

Å gjøre sitt beste er godt nok. Å gi alt det man har, det er uansett en prestasjon.

17. mai i Bergen er verdens beste. Virkelig. Men er det der magien ved 17. mai ligger? I at den er best? Nei. Det ordet er i det hele tatt ganske plagsomt, vagt, selvhevdende.

Magien ligger i det å virkelig gi alt. Å bare kjøre på og gjøre sitt beste. Å gi seg hen til denne dagen.

Bergen er en by som virkelig gir alt på nasjonaldagen. Som gir seg hen til å feire demokratiet og nasjonen. Det er jo ikke bare i sentrum, det er stor ståhei rundt i bydelene, på byfjellene. Hvor enn man går på denne dagen, så er det halloi og hurra.

Der vi står nå, midt i en krise, er det akkurat den kraften vi trenger. Det er fryktelig mye vi skal få til nå. Som samfunn og mange av oss som individer. Det er utfordringer nok for oss alle nå.

Nå må vi gi alt vi har, og på vår egen måte. Ikke bare til fest, men til hverdags.

Vi trenger bare å gjøre vårt beste. Summen av en hel by som gir alt, på sin helt egen måte, det er mektige saker.

I dag feirer vi oss selv.

Det høres ikke bra ut. Selvforherligende og selvopphøyende. Sånt skal man virkelig være forsiktig med.

Men i Norge feirer vi oss selv i dag.

For demokratiet, det er oss. Grunnloven, den er oss.

Det går ikke an å feire demokratiet uten å feire oss selv.

Demokratiet står så sterkt fordi vi i fellesskap holder det oppe. Og frihetene, som Grunnloven slår ettertrykkelig fast, de gjelder fordi vi passer på dem.

For all del, vi skal hylle de karene på Eidsvoll som sikret oss grunnloven på akkurat denne dagen. Og vi skal feire alle dem som kjempet for friheten vår under andre verdenskrig. Vi har mye å takke dem for.

Men vi kunne så lett ha skuslet det bort. Vi kan skusle det bort nå.

Vi kan slutte å ta ansvar. Slutte å stille til valg. Slutte å stemme.

Vi kan ta lett på ytringsfriheten. Vi kan se bort når lokalpolitikere blir utsatt for hets og sjikane. Vi kan tolerere det autoritære. Overse at demokratiet blir svekket flere steder i Europa.

Vi kan trekke på skuldrene over rasisme. Over at det skjer rasistiske drap i Norge.

Vi kan gjør alle disse små handlingene som bit for bit gjør landet mer ufritt.

Det er lett å la det glippe.

Men vi har ikke gjort det. Vi har holdt demokratiet ved like.

Du, og jeg. Alle som bruker stemmeretten, som deltar, som ytrer seg, alle som respekterer frihetene grunnloven gir oss, alle som sier fra hver gang de er truet. Det er et gigantisk fellesskapsprosjekt å dyrke et demokrati.

Jeg kjenner på en sterk takknemlighet for det.

Så i dag feirer jeg vennene mine, jeg feirer naboene mine, alle på jobben min, lokalpolitikerne og alle som sier høyt hva de mener. Jeg feirer kongen.

Men ikke minst så feirer jeg deg og alt du som borger gjør for at vi sammen får leve i et demokrati.