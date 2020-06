Det finst eit mangfald som KrF ikkje har plass til

Kor tolerante er eigentleg KrF-arane på veg inn i pride-månaden?

Publisert Publisert Nå nettopp

Jens Kihl Kommentator

«Jeg vil ha et samfunn med plass til alle», skriv KrF-leiar Ropstad (som for tida er i pappaperm). Men kven meiner han då? Foto: Skjermdump frå Facebook-sida til Kjell Ingolf Ropstad.

«Jeg vil ha et samfunn med plass til alle.» Plakaten har blitt delt av KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad og dei andre partitoppane dei siste vekene. Saka var sjølvsagt kampen mot liberalisering av bioteknologilova.

Eit samfunn med plass til alle, ja. Det er eit slagord som forpliktar.

For kven er desse «alle» som det skal vere plass til i KrF-samfunnet? Kvinner som ønskjer abort? Gifte homofile? Folk som ikkje definerer seg som mann eller kvinne? Lista kunne vore lengre.

Juni er internasjonalt etablert som pride-månaden. Bergen skulle gjort seg klar til Regnbuedagene og folkefest. Sånn blir det ikkje i år, men kampen for mangfald er minst like viktig.

Det er 51 år sidan Stonewall-opprøret, der skeive i New York hamna i gatekampar mot politiet. For den som lurer på korleis det kan ha sett ut, er det berre å ta ein kikk på amerikanske tv-stasjonar no om dagen.

Arbeidet for fridom, mangfald og likeverd skjer av og til med brustein og batong, ikkje brevskriving og bankettar.

Les også Podkast: Har han rett i at skarring er stygt?

Det er ved inngangen til denne månaden at KrF siterer NHH-professor Ola Grytten slik: «Det finnes ikke noe annet parti på Stortinget som står så klart opp for mangfold som KrF.»

Den utsegna kan godt stemme om «mangfald» er eit kodeord for «personar med Downs syndrom». Men om ein legg ordboksdefinisjonen «rik variasjon» til grunn, blir det straks verre.

I min jobb snakkar eg ofte med KrF-arar på alle nivå i partiet. Eg har eit heilt klart inntrykk av at dei ikkje ser ned på homofile på nokon måte.

Det er likevel rart å vite at dei ikkje ønskjer at vi skal ha dei same rettane, til dømes når det gjeld ekteskap eller adopsjon, som resten av samfunnet.

Les også Debatt: Vi får sårende spørsmål som ingen andre foreldre får

Før jul røysta KrF mot at Noreg skal opne for eit tredje juridisk kjønn. Her finst det eit mangfald som rett og slett blir litt for mangfaldig til at KrF kan godta det.

Om du ikkje føler deg som mann eller kvinne, må du likevel velje ein av dei to kategoriane.

Det er noko djupt ironisk over at partiet ser det som «helt nødvendig at vi som samfunn tar på alvor den dype fortvilelse noen kjenner på ved ikke å ha en kjønnsidentitet knyttet til de etablerte kjønnskategoriene».

Det kan jo hende at noko av fortvilinga kjem av at dei ikkje blir godteke som ein del av mangfaldet i samfunnet.

KrF jobbar for å endre Grunnlova slik at «retten til liv skal gjelde fra unnfangelse til naturlig død». Det ville ført til enorme endringar i kva tilbod kvinner kan vente seg om dei ikkje ønskjer å bere fram fosteret.

Men eg trur også mange oppfattar at det ligg eit menneskesyn her. Eit slikt vedtak ville ha gjeve norske kvinner markert mindre fridom. Eg trur ein god del damer ikkje føler seg som ein del av det «alle» som KrF vil ha plass til i samfunnet.

Les også Jens Kihl: No er han Noregs aller dårlegaste politiske strateg

Det er ingen grunn til å teikne ein karikatur av KrF. Dei arbeider for likestilling mellom menn og kvinner, dei arbeider mot at homofile og transpersonar skal bli diskriminert og dei vil prioritere skeive flyktningar som treng tryggleik i Noreg.

Uttrykk som «mørkemenn» og «tilbake til kjøkenbenken» bidreg ikkje positivt i debatten.

Om ein skal ta orda om «eit samfunn for alle» på alvor, så trur eg KrF har vanskeleg for å bli trudd av alle. Det gjer det nok også vanskelegare å nå fram med hjartesaker som nei til sorteringssamfunnet eller ja til vern av ufødt liv.

Mest truleg kjem KrF etter på mange av desse områda. I fleire tiår har saksgangen vore slik at KrF har flagga standpunkt i eit verdispørsmål, gått på eit stygt tap, og med tida justert politikken sin.

Men framleis er det nok for mange som ikkje føler at dei får plass i KrF-samfunnet.

Uansett kva som står på plakatane til Ropstad.