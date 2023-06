Bomoppgjeret var forståeleg. Men bilistane har skapt behovet for bommane.

Omlandet vert stadig meir avhengig av Bergen.

Pendlarane betaler ein høg pris for omlandets enorme vekst.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

For fire år sidan sveipa eit bompengeopprør over Noreg. Men det var i Bergen og byens omland det slo hardast ned.

I Alver vart Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) kommunens største parti. I Bergen vart dei tredje størst.

Så gjekk det over, og FNB smuldra opp. Eit drygt år etter valet melde heile gruppa til Alver FNB overgang til eit nytt parti. I Bergen melde frontfigur Trym Aafløy seg ut av partiet.

Sidan har dei knapt vore synleg på meiningsmålingane.

Både opp- og nedturen er svært forståeleg. Bergen og omlandet er bomlandet. Talet på bomstasjonar og takstane bilistane må betale hadde stige kraftig. Så rann det over i kommunevalet.

Men det blir for enkelt å skulde på kommunepolitikarane. Innbyggarane må ta ein del av skulda for at det er eit så stort behov for bompengar i regionen vår.

Bomlandet er konsekvensen av kvar folk bur og kvar dei jobbar.