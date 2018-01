Erna Solberg har vært partileder siden 2004. Hun må ta sitt ansvar for alvorlig rutinesvikt i Kristian Tonning Riise-saken.

Kristian Tonning Riise skulle ikke blitt gjenvalgt som leder i Unge Høyre. Han skulle ikke blitt stortingsrepresentant. Høyre-leder Erna Solberg var tydelig da hun kommenterte saken hos NRK mandag morgen.

Med det understreker hun alvoret i saken. Høyre har gitt tillit til en person som ikke var den verdig. Det er krise at bekymringsmeldingene ikke kom frem dit de burde.

Varslersakene i Høyre er et problem for Solberg. De rokker neppe ved hennes posisjon i partiet. Men uakseptabel atferd har fått holde frem, til tross for at en rekke personer på ulike måter har meldt fra. Det er en skandale, og den har skjedd under hennes ledelse.

Det var andre som av uklare grunner lot være å informere henne tidlig nok, men det er Solberg som har ansvaret for å sikre at slik informasjon flyter til henne.

Som partileder og statsminister er det nødvendig å ha filtre som sikrer at hun ikke blir involvert i for mye. Men når partilederen ble informert på et så sent tidspunkt, har hun blitt skånet for langt mer enn hun burde, og det rammer henne. Det ser bare ikke bra ut når hun var sist til å vite.

På pressekonferansen søndag kveld, ramset Høyres generalsekretær John Ragnar Aarset opp de mange meldingene om at Riise var uskikket som leder i Unge Høyre. Til sammen ble det gitt beskjed elleve ganger, men først i november i fjor innså partiet alvoret. Partiledelsen har for lengst slått fast det åpenbare, at de har sviktet.

Det var ikke én person som gjorde feil, men mange som hver for seg sviktet litt. Det er faktisk verre for Erna Solberg, fordi det viser at partiet ikke har hatt et godt nok system for å håndtere trakasseringssaker.

Hun har vært partileder siden 2004. Hun har sittet i alle de viktigste organene i partiet. Hun har hatt anledning til å stille de rette spørsmålene, for å forsikre seg om at trakasseringssaker blir fanget opp og håndtert rundt om i landet.

Ingen arbeidsplass eller organisasjon kan sikre seg mot enkelthendelser. Men gode rutiner hindrer at uønsket atferd gjentar seg. Når korreksjoner og reaksjoner uteblir, forverres problemet.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det mest problematiske er selvsagt om rutinesvikten har gjort at unge jenter har fått ubehagelige opplevelser som kunne vært forhindret. Men det er også vanskelig å forstå at ikke noen på et tidligere tidspunkt så hvor potensielt skadelig slike saker kan være for partiet.

Unge Høyre fremstår nå mer som ryktet det har forsøkt å bli kvitt: En hjemme-alene-fest, med litt politikk på si. Talentfabrikken har pøst ut lovende politikere i høyere tempo enn noe annet parti de siste årene. Nå har en mindre tiltalende side ved ungdomspartiet kommet frem: fulle mindreårige og famlende håndtering av uakseptabel oppførsel.

Eksempelet Høyre viser hvorfor terskelen bør være lav for å melde inn det som i utgangspunktet kan fremstå som mindre hendelser. Det er bare slik det er mulig å se helheten, som Høyre så altfor sent.

Et ungdomsparti består stort sett av unge, uerfarne og uprofesjonelle mennesker. Å håndtere bekymringsmeldinger er vanskelig også for erfarne ledere, særlig når anklager rettes mot personer med makt. Det er ikke slik at enhver intuitivt vet hvordan man skal agere. Tvert imot, de fleste har ikke peiling.

#metoo har vist at flere drevne arbeidsgivere har latt trakassering fortsette. Er det ikke klokkeklart for alle hvordan varsler skal håndteres, er sannsynligheten stor for at det går galt.

Derfor må det være den øverste ledelsens ansvar å sikre at rutiner er gode nok og kjent for alle med ansvar. Når Erna Solberg nå sier hun tar grep for å rydde opp, er det bare på sin plass.

Det er langt fra et fylkeslag i Unge Høyre til partilederens bord. Men når feil er begått av flere, i mange ledd i organisasjonen, da hviler ansvaret høyt oppe.

Som statsminister har Erna Solberg taklet både flyktningkrise og økonomisk nedtur. En partiintern krise, om den ikke håndteres rett, kan ramme hennes lederskap mer enn noen regjeringskrise.