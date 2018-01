Vi er ikkje her for å ha det moro.

Anne-Kari Bratten (53) fortener ein pris. Vekas mest nedlatande kommentar, til dømes. Sjefen i arbeidsgjevarorganisasjonen Spekter tok onsdag nok ein gong bladet frå munnen, og fleska til mot deltidsarbeidande kvinner:

«De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe. Det er ikke bærekraftig.»

I gårsdagens DN avviste Bratten at ho driv med moralisme, men for det utrente auge kan det sjå ut som om ho stemplar fire av ti norske kvinner som arbeidssky luksusdyr.

Bratten er ikkje åleine. I 2013 var dåverande LO-leiar Gerd Kristiansen på same sporet, då ho sa til Aftenposten at «kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å vere hjemme».

VG fulgte opp og fekk svar på nettet frå Siri (28) frå Hordaland:

Gir fullstendig blaffen i om samfunnet er bygget opp med tanke på «alle mann i arbeid». Fullstendig urealistisk mål og sist jeg sjekket var Norge et demokrati og ikke en sosialiststat! Jeg jobber deltid fordi det passer MEG!

Lønsnivået i Norge er blant verdas høgaste. Dei som ikkje har gjort seg sjølv til gjeldsslavar gjennom dyre huskjøp, har råd til å jobbe mindre. Vere heime med ungane. Sjå til gamle mor. Gå i fjellet. Reise. Leve livet. Drikke fuckings caffe latte, kva veit eg (eg er gjeldsslave).

Det er jo ikkje slik at alle finn meining i arbeidet. Mange jobbar er kjedelege, andre er tunge. Har du vener i same situasjon, kan fritid bli ein fest. Nokre jobbar deltid fordi dei vil ha tid med ungane, pleier si gamle mor, eller har skrantande helse.

Skal ein dømme folk fordi dei veljer det livet som passar dei best? Bratten meiner tydelegvis det. Eg er usamd. Folk må få gjere som dei vil, så lenge dei betalar for det sjølve.

Men det er her velferdsstaten slår inn med autoritær kraft. I velferdsstaten har unnasluntring ein pris. Når du ikkje jobbar og betalar skatt, må vi som er i arbeid betale meir.

For du blir ikkje mindre sjuk fordi om du jobbar deltid, eller ikkje jobbar i det heile. Ungane dine må framleis gå på skule (sjølv privatskular får pengar frå staten). Bilen din må framleis ha vegar å køyre på. Politiet må passe på deg òg. Og så vidare.

Kort sagt: Staten sine utgifter går ikkje ned, berre inntektene. Og vi som jobbar må betale meir.

Og meir blir det i framtida, om ikkje alle kvinnfolk kjem seg i arbeid snart. Velferdsstaten vil gå i minus frå 2030, melder regjeringa. Skal vi hindre det med arbeid åleine, må kvar einaste norske mann og kvinne jobbe 13 prosent meir, ifølgje tal statsminister Erna Solberg (H) la fram på NHOs årskonferanse denne veka.

Og gjett kvar det er mest å hente? Viss alle kvinner kjem seg i fullt arbeid, vil det auke talet på timeverk med åtte prosent. Så kvinner åleine kan nesten betale for heile gildet. Som Solberg sa det sjølv: «Hvis alle kvinner i deltid jobber heltid, så er det en gullgruve for det norske samfunnet».

Får du i tillegg alle innvandrarar i arbeid, og får talet på uføre ned på svensk nivå, så er du der (det finst andre måtar å få reknestykket til å gå opp på, men det får bli ein annan kommentar).

Korleis ein kan få dette til, fortalde statsministeren ingenting om. Men det blir ikkje lett. Som Solberg sa det: «Ingen er mot at vi skal jobbe for å utvide arbeidstilbudet, men hver gang vi forsøker å gjøre noe, blir det bråk».

Noko kan gjerast ved å leggje til rette arbeidet, slik at det blir lettare å kombinere med familie, ungar og slikt. Arbeidsgjevarar kan sikkert òg tenkje nytt for å gjere om deltidsstillingar til heiltid. Lågare skattar kan kanskje òg få fleire til å jobbe meir.

Men skal det monne kjem ein neppe utanom ein eller annan form for tvang, eller insentiv, som det heiter i økonom- og politikarkrinsar.

Det enklaste er å fjerne kontantstøtta. Det vil rett nok gjere ein god del familiar fattige, spesielt innvandrarar, men akkurat difor kan kvinner bli tvunge ut i arbeid. Kanskje nokre menn òg. Brutalt, men det kan jo funke.

Ein liknande logikk ligg bak når regjeringa frå nyttår fjerna skatteklasse 2, og dermed auka skatten til ektepar der ein har låg inntekt.

Men kvinnene på CC Vest, dei som har råd til å jobbe lite eller ingenting, dei er ikkje lett å få has på. Her står vi eigentleg berre att med moralen. Flokkens trykkjande dom.

Den vil alltid vere der. Ikkje minst om det strammar seg til, og vi som er i jobb får valet mellom auka skattar eller ein dårlegare velferdsstat. Då vil blikka gli mot unnasluntrarane.

For i Norge vil du aldri vere fri til å drive dank utan å bli dømd av flokken. Det er prisen for velferdsstaten.