Høstens store kulturkamp har vært het og hatsk, og burde ha engasjert langt flere.

I prinsippet handler den om egenarten og kvaliteten på norsk kunst, og den evige kampen mot kommers og politisk overstyring. Og om en kulturminister som har en egen evne til å hoppe uhemmet i klaveret.

Linda Hofstad Helleland (H) har lagt seg ut med store deler av det profesjonelle kunstfeltet i Norge, og det er nokså nær en prestasjon.

Før statsbudsjettet ble lagt frem i høst, foreslo kulturministeren at systemet for hvordan statens kunstnerstipender deles ut, skulle endres.

Man kan neppe klandre Helleland for at hun bryr seg. Hvert år deler staten ut 300 millioner kroner i slike stipender.

Pengene er til nå blitt fordelt av 24 komiteer, som har vært besatt av håndplukkede og faglig kompetente personer. Disse personene er blitt utnevnt av kunstnerorganisasjonene selv, og dem står det 30.000 medlemmer bak.

Og det er her kjernen av saken ligger: Kulturministeren har ønsket at organisasjonene heretter bare skal kunne foreslå hvem som skal sitte i stipendkomiteene.

En ny, statlig oppnevnt komité på fem personer skal så fullføre arbeidet med å plassere inn fagfolkene.

Som regel er det alltid sunt med diskusjoner om hvordan skattepenger fordeles i samfunnet, også i kulturlivet. Spesielt der det kan være tvil om habilitet og tette bindinger.

Norsk kunstfelt, fra forfattere til billedkunstnere, er ingen stor yrkesgruppe. Det er desto viktigere at det ikke hefter mistanker om kameraderi og trynefaktor i stipendkomiteens arbeid. Så langt har det ikke kommet anklager eller avsløringer om den slags tuskhandel.

Tvert imot er stipendsystemet sett på som en garantist for at norske kulturprodukter holder høy standard, og ikke er nedsyltet i kommers og billig pynt.

Stipendene har blant annet fått mye av æren for at norsk barne-, ungdoms- og voksenlitteratur holder høyt internasjonalt nivå.

Så hvorfor fikse noe som virker? Akkurat her er det kulturministeren snubler i sine egne argumenter.

Hennes plan kunne vært rettferdiggjort, hvis hun eller andre i departementet hadde dokumentasjon på at stipendordningene var skjemt av kameraderi og inhabilitet. Det har aldri hun eller andre godtgjort.

Det er uforståelig at statsråden har valgt å drive gjennom en så prinsipielt viktig og sensitiv sak, uten å kommunisere grundig og lenge med kulturfeltet først. Forslaget er i sin natur en mistillitserklæring til kunstnerorganisasjonene.

Her er det viktig innvendinger. For eksempel: Hvem skal sikre at de fem i den statlige überkomiteen har integriteten i behold? Hva er kriteriene for å velge dem ut? Skal Helleland gjøre det selv? Det høres ikke betryggende ut.

Isteden serverte Helleland lite inviterende uttalelser, som denne i en kronikk i Adresseavisen:

«Jeg vil gjøre kunst og kultur enda viktigere for flere. Da må vi lytte til de stemmene som aldri kommer til uttrykk, ikke bare akademisk snobberi som bidrar til å skape avstand og mindre engasjement blant folk i hele landet.»

Sitatet har fått kunstnerorganisasjonene til å syde. Heller ikke Helleland eller hennes rådgivere kan unngå å se at uttalelsen oser av forakt for det profesjonelle kunstfeltet. Dessuten er den misvisende og fordomsfull, og føyer seg inn i en pen katalog av lignende plattheter fra regjeringens «kulturelle alibi».

Selv om Hellelands utsagn ikke er direkte knyttet til stipendbråket, blir den tolket som om kulturministerens prosjekt er å ta sterkere politisk styring over kulturen, og dytte den i mer kommersiell og markedsstyrt retning.

Forfattere, fotografer og billedkunstnere fortviler, ikke minst fordi de opplever at tunge, faglige argument blir møtt med klisjeaktig populisme.

Helleland har foreløpig vunnet. Tidligere denne uken gikk forslaget hennes gjennom i Stortinget, med Venstres og KrFs velsignelse. Noen vil tolke kunstfeltets reaksjoner som overspente. Andre vil se på endringen som en fordekt dreining av norsk kulturpolitikk mot det kommersielle.

Så harde konflikter springer ofte ut av politisk utålmodighet og elendig kommunikasjon. I dette tilfellet må kulturministeren ta det meste av ansvaret for bråket.