Bergen skal bygge 30.000 nye boliger de neste 15 årene, uten at byen blir kjedelig og kjip. Her trengs smarte ideer.

Når Bergen kommune arrangerer sin årlige storkonferanse for byutvikling fredag, er det under den vanskelige vignetten «kvalitet».

Byutvikling er et av kommunens mest krevende og viktigste satsingsområder de neste tiårene. At kvalitet er tema, er neppe tilfeldig.

Kritikken mot kommunens fortettingspolitikk er tiltakende, fordi boliger for tiden bygges fort og effektivt – og det skaper usikkerhet om planlegging og arkitektur holder mål.

Byen endrer seg, og veksten kapsles inn i betong, glass og stål på alle kanter. Er Bergen i ferd med å løpe fra seg selv? Fra historien, byggetradisjonene, de menneskevennlige uteplassene?

Byutviklingskonferansen handler om hvordan du og dine barn skal leve og bo her i byen de neste tiårene. Hvor ungene dine skal leke og sykle, hvor langt det er til neste busstopp, og hvor tett du skal bo på dine naboer.

Du må forberede deg på at det blir mindre plass til alt du er vant til, og at utviklingen er irreversibel. Når funkisblokk nummer 645 i fire etasjer står ferdig langs bybanetraseen, er det for sent å angre.

Jeg liker byutviklingskonferansen. Programmet er fullt av fine foredragsholdere og realitetsorienterte eksperter, som bør kunne bidra til å løfte både blikk og visjoner for hvordan byen skal vokse på best mulig måte.

Utfordringen er å omsette alle de gode ideene til god politikk. Byutvikling er betent og seig materie, og midt i Bergens byrom står det flere elefanter konferansen bør ha i bakhodet.

Elefant nr. 1: De svimlende målene.

Du kan gjerne stusse litt. Men i fjor, midt i oljekrisen, foreslo Etat for plan og geodata en strategi som innebærer at det skal bygges 30.000 boliger i Bergen frem til år 2030. Ambisjonen er mer enn langhåret, og trolig urealistisk. Både synkende fødselstall, lavere innvandring og strammere arbeidsmarked gjør at prognosene bør justeres fortløpende.

Likevel er Bergen bakpå. Tall fra Boligprodusentenes Forening, som er regnet ut av Prognosesenteret, viser at det bygges i snitt nesten 900 boliger for lite hvert år i Bergen.

Selv om den bevisste satsingen på Bybanen har gjort det enklere å lage gode planer for hva som kan og ikke kan bygges, er Bergen fremdeles beryktet for tregt planarbeid. Kritikerne viser til at det kan gå hele syv år fra en boligbygger ønsker å investere, til boligene er klare for salg.

Elefant nr. 2: Bybanen nordover.

Dette er en verkebyll som fremdeles får bystyrepolitikere til å kaldsvette. Krangelen om bybanetraseen fra sentrum og nordover for tre-fire år siden fikk Bergen til å vise seg fra sin aller verste side. Rabalderet truet med å sette hele bybaneprosjektet, og dermed motoren i Bergens byutvikling, på tomgang i mange år fremover.

Byrådets fortettingspolitikk i det folkerike Åsane er avhengig av at Bybanen en gang tar seg frem dit. Men da må politikerne kunne diskutere Bybanen og Bryggen uten at det fører til bergensk skyttergravspolitikk.

Selv om det sittende byrådet har bestemt seg for traseen over Bryggen, er det fremtidige bystyreflertall som kanskje skal avgjøre saken. Her kan mye rart skje, fremdeles.

Elefant nr. 3: Trafikken.

Det er umulig å diskutere byutvikling og bomiljø i Bergen uten å snakke om trafikken. Bergen mangler fremdeles Ringvei øst, som kan skjerme de nye fortettingssonene fra gjennomgangstrafikk. Og Bygarasjen står der midt i sentrum, som en høy langfinger mot all fornuftig byutvikling, og tiltrekker seg hundrevis av privatbiler hvert eneste døgn.

I en kronikk i BA skriver byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap): «Det er ikke plass til flere biler i Bergen, uansett hvilket drivstoff de går på».

Det er et helt nødvendig signal. Men skal bilfri-visjonen holde vann, må Bygarasjen vekk, og bolig- og næringsbygg reises isteden. Da må kommunen trolig inngå en kostbar hestehandel med eier Olav Thon. Her kan også mye rart skje.

Elefant nr. 4: De store flyttesakene.

Kort sagt: Godshavnen på Dokken og godsterminalen ved Jernbanestasjonen. Også her er det nok konfliktstoff til å fylle byens aggresjonskvote i tiår fremover.

Begge terminaler tiltrekker seg tusenvis av tunge kjøretøyer hvert år, med tilhørende utslipp og belastninger på veisystem og lokal trivsel. Gåbyen kan ikke ha det sånn.

Bergen kan fortette seg gul og grå de neste årene. Men uten en fornuftig og moden politisk prosess for å rikke på disse elefantene, vil byregionen aldri kunne føre sine byutviklingsambisjoner helt til mål.

Mange vil heller slå seg ned i omegnskommunene, der saksbehandling er rask og tomteland romslig. Der kan de pendle til jobb i Bergen, og dermed bidra til enda mer biltrafikk, lokal forurensning og klimautslipp. Paradoksalt nok.

Årets konferanse gir forhåpentlig noen svar på hvordan en smal og trang by kan fortettes, uten at byen blir ensformig, kald og trist.

I byutviklingssammenheng er ofte kvalitet og fart motstridende faktorer. Bergen må finne ut hvordan byen skal utvikle seg raskt, uten at det går ut over planlegging, utforming og tilrettelegging.

Temaet for neste års konferanse bør derfor være «tempo».