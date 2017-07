Venstre har vært i trøbbel lenge. Grande satser på skole, men kan selv ryke på gangen.

Partileder Trine Skei Grande (V) er i det grønne. Hun går mellom buskene i Muséhagen. På gressplenen ligger det potensielle venstrevelgere. Unge folk med høy utdanning som bor i by. Men hun vil ikke lenger inn i hagen. Hun er lei av oppfatningen av Venstre som et snevert miljøparti, og har lagt ut på en landsdekkende ferd for å gjøre noe med det.

– Hanj Vedum har me kokk og musiker på sin valgkampturné. Vi satse på lokal mat og søng i biln!

Trine Skei Grande er i Bergen, midt i fellesferien. Hun har rullet til Vestlandet i en grønn elbil. Hennes egen ferie har hun avlyst.

Det virker ikke som energinivået har falt av den grunn. Trines sommerskole er en egen form for påfyll.

Grande forteller om alt fra mikrobryggerier til bedrifter som lager selv-snuende madrasser til eldreomsorgen.

– Vess du ska ta ænærgin fra mæ, må æ innj på et kontor!

Alt begynner i skolen, også Venstres håp om å gjøre et godt valg.

Trine Skei Grandes plan for å få partiet over sperregrensen er å være Erna Solbergs bestevenn, og å snakke om skole og gründere.

Hvis Venstre klarer å konsentrere seg om dette, kan det fungere. Hvis ikke, ryker de på gangen.

Hun har kommet til rett sted. Å gjøre det godt i Bergen og på Vestlandet er nøkkelen til suksess. Målinger viser at det er nettopp Hordaland som for tiden holder partiet over sperregrensen.

Ved forrige valg var Hordaland fylket med fjerde størst Venstre-oppslutning (5,8 prosent). Bergen var da en viktig by, 6,9 prosent av bergenserne stemte på partiet. I tillegg markerte Sogn og Fjordane seg som et viktig Venstre-fylke. Det ble tredje størst for partiet, med 6,3 prosent.

– Bærgen e allti nokka spessielt i Norge.

Grande ler godt når hun blir minnet på at partiet samarbeider med den nasjonale erkefienden Arbeiderpartiet i byen. Det hindrer henne ikke i å rette skyts mot Støres parti.

– Ap har skjønt at det mæst æffektive manj kanj gjør for å få makt e å angrip Vænster.

Med Venstre under sperregrensen, er Støre nærmest garantert å bli statsminister.

Elias Dahlen

Grande har kastet seg rundt, og gir alt. Det kan fungere. Men det kommer sent. Venstre har ikke hatt en god, langsiktig plan på snart fire år.

Problemene har ikke vært få.

Venstres status som støtteparti for Høyre- og Frp-regjeringen har ført til at partiet har fått kjeft for alt som har gått galt, og lite av æren for det som har gått bra for regjeringen.

I tillegg har forholdet til Frp, og spesielt Sylvi Listhaug, vært vanskelig. Venstre har sett seg nødt til å kritisere mange av hennes utspill.

Resultatet har vært schizofrent. Det fikk feste seg et inntrykk av Venstre som et kravstort parti som både ville stryke og slå regjeringen.

Selv om meningsmålingene lenge har vært dårlige, har ikke Grande vurdert å ta alvorspraten med velgerne, som Audun Lysbakken (SV) gjorde i 2013. Hun tar ansvar for situasjonen selv.

– Det e itj vælgeran sin feil.

Trine Skei Grande er som sitt parti i en utsatt posisjon. Det siste året har hun blitt utsatt for en omfattende hetskampanje på nett – som til og med har avlet drapstrusler. Slikt tar på.

I mediene har Grande jevnlig blitt minnet på sine mange vendinger. Hun får sjeldnere snakke i fred om politikken sin.

Det er urovekkende for Grande. Et negativt image kan feste seg. Hun er i ferd med å bli en hoggestabbe for mediene, som liker å skrive om Vingle-Venstre og Krise-Trine. Det spekuleres i potensielle arvtakere.

Trines sommerskole, derimot, gir blanke ark. Nå gjør Venstre noe de ikke har gjort på mange år. De konsentrerer seg.

Satsingen på skole kler partiet. Velgerne deres er for det meste folk med høy utdanning som bor i by, og som bryr seg om skole. I tillegg har partiet høy troverdighet på feltet. Grande kan dette området.

Hun snakker engasjert om behovet for spesialundervisning i skolen.

– Manj bli opphængt i å gi ongan ein tittel på ka som e gæli me dæm, heiller einn spessialoinnervisning. Og manj må fer allj del itj sei at dæm kanj nokka!

Grande er på rett sted, i rett bil, hun har nok energi og kanskje akkurat nok tid.

Hvis Valgkamp-Trine ligner på den smilende, optimistiske Elbilturné-Trine, kan det kanskje gå.

Men det er langt til mål, det er kort tid til valget – og elbiler har som kjent begrenset rekkevidde.